アンソニー・エドワーズがナゲッツ相手に34得点の爆発…通算3P成功数で球団トップに

1月26日(現地時間25日、日付は以下同)。NBAは22日からスタートした「NBAライバルウィーク」最終日を迎え、3カードのうちの1つ、デンバー・ナゲッツとミネソタ・ティンバーウルブズが激突した。

両チームは「NBAプレーオフ2024」のウェスタン・カンファレンス・セミファイナルで対決し、ウルブズが2勝3敗の劣勢から2連勝を飾って4勝3敗でナゲッツを撃破。この試合ではホームのターゲット・センターでウルブズが一度もリードを許さず、直近9戦で8勝1敗と絶好調だったナゲッツに133-104で快勝した。

2連勝としたウルブズでは、アンソニー・エドワーズがフィールドゴール成功率60.9パーセント(14/23)でゲームハイの計34得点に9アシスト、ジュリアス・ランドルが21得点7リバウンド7アシスト2スティール、ルディ・ゴベアが14得点14リバウンド5アシスト4スティール、ジェイデン・マクダニエルズが13得点8リバウンド4アシスト、ナズ・リードが13得点4アシスト2スティール2ブロックをマーク。

ANT LOGO 3 FOR WOLVES HISTORY 🚨

He passes KAT for MOST THREES in @Timberwolves franchise history 🎯

He's up to 34 PTS on 60.9 FG% on ESPN! pic.twitter.com/cZPW0Iesxg

- NBA (@NBA) January 25, 2025