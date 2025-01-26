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Daily Mail. What the world wants to do for a living: Fascinating map shows how being a pilot is the globe¡Çs number one dream job, while ¡ÆYouTuber¡Ç and attorney also prove popular. January 16 2025
Remitly. Dream Jobs Around the World: The Careers People Are Searching for the Most