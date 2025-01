約3ヶ月の共同生活を通し、アーティストに相応しいパフォーマンス能力をつけるためにレッスンを積むだけでなく、友情と絆を育ててきた新感覚ガールズライフプロジェクト『SEVEN COLORS』。互いに刺激し合い、支え合った12名の少女たちのなかから、世界に羽ばたくアーティスト“moxymill”としてデビューを果たすメンバーのお披露目ライブが武蔵野の森総合スポーツプラザにて開催。番組を見守り、デビューメンバーを見届けようと多くのファンが駆け付けた。

Member color:ベビーピンクDate of birth:2004.03.08Birth place:埼玉Special Skill:人の見た目の変化にすぐ気づく事Hobby:アニメを見る事MBTI:ENFPMember color:エメラルドグリーンDate of birth:2005.08.18Birth place:兵庫Special Skill:K-POPカバーダンス / 表情管理Hobby:3DS/アニメ鑑賞MBTI:INFJMember color:ビビッドチェリーDate of birth:2004.03.15Birth place:福岡Special Skill:人並み以上に速く走れる / 人並み以上にジャンプ力があるHobby:アニメを見ることMBTI:ISFPMember color:ターコイズブルーDate of birth:2006.08.02Birth place:和歌山Special Skill:ダンス / 料理 / 子供と遊ぶこと / 大きな魚でも一匹捌けるHobby:レコードを聴く / 古着屋巡り / デニム集め / 絵を描く / 音楽を聴く / 映画鑑賞 / お洒落をする / セルフネイル / 岩盤浴&サウナMBTI:ENFJMember color:ネオンパープルDate of birth:2001.01.28Birth place:埼玉Special Skill:house danceHobby:スポーツ観戦MBTI:ESTPMember color:ダークブラックDate of birth:2004.03.22Birth place:福岡Special Skill:ダンス / ラップHobby:岩盤浴 / 散歩MBTI:ISFP