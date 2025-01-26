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気象台は、午前10時21分に、波浪警報をいわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町に発表しました。

【警報エリアを確認】【波浪警報】福島県・いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町などに発表

福島県の海上では、26日夕方まで暴風に警戒してください。浜通りでは、26日昼過ぎから26日夜遅くまで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■いわき市

□波浪警報【発表】
　26日昼過ぎから26日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■相馬市
□暴風警報
　26日夕方にかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　26日昼過ぎから26日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■南相馬市
□暴風警報
　26日夕方にかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　26日昼過ぎから26日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■広野町
□暴風警報
　26日夕方にかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　26日昼過ぎから26日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■楢葉町
□暴風警報
　26日夕方にかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　26日昼過ぎから26日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■富岡町
□暴風警報
　26日夕方にかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　26日昼過ぎから26日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■大熊町
□暴風警報
　26日夕方にかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　26日昼過ぎから26日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■双葉町
□暴風警報
　26日夕方にかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　26日昼過ぎから26日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■浪江町
□暴風警報
　26日夕方にかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　26日昼過ぎから26日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■新地町
□暴風警報
　26日夕方にかけて警戒
　風向　北
・海上
　最大風速　20m/s
□波浪警報【発表】
　26日昼過ぎから26日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m