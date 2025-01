人気の職業は時代によって変わるもの。さらに、国が違えば、人々の価値観も文化も違うため、人気の職業だって異なるかもしれません。そんな世界各国で人気の職業をまとめたレポート「世界の憧れの職業」が発表されました。

↑人気の職業は何?

金融サービスプロバイダーのRemitlyは、世界186か国におけるグーグル検索を分析して、どんな職業に人々が憧れているのかを調査。なお、グーグル検索では、「看護師の仕事」のような単なる仕事検索についてではなく、「看護師になる方法」のように、憧れの存在として職業を検索した場合について分析しました。

「世界で人気の職業」TOP10

1位 パイロット(432,360回) 2位 弁護士(393,380回) 3位 警察官(272,730回) 4位 薬剤師(272,630回) 5位 看護師(248,720回) 6位 理学療法士(244,050回) 7位 助産師(227,010回) 8位 検察官(220,870回) 9位 俳優(199,150回) 10位 裁判官(198,450回) ※( )は検索回数

一番人気だったのはパイロットで、年間で合計43万回以上も世界で検索されました。パイロット人気は、前回の2022年のときも1位で、不動の人気のようです。

それに対して、前回より大きく順位を伸ばしたのが、2位の弁護士、3位の警察官、4位の理学療法士、5位の看護師。いずれも資格が必要な職業で、仕事の安定性や給料が比較的に高いことも人気を後押ししたのかもしれません。

上位は、医療関係、法律関係の職業が多く、これらはどの国であってもニーズが高いものなのでしょう。9位の俳優を除いて、より現実的な職業が支持されていることがうかがえます。

国別でみると、かなりの違いがあります。日本では薬剤師が一番人気でしたが、米国では客室乗務員がトップで人気。カナダ、オーストラリア、ニュージーランドはDJが人気でした。

今回の検索分析で前回よりも大きく関心が伸びたというのが、警察官に関する検索だったそう。2年前より検索数が440%も増加し、社会や人々を守ることに対する関心が高まっているのかもしれません。

