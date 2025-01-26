¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡¢3·î4Æü¤Ë¾å²¼Î¾±¡¹çÆ±²ñµÄ¤Ç±éÀâ
Kanishka Singh
[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £²£µÆü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¸¥ç¥ó¥½¥óÊÆ²¼±¡µÄÄ¹¤Ï£²£µÆü¡¢£³·î£´Æü¤Î¾å²¼Î¾±¡¹çÆ±²ñµÄ¤Ç¤Î±éÀâ¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò¾·¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡ÊÊÆ¹ñÂè°ì¡Ë¡Ù¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò±éÀâ¤Ë¾·ÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÌ¾ÍÀ¤À¡×¤È¾¤ËÅê¹Æ¡£¾·ÂÔ¾õ¤Ï²¼±¡µÄÄ¹¥ª¥Õ¥£¥¹¤«¤é¤â¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢£±·î£²£°Æü¤Î½¢Ç¤°ÊÍè¤³¤¦¤·¤¿±éÀâ¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬£³·î£´Æü¤Ë±éÀâ¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
ÂçÅýÎÎ¤Ï±éÀâ¤Ç¸þ¤³¤¦£±Ç¯¤Î¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤ÈÌÜÉ¸¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£