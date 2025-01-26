Ï·¿Í¥Û¡¼¥àÆþµï¢ª¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤ò²óÈò¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡Ä¡Ò¤ª¶â¡Ó¤è¤ê¤â¡Ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ó¤è¤ê¤âÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¡È¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¡É¤Î¾ò·ï¡Ú°ÂÆ£¤Ê¤Ä¤¬²ð¸î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÊ¹¤¯¡Û
»þÂå¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤â¡ÖÂ¿ÍÍ²½¡×¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÈñÍÑ¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤³¤Ç¡¢²ð¸î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÂÀÅÄº¹Øª»Ò»á¤È·Ý¿Í¤Î°ÂÆ£¤Ê¤Ä»á¤Ë¤è¤ë¶¦Ãø¡ØÃÎ¤Ã¥È¥¯²ð¸î ¼å¤Ã¤¿¿Æ¤È¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤ª¶â¤È¤ª¥È¥¯¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹Ä¶ÆþÌç¡¡Âè2ÈÇ¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤ê¡¢¹âÎð¼Ô»ÜÀßÁª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÃí°ÕÅÀ¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÒÅÐ¾ì¿ÍÊª¾Ò²ð¡Ó
¡ü°ÂÆ£¤Ê¤Ä¡Ä²ð¸îÎòÌó20Ç¯¡£¸½¾ì¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤ï¤«¤ë¤±¤ì¤É¡¢À©ÅÙ¤ä¤ª¶â¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡£
¡üÂÀÅÄº¹Øª»Ò¡Ä¼èºàÎò30Ç¯°Ê¾å¤Î¡Ö²ð¸î¤È¤ª¶â¡×¤Ë¾Ü¤·¤¤²ð¸î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£ÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î²ð¸îÀ©ÅÙ¤ä¡¢¥×¥í¤Î¼ê¤Î¼Ú¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡£
¡ÖÈñÍÑ¡×¤ä¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤è¤ê¤âºÇÍ¥¤¹¤Ù¤¹àÌÜ
CHECK¡ª
¢¢»ÜÀß¤Î¾ì½ê¤Ï¿Æ¤ÎÃÏ¸µ¡©¡¡»Ò¤É¤â¤Î¶á¤¯¡©
¢¢¿Æ¤Î°Õ¸þ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤¬´ðËÜ
°ÂÆ£¡§¿ô¤¢¤ë»ÜÀß¤Î¥¿¥¤¥×¤ÎÃæ¤«¤é¤É¤¦Áª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÀÅÄ¡§»ä¤¬¤¤¤Ä¤â³§¤µ¤ó¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡¥¨¥ê¥¢¡¢¢²ð¸îÆâÍÆ¡¢ £ÈñÍÑ¡¢¤³¤Î½çÈÖ¤Ç»ÜÀß¤ò¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¡£Å¬Åö¤Ê»ÜÀß¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¾ì½ê¤ò¹¤²¤Æ¤â¤¦1ÅÙ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÆ£¡§¡Ö¥¨¥ê¥¢¡×¤¬°ìÈÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂÀÅÄ¡§¿Æ¤ÈÆ±µï¤ä¶áµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¶áÎÙ¤ÇÃµ¤¹¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·±óµ÷Î¥¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¿Æ¤ÎÃÏ¸µ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼«Âð¶á¤¯¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ê¤É¡¢¹Í¤¨Êý¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÂÆ£¡§¤½¤Ã¤«¡Á¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¬²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÂÀÅÄ¡§¤È¤³¤í¤¬¡¢¿Æ¤ÎÃÏ¸µ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÃÏ°è¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ÈÊý¸À¤äÎÁÍý¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¸¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸ÃÏ°è¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿¿Æ¤Î¾ì¹ç¡¢ ÃÏ¸µ¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¥ê¥¹¥¯¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
°ÂÆ£¡§³Î¤«¤Ë¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤âÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡Á¡£
ÂÀÅÄ¡§¤¿¤À¡¢¿Æ¤¬°åÎÅÅª¥±¥¢¤òÉÑÈË¤ËÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¶á¤¯¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Æþ±¡¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â²ÈÂ²¤ÎÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
°ÂÆ£¡§²ð¸îÆâÍÆ¤Ï»ÜÀß¤Î¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ç¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÂÀÅÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Íè¡¢Í×²ð¸îÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÁª¤ÖÁÛÁüÎÏ¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
°ÂÆ£¡§ÈñÍÑ¤¬°ìÈÖ¤ÎÌäÂê¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
ÂÀÅÄ¡§¤â¤Á¤í¤óÈñÍÑ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸³è¤¹¤ë¾ì¤Ê¤Î¤Ç¥¨¥ê¥¢¤ä²ð¸îÆâÍÆ¤È¤¤¤Ã¤¿¾ò·ï¤«¤éÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡Ï»ÜÀßÁª¤Ó¤Î¸¡Æ¤½ç°Ì ½Ð½ê¡§¡ØÃÎ¤Ã¥È¥¯²ð¸î ¼å¤Ã¤¿¿Æ¤È¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤ª¶â¤È¤ª¥È¥¯¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹Ä¶ÆþÌç Âè2ÈÇ¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤êÈ´¿è
¡Ö¥°¥°¤Ã¤ÆºÇ½é¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¶È¼Ô¡×¤Ë¤ÏÍ×Ãí°Õ
CHECK¡ª
¢¢¤Þ¤º¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¾ðÊó¼ý½¸
¢¢¾Ò²ð¶È¼Ô¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÍý²ò¤·¤Æ³èÍÑ
°ÂÆ£¡§º£¤É¤¾ðÊó¤òÃµ¤¹¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂÀÅÄ¡§¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¾å°Ì¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ú¡¼¥¸¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÌ±´Ö¤Î¾Ò²ð¶È¼Ô¤Î¥µ¥¤¥È¡£¾ì½ê¤äÈñÍÑ¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢¸õÊä¤È¤Ê¤ë»ÜÀß¤ò°ìÍ÷¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡Ç½¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÊØÍø¤À¤È»×¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°ÂÆ£¡§»ÜÀßÃµ¤·¤Î¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÂÀÅÄ¡§¤Ï¤¤¡£»ÜÀßÃµ¤·¤ÎÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¸«³Ø¤Î¼êÇÛ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢°ÍÍê¤·¤Æ¤âÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ÂÆ£¡§¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»È¤ï¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
ÂÀÅÄ¡§¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¡¡¶È¼Ô¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁêÃÌ¼Ô¤ËÈñÍÑ¤ÏÀÁµá¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë·ÀÌó¤¬·è¤Þ¤ë¤È»ÜÀß¤«¤éÀ®¸ùÊó½·¤ò¼õ¤±¼è¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤òÇ§¼±¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ÂÆ£¡§¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¼ê¿ôÎÁ¤¬¹â¤¤»ÜÀß¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¹¤¹¤á¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
ÂÀÅÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ÂÆ£¡§¤¨¡Á¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Ë¾Ü¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Á´ÌÌÅª¤Ë¿®Íê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
ÂÀÅÄ¡§ÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤È°ã¤¤¡¢»ñ³Ê¤âÌÈµö¤âÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¶È¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤óÁêÃÌ°÷¤âÀéº¹ËüÊÌ¤È¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²ð¸î¤Ë¤Ä¤¤¤Æº¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÖÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ø
°ÂÆ£¡§¾Ò²ð¶È¼Ô¤ËÅö¤¿¤ë°Ê³°¤Ë¾ðÊó¤ò½¸¤á¤ëÊýË¡¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÂÀÅÄ¡§²ð¸î¤Ë¤Ä¤¤¤Æº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤ºÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»ÜÀß¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ì±´Ö¤Î¶È¼Ô¤Ç¤Ï¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¸øÅª»ÜÀß¡ÊÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ê¤É¡Ë¤Î¾ðÊó¤âÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÆ£¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡¡Ì±´Ö¤Î¾Ò²ð¶È¼Ô¤Ï¸øÅª»ÜÀß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂÀÅÄ¡§¶á½ê¤Î¿Í¤ä¡¢ÃÏ¸µ¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÀÎ¤ÎÆ±µéÀ¸¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÎ¿Í¤Î¸ý¥³¥ß¤â¾ðÊó¸»¤È¤·¤Æ¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¿È¶á¤Ê²ÈÂ²¤ä¿ÆÂ²¤¬»ÜÀß¤ËÆþµï¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤¤Ã¤È»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
»ÜÀß¸«³Ø¤Ï¡ÖºÇÄã3¥õ½ê¡×¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¥ï¥±
CHECK¡ª
¢¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3¥«½ê¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð5¥«½ê¤Î¸«³Ø¤ò
¢¢¸«³Ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÂÎ¸³Æþµï¤Ç¤Î¤ª»î¤·¤â
°ÂÆ£¡§»ÜÀß¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤Ï¡¢¸«³Ø¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡©
ÂÀÅÄ¡§¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¼ÂºÝ¤Ë¸«³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ä¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÈ¯¸«¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3¥«½ê¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð5¥«½ê¤¯¤é¤¤¤Î»ÜÀß¤ò¸«³Ø¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ÂÆ£¡§3¡Á5¥«½ê¤ò¸«³Ø¤¹¤ë»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¼Â²È¤Øµ¢¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂÀÅÄ¡§¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¡Ö»ÜÀß¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿Æ¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è·÷¤Ë¤¢¤ë»ÜÀß¤Ø¸«³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
ÀßÈ÷¤ä²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¼±ÎÌ¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢ÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤ë¤È»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤Ð¡ÖÍ½¹Ô±é½¬¡×¤Ç¤¹¤Í¡£
°ÂÆ£¡§¤½¤ì¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¸«³Ø¤À¤È¡Ö¤Ø¤¨¡Á¡×¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡Á¡×¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼ÁÌä¤Ê¤É¤Ç¤¤Ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤â¤ó¡£
ÂÀÅÄ¡§¤Ç¤¤ì¤Ð¿Æ»Ò°ì½ï¤Ë¸«³Ø¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Æ¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆñ¤·¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¸«³Ø¤·¡¢¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¿Æ¤â°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¼ÂÅª¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ÂÆ£¡§¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
ÂÀÅÄ¡§¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë·úÊª¤ÎÀßÈ÷¡¢°åÎÅÏ¢·È¤äÈñÍÑ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤É¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸½¾ì¤Ç¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤éÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ì±´Ö»ÜÀß¤Ç¤Ï±Ä¶ÈÃ´Åö¤¬°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£»öÁ°¤Ë»ÜÀßÄ¹¤ä¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¤È¡¢¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
°ÂÆ£¡§³Î¤«¤ËÊ·°Ïµ¤¤È¤«¡¢¤Ë¤ª¤¤¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¡Ö¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¡×¤Î¸«³Ø¤Ç¡¢¿©»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿Í´Ö´Ø·¸¤âÇÄ°®¤Ç¤¤ë
ÂÀÅÄ¡§¸«³Ø¤Ë¹Ô¤¯»þ´ÖÂÓ¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤Ï¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¡£Í½Ìó¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð»î¿©¤¬¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆþµï¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¿©Æ²¤Ê¤É¤Î¶¦ÍÑ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¿©»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æþµï¼Ô¤ÎÇ¯Îð¤äÃË½÷Èæ¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÍ×²ð¸îÅÙ¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê²ð½õ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Æþµï¼Ô¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤É¤ó¤Ê²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ìÅÙ¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¿©»ö¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¥Ä¥é¤¤¤«¤é¡¢¤¼¤Ò»î¿©¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡Ï»ÜÀß¸«³Ø¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤³¤³¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª ½Ð½ê¡§¡ØÃÎ¤Ã¥È¥¯²ð¸î ¼å¤Ã¤¿¿Æ¤È¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤ª¶â¤È¤ª¥È¥¯¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹Ä¶ÆþÌç Âè2ÈÇ¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤êÈ´¿è
°ÂÆ£ ¤Ê¤Ä
¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â
¥Ø¥ë¥Ñ¡¼2µé¡Ê²ð¸î¿¦°÷½éÇ¤¼Ô¸¦½¤¡Ë
ÂÀÅÄ º¹Øª»Ò
²ð¸î¡¦Êë¤é¤·¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È