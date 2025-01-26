°ÂÆ£Í¥»Ò»á¡ÖÀ¤òÈ¼¤¦ÀÜÂÔ¡¢¤¦¤ï¤µ¤¹¤éÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¸ì¤ë
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÄ¹Ç¯¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°ÂÆ£Í¥»Ò»á¡Ê66¡Ë¤Ï¡¢26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±¶É·Ï¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿ÃæµïÀµ¹»á¡Ê52¡Ë¤ò¤á¤°¤ëÆ±¶É¤Î°ìÏ¢¤ÎÂÐ±þ¤ò¡¢¶¯¤¤Ä´»Ò¤Çµ¿Ìä»ë¤·¤¿¡£
17Æü¤Ë¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤¬³«¤¤¤¿¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤ä¼èºàÊýË¡¤ò¸ÂÄê¤·¤ÆÌÔÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡ÖFNN¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥¤¥à¡×¡ÖFNN¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ä¡¢¡ÖÄ¾·âLive¡¡¥°¥Ã¥Ç¥£¡ª¡×¤ÎÁí¹ç»Ê²ñ¤òÃ´Åö¤·¡¢Ä¹¤é¤¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î´é¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿°ÂÆ£»á¡£¡Ö»ä¤Ï¼Ò°÷¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÊóÆ»¤È¾ðÊóÀ©ºî¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö°ìÉôÊóÆ»¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢À¤òÈ¼¤¦ÀÜÂÔ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï1ÅÙ¤¿¤ê¤È¤â¡Ä30Ç¯¶á¤¯¡Ê¥Õ¥¸¤Ç¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢1ÅÙ¤¿¤ê¤È¤â»ä¼«¿È¤¬¸½Ç§¤·¤¿¤êµï¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤ä¤¦¤ï¤µ¤¹¤éÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤¦¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¹Á¼ÒÄ¹¤Î17Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö»ä¤¿¤ÁÊóÆ»¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥«¥á¥é¤òÆþ¤ì¤¿²ñ¸«¤òÉ¬¤ºÍ×Ë¾¤¹¤ëÎ©¾ì¡£¼ÁÌä¼Ô¤ò¸ÂÄê¤·¤¿¤ê¡¢¤¨¤ê¹¥¤à¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯ÈãÈ½¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±²ñ¸«¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤º¡¢ÀèÆü¤Î¹Á¤µ¤ó¤Î²ñ¸«¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¡¢µ¼Ô¤ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤â¸ÂÄêÅª¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥¯¥í¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤òÁ´¤¯²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢¤¿¤À¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê¤½¤Î·ë²Ì¡Ë´µ¯¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤µ¿Ç°¤Þ¤Ç´µ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢²ñ¸«¤·¤¿¤³¤È¤¸¤¿¤¤¤¬¥¼¥í¤è¤ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»ÑÀª¤ò¤ß¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´íµ¡´ÉÍý¤·¤¿¾å¤Ç¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤ÈËÜÅö¤Ë»×¤¦¡×¤È¡¢Åö½é¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂÐ±þ¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£