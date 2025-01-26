»³ÅÄÎÃ²ð¡¢µþËÜÂç²æ¤ËÂ³¤ÁýÅÄµ®µ×¤â¡Ä¡ª STARTO¥¿¥ì¥ó¥È¡Ö¥½¥í³èÆ°¤¬³èÈ¯²½¡×¤ÎÇØ·Ê
Hey! Say! JUMP¤Î¡ÈÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¡É¤³¤È»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¡¢¡Ç24Ç¯12·î24Æü¤Ë¥½¥í¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSWITCH¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢STARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¤Ï¡¢NEWS¡¦ÁýÅÄµ®µ×¤â¡Ç25Ç¯£²·î¤Ë1st¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø´îÅÜ°¥³Ú¡Ù¤òÈ¯Çä¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤¬ºÆ½ÐÈ¯¤ò¿Þ¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ËºßÀÒ¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥½¥í³èÆ°¤¬À¹¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤â¥½¥í³èÆ°´¿·Þ¥à¡¼¥É
Hey! Say! JUMP¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡È´é¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë»³ÅÄ¡£ÇÐÍ¥¶È¤Ê¤É¸Ä¿Í¤Î³èÆ°¤âÂ¿¤¤Èà¤¬¡¢¥½¥í¤Ç¤Î¿·¶Ê¡ÖSWITCH¡×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ç24Ç¯12·î18Æü¤Ë¤Ï¡¢NEWS¡¦ÁýÅÄ¤¬¡Ç25Ç¯£²·î12Æü¤Ë¼«¿È½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø´îÅÜ°¥³Ú¡Ù¤ò½Ð¤·¡¢Æ±ºî¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¤¿Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡ØÁýÅÄµ®µ× 1st LIVE ´îÅÜ°¥³Ú¡Ù¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢SixTONES¡¦µþËÜÂç²æ¤Ï¡Ç24Ç¯£¹·î¤Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖART-PUT¡×¤Î»ÏÆ°¤òÈ¯É½¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖµþËÜÂç²æ from ART-PUT¡×¤Ç¤Ï¡¢£³¥õ·îÏ¢Â³¤Ç¡ÖPrelude¡×¡Ê£¹·î£³Æü¡Ë¡ÖWONDER LAND¡×¡Ê10·î£³Æü¡Ë¡ÖBlue night¡×¡Ê11·î£³Æü¡Ë¤È¤¤¤¦£³ËÜ¤ÎMusic Video¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë12·î£³Æü¤ËÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¥é¥¤¥Ö¡ØTAIGA KYOMOTO Anniversary Event¡Ö30 -THI¡ÉART¡ÉY-¡×¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÁö¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»³ÅÄ¡¢ÁýÅÄ¤È¤â¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼çÍ×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢µþËÜ¤âSixTONES¤Î¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î°ì¿Í¡£¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆSNS¤Ç¤Ï¡¢
¡ÒÂç²æ¤¯¤ó¡¢»³ÅÄ¤¯¤ó¡¢ÁýÅÄ¤¯¤ó¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥½¥í¶Ê¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢»öÌ³½ê¤¬¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤Ê¡©¡Ó
¡ÒSTARTO¤ÎÃæ·ø¥°¥ë¡¼¥×¤Ç°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬Â³¤¤¤Æ¤ë¡£¤³¤ì¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¡Ó
¡Ò»³ÅÄ¤¯¤ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¹¡¼¤â¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¡¡STARTO¤Ë¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¥Ö¡¼¥à¤¬¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤¤Î®¤ì¡Ó
¡ÒÁýÅÄ¤¯¤ó¤â»³ÅÄ¤¯¤ó¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÀäÂÐ¤ËÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡£¥½¥í³èÆ°¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â´¿·Þ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡Ó
¤È¡¢²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½êÁÏ¶È¼Ô¡¦¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢Æ±»öÌ³½ê¤Ï¡Ç23Ç¯10·î17ÆüÉÕ¤Ç¡ØSMILE-UP.¡Ù¤Ë¼ÒÌ¾¤òÊÑ¹¹¡£Èï³²¼ÔÊä½þ¶ÈÌ³¤Î¤ß¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È²ñ¼Ò¡¦STARTO ENTERTAINMENT¤¬ÃÂÀ¸¡£¡Ç24Ç¯£´·î10Æü¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¶ÈÌ³¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
STARTO¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¿¥ì¥ó¥ÈÂ¦¤Î´õË¾¤ä¼çÄ¥¤¬ÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¼«Í³ÅÙ¤¬Áý¤·¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£³Æ¡¹¤¬¡È¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡É¤ò¼¡¡¹¤È¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×°Ê³°¤Î³èÆ°¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥½¥í¤Ç¤Î²»³Ú³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿»³ÅÄ¤ÈÁýÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡Èµ¢¤ë¾ì½ê¡É¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£»³ÅÄ¤Ï¡ÖSWITCH¡×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿12·î17Æü¤Ë¡¢²ñ°÷À©¥µ¥¤¥È¡¦FAMILY CLUB webÆâ¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Î»³ÅÄ¤È¤·¤Æ¤âÌÞÏÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢»³ÅÄÎÃ²ð¥½¥í¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¿·¤·¤¤»ö¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¿§¡¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È¡¢Àë¸À¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÁýÅÄ¤Ï¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÁýÅÄµ®µ×¡¦Ãæ´ÝÍº°ì¤Î¤Þ¤¹¤Þ¤ë¤é¤¸¤ª¡Ù¡ÊMBS¥é¥¸¥ª¡¢Æ±18ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¡¢¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºî¤Ï¡ÖNEWS¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¡ØNEWS¤ÇÉáÃÊ¡¢ÁýÅÄ¤¬¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£¤Þ¤ÇNEWS¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤È¤«¤Ë¤âÆÏ¤±¤Ð¡ÊNEWS¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ç24Ç¯¤«¤é¥½¥í³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë
¡ÖSTARTO¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¡Ç24Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥½¥í¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£KAT-TUN¡¦¾åÅÄÎµÌé¤Ï£±·î¡Á£²·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ìó14Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡Ø¾åÅÄÎµÌé - MOUSE PEACE 2024 ¡Á²æÎ¶Å¾À¸¡Á¡Ù¤ò³«ºÅ¡£KAT-TUN¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤È¡¢µµÍüÏÂÌé¤â¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØInside 23¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢11·î¤ËÇÛ¿®¥é¥¤¥Ö¡ØInside23 experiment No.0¡Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¤Û¤«¤Ë¤Ï¡¢A.B.C-Z¡¦¸ÍÄÍ¾ÍÂÀ¤¬10·î¤Ë½é¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¡ØSolo Tour 2024 guerrilla love¡Ù¤ò£´¸ø±é¼Â»Ü¡£20th Century¡¦ºäËÜ¾»¹Ô¤â12·îÃæ¤Ë¥½¥í¥é¥¤¥Ö¡ØMASAYUKI SAKAMOTO Billboard Live 2024¡Ù¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¡¢¸½ºß¤ÎSTARTO¤Ï¸Ä¿Í¤Î³èÆ°¤â³èÈ¯¤Ë¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
º£¸å¡¢STARTO¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤¬¥½¥í¤Ç¤É¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£