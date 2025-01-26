¡Ú3COINS¤Î¿·ºî¡Û¤¬²Ä°¦¤¹¤®ーー¥Ã¡ª Â¨Çã¤¤¿ä¾©♡¡Ö¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×
º£¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥Á¥ãー¥à¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬°ìÂç¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¹¥ï¥ó¤Ç¥³ー¥Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¤âº¤¤é¤Ê¤¤¤«¤â¡£¸«¤Ä¤±¤¿¤éÂ¨Çã¤¤¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡¢¿·ºî¥ー¥Û¥ë¥Àー¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
»×¤ï¤º¤È¤¤á¤¯²Ä°¦¤µËþÅÀ¥ー¥Û¥ë¥Àー
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥É¥ì¥¹¤¦¤µ¤®¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×\550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤ª¤á¤«¤·¤·¤¿¤¦¤µ¤®¤¬¥¥åー¥È¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥ー¥Û¥ë¥Àー¡£¥ìー¥¹¤ä¥Ñー¥ëÄ´¥Óー¥º¤Ê¤É²µ½÷¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ë»×¤ï¤º°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£¥«¥é¥Ð¥ê¤Ï¥¢¥¤¥Ü¥êー¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§¡£¤³¤ÎÃÍÃÊ¤Ê¤é2¿§Çã¤¤¤â¥¢¥ê¤«¤â¡ª
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥Ïー¥È¥ー¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×\330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¢¥¯¥»¥µ¥êー´¶³Ð¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥«¥®·¿¤Ë¥Ïー¥È¥â¥Áー¥Õ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¡¢¥¥åー¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£¥«¥®¤Î¥Á¥ãー¥à¤Ï¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¡£¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ù¥ë¥È¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥³ー¥Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤½¤¦¡£¥«¥é¥Ð¥ê¤Ï¥´ー¥ë¥É¤È¥·¥ë¥Ðー¤Î2¿§¤«¤é¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï3COINS½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§licca.M