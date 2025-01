大谷翔平だって子供の名前は悩む？…戦前の女性誌がユニーク企画「赤ちゃん名付け部」を立ち上げた理由

メジャーリーガーだって一人の親だから

2024年も巷の話題を独占していた大谷翔平選手ですが、昨年12月29日にはプライベートで大きな報告がありました。自身のインスタグラムにピンクのベビー服、小さな靴(きっとファーストシューズになるのでしょう)の写真とともに〈Can’t wait for the little rookie to join our family soon!〉という一文を掲載。

出産日がいつごろになるのかは明かしていませんが、ベビーの誕生を大谷夫妻が心待ちにしていることが伝わってきます。今頃、二人は「どんな名前がいいかな?」と頭をひねっているのではないでしょうか?

子供の名前にあれこれ頭を悩ますのは、世界最高のメジャーリーガーでも、あなたの隣にすわる妊婦さんでも、そして100年前の日本人でも同じ。

いまから94年前、雑誌『婦人倶楽部』がユニークな企画を立ち上げます。それは、「赤ちゃん名付け部」。編集部の人脈を生かし、各界の名士が読者の皆さんの赤ちゃんの名前をおつけします、という読者サービスです。

著名人があなたの赤ちゃんの名付け親に

1931(昭和6)年『婦人倶楽部』新年号で、掲載された告知記事はこんな具合です。

〈およそ赤ちゃんの命名ほど意義深く、また難しいものはございますまい。本誌は親愛なる愛読者皆様の切なるご希望により、約半年にわたる熟議研究の結果、いよいよ新年号より現代名家諸先生方を煩わし、「赤ちゃんの名付け部」を新設。万難を排して皆様のご期待に添うことに致しました〉

「赤ちゃん名付け部」は新年号発売前から「特報」として、賑々しく書店向け宣伝冊子にも掲載されました。そこに名付け親になる「名士諸先生方(カッコ内は掲載当時の肩書)」が顔写真つきで並んでいます。

一戸兵衛(明治神宮宮司・陸軍大将)、鶴見祐輔(前代議士)、菊池寛(小説家)、巌谷小波(文芸家)、中島徳蔵(東洋大学学長)、三宅花圃(教育家)、徳富蘇峰(貴族院議員)、西条八十(詩人)、山脇房子(山脇高等女学校校長)、吉岡弥生(東京女子医専校長)、小笠原長生(海軍中将子爵。上の写真には陸軍とあるが海軍の誤り。雑誌内では正しく表記)、関根正直(文学博士)。

現代の読者には少しばかり縁遠い方々かもしれませんので、それぞれがどんな人物かをざっくりとご紹介しましょう。

日露戦争の英雄から「浦島太郎」の生みの親まで

一戸兵衛(いちのへ・ひょうえ):日露戦争のクライマックス、旅順総攻撃で白刃を抜いて先頭に立ち、敵陣を陥落させた武勇伝の持ち主で、その逸話を聞いた明治天皇が、彼が占領した堡塁に「一戸堡塁」と命名したほどでした。最晩年まで誰からも尊敬された人格第一の陸軍大将です。

名士の第一に挙げられ、一人だけ「閣下」の称号が冠されていますが、残念ながら赤ちゃん名付け部が発足した9ヵ月後に亡くなりました。

鶴見祐輔(つるみ・ゆうすけ):当時人気の作家で、『婦人倶楽部』連載の小説『母』もベストセラーに。政治家でもあり、英語に堪能でたびたび渡米・渡欧し、日米関係改善に尽力しています。名付け部発足時の注意書きに「鶴見先生は御外遊中で当分ご希望に応じかねます」とありますが、帰国後は長く選者をつとめました。

菊池寛(きくち・かん):大衆小説の旗手として数々の名作を発表した流行作家。2002年に大人気となった昼ドラ『真珠夫人』は、この菊池寛が原作者です。文藝春秋社を設立し、1935(昭和10)年には芥川賞・直木賞を創設した実業家でもあります。

巌谷小波(いわや・さざなみ):多くのお伽噺を発表した、明治時代を代表する児童作家。私たちが知っている「浦島太郎」のストーリーは彼によるものです。

中島徳蔵(なかじま・とくぞう):東京帝大出身の哲学者。明治期に学問の自由をひっさげ、文部省と論争した論客としても有名でした。講談社の論説雑誌『雄辯』にもたびたび登場し、昭和3年には「中島徳蔵氏大講演集」が出版されています。

『東京音頭』の作詞家も「名付け親」を引き受けた

三宅花圃(みやけ・かほ):大正時代の人物人気投票で首位となった思想家・三宅雪嶺。花圃はその妻で、小説家でもありました。1920年に夫とともに「女性日本人」を創刊し、以来、頻繁に婦人問題についての意見を発表していたので、教育家とされているのでしょう。

徳富蘇峰(とくとみ・そほう):明治から大正を経て1957(昭和32)年まで生きた、近代日本の大言論人。百巻本の大著『近世日本国民史』は、日本人の歴史観を決定づけ、司馬遼太郎に強い影響を与えたとされています。

西条八十(さいじょう・やそ):鈴木三重吉の雑誌「赤い鳥」に多数の詩・童謡を発表した他、『青い山脈』『東京行進曲』などの流行歌の作詞も手がけました。ヤクルトファンおなじみの『東京音頭』も彼の作詞です。

山脇房子(やまわき・ふさこ):東京・赤坂の地にある中高一貫の女子校・山脇学園の創設者であり、初代校長です。明治から大正、昭和前期の女子教育をリードしました。

吉岡弥生(よしおか・やよい):現在の東京女子医大の創設者で、日本近代女子医学教育の第一人者です。日本女医会は彼女の功績を称え、「吉岡彌生賞」を制定しています。

小笠原長生(おがさわら・ながなり):旧唐津藩の藩主家に生まれて子爵となり、海軍に入隊。日本海海戦の英雄・東郷平八郎の副官をつとめました。東郷元帥の伝記などを多数執筆した“お殿様作家”です。

関根正直(せきね・まさなお):明治から昭和初期の国文学者で、宮中のしきたりなどを表す有職故実の専門家です。華族女学校、学習院、東京帝国大学などの国文科教授を歴任し、宮内省御用掛もつとめました。

いかがでしょう。なかなかバラエティに富んだ顔ぶれです。あなたなら誰に命名してほしいでしょうか? ちなみに『婦人倶楽部』本誌の記事内では〈通信料以外の謝礼金等一切頂戴いたしません〉と、読者サービスであることを強調しています。

こんなユニークなサービスが誕生する背景には、日本人の「名前」に対する考え方や制度が、明治期に大きく変化したことがあげられます。

はたして、満を持して発足した「赤ちゃん名付け部」の反響と、実際に付けられた名前とは?

つづく後編記事『昔も「キラキラネーム」はあった…戦前の女性誌が考案したユニーク企画「赤ちゃん名付け部」がつけた「名前」』では、当時の時代背景とともに、その意外な実態について、さらに詳しくお伝えします。

