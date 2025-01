ワンオクのドラマ『御上先生』主題歌が1位獲得！歌詞注目度ランキングに日向坂46、Diosらランクイン

歌詞検索サービス「歌ネット」が、1月23日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」+「いいね!クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、ONE OK ROCKの「Puppets Can’t Control You」が初登場。2025年2月21日にリリースされるニューアルバム『DETOX』収録曲であり、松坂桃李が主演の日曜ドラマ『御上先生』(TBS系)主題歌だ。ボーカルのTakaは同曲について、「プロデューサーからのアツい想いと、このプロパガンダの世界の内側から自分達が起爆剤となってドラマと一緒に想いが届いてほしいという気持ちで、愛をもって提供させていただきました。このドラマを観て、そして曲を聴いて、今もう一度何が正しくて何が間違っているのかを皆さんが考え直すいいキッカケになっていただければ幸いです」とコメントしている。

2位には、NiziUの「AlwayS」がランクイン。さらに、3位と4位には「YOAKE」と「Buddy Buddy」がそれぞれランクインした。いずれも2025年2月5日にリリースされる1st Mini Album『AWAKE』収録曲だ。「AlwayS」は、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が作詞・作曲・プロデュースを手掛けた珠玉のバラード。2日間にわたりオーディエンスを魅了した熱い対バンライブを繰り広げたことがきっかけで、双方のリスペクトが形となり誕生した1曲。さらに先日、NiziUは『THE FIRST TAKE』に登場し、同曲を披露した。楽曲を手掛けた大森との一発撮りパフォーマンスに注目だ。

5位には、Adoの「エルフ」が初登場。2025年1月24日配信リリースの新曲であり、広瀬すず主演の金曜ドラマ『クジャクのダンス、誰が見た?』(TBS系)主題歌だ。てにをはが作詞・作曲を担当。いつまでも続く孤独を背負った人間を、悠久の時を生きる長命のエルフになぞらえており、郷愁的でありながらもファンタジックなバラード。従来の応援歌の枠を越えた、Adoの歌声によって聴き手の心を震わせ、鼓舞する“挑戦歌”であり、旅立ちの歌となっている。

6位と7位には、日向坂46の「SUZUKA」と「卒業写真だけが知ってる」がランクイン。いずれも、2025年1月29日にリリースされるニューシングル収録曲だ。同作のカップリング曲「SUZUKA」は、表題曲選抜メンバー以外の9人からなる“ひなた坂46”による楽曲で、センターは富田鈴花。バスの中で見かける富田に恋心を寄せる男性の思いを歌ったメタ的なラブソングとなっており、ストーリー仕立てのMVでは、日向坂46加入前に実際に富田のファンであった高橋未来虹が恋する男性役を演じている。

9位には、Diosの「芝居の終焉」がランクイン。2025年1月29日にリリースされるEP『脱構築β EP』収録曲であり、ドラマプレミア23『財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜』(テレビ東京系)オープニングテーマだ。リリックビデオは、イラストをイラストレーター・AU、映像をよしだなすびが担当。AUが、XにDiosの楽曲にインスパイアされた1枚のイラストを投稿し、これがメンバーの目に留まったことから制作が始まった。ボーカル・たなかが紡ぐ不安定さと力強さを兼ね備えた歌詞の世界観に没入することができる映像となっている。

※高橋未来虹の「高」ははしごだか

【2025年1月23日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 Puppets Can’t Control You/ONE OK ROCK2位 AlwayS/NiziU3位 YOAKE/NiziU4位 Buddy Buddy/NiziU5位 エルフ/Ado6位 SUZUKA/日向坂467位 卒業写真だけが知ってる/日向坂468位 NOW OR NEVER/ZEROBASEONE9位 芝居の終焉/Dios10位 痛覚/amazarashi