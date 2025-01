グラビアアイドルで女優のまるぴさんが23日、新番組『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』(2月16日より毎週日曜午前9時30分〜)の制作発表イベントに登場した。 ゴジュウジャーと敵対する悪の組織「ブライダン」の幹部“慈愛のブーケ”を演じるまるぴさんは、「ブーケと作品を愛してもらえるように一生懸命に頑張ります」とコメント。彼女が演じるテクニカル隊長・ブーケは、物腰低く、丁寧で、相手の気持を察してくてる役

