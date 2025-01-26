´¨¤µ¤ËÅà¤¨¤¿¤¤¡ª¾ï²Æ¥¿¥¤¤«¤é¶äÀ¤³¦ÂÎ¸³¤¬¿Íµ¤¡¡Î¹¹ÔÀè¤ÇÆüËÜ¥È¥Ã¥×¡¢±ß°Â¤¬ÄÉ¤¤É÷¤Ë
¡¡¾ï²Æ¤Î¥¿¥¤¤ÇÅß·Ê¿§¸«Êª¤òÌÜ¶Ì¤È¤¹¤ëÆüËÜÎ¹¹Ô¤¬º£Åß¤â¿Íµ¤¤À¡£¼«¹ñ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¶äÀ¤³¦¤òËþµÊ¤·¡¢´¨¤µ¤ËÅà¤¨¤ëÂÎ¸³¤¬¥¿¥¤¿Í¤Î¡ÖÆ´¤ì¡×¤È¤·¤ÆÄêÃå¡£ºÇ¶á¤Ï±ß°Â¤âÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿³Ê°Â¥Ä¥¢¡¼¤ÎÍ½Ìó¤â¹¥Ä´¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¥Ð¥ó¥³¥¯»Ù¶É¡¡°ËÆ£¸µµ±¡Ë
¡¡¡Ö¥¿¥¤¿Í¤Ï¿ÆÆüÅª¤Ç¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÆüËÜ¤ÏÎ¹Àè¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡£ÆÃ¤ËÅß¤ÏÍ½Ìó¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¡×¡£¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç2024Ç¯11·î²¼½Ü¤Ë³«¤«¤ì¤¿Î¹¹Ô¶È³¦¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¡¢Âç¼êÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤ÎÈÎÇä°÷¥«¥ó¥ä¡¼¥Ý¥ó¤µ¤ó¤¬ÎÏÀâ¤·¤¿¡£´ÇÈÄ¤Ë¤Ï¥¹¥¡¼¾ì¤Î¼Ì¿¿¤òÇØ·Ê¤Ë¡ÖJAPAN¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Ìö¤ë¡£
¡¡Î¹Àè¤ÏËÌ³¤Æ»¤¬ÄêÈÖ¡£ÂçÊ¬¤Î²¹Àô¤È¥¹¥¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ä¥¢¡¼¤ä´ôÉì¤ÎÇòÀî¶¿¤âµÒ¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡Å¸¼¨²ñ¤Ë¤Ï¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤ÉÅßÊª¸ÅÃå¤òÊÂ¤Ù¤¿Å¹¤â½ÐÅ¹¡£Å¹°÷¤Î¥Ê¥¿¥ï¥Ç¥£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¿¥¤¤ËÅß¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ï½ñ¤Æþ¤ì»þ¤À¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ç¤â¥³¡¼¥ÈÇä¤ê¾ì¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
¡¡ÃÏ¸µ·ÐºÑ»æ¡Ö¥¯¥ë¥ó¥Æ¡¼¥×¡¦¥È¥¥¥é¥¥Ã¥È¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¾åÈ¾´ü¤À¤±¤Ç´û¤ËÌó62Ëü¿Í¤Î¥¿¥¤¿Í¤¬ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¤ÏºÇ°Â¤ÇÌó2Ëü5Àé¥Ð¡¼¥Ä¡ÊÌó11Ëü5Àé±ß¡Ë¤Û¤É¡£Å¸¼¨²ñÃ´Åö¼Ô¤Î¥¸¥å¥µ¥À¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¿¥¤¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤ä±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢20Âå¤Î¼ã¼Ô¤Ë¤âÆüËÜÎ¹¹Ô¤¬¼ê¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Áê¸ß¤Î¥Ó¥¶ÌÈ½ü¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¿Íµ¤¤Î¹â¤Þ¤ê¤âº£Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡£ÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷»ÜÀß¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¹â³Û¤Î³°¹ñ¿ÍµÒ¸þ¤±ÎÁ¶â¤òÀßÄê¤¹¤ë¡ÖÆó½Å²Á³Ê¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥¿¥¤¤ÎÎ¹¹Ô¶È³¦¤ÇÆüËÜ¿Íµ¤¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¸¥å¥µ¥À¡¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤Ï´ÊÃ±¤Ë¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤òÂ³¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¿Íµ¤°Ý»ý¤Ï¤è¤ê³Î¼Â¤À¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£