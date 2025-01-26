¤Ê¤¼¿Í¤Ï¤¤¤Ä¤â¡Ö´üÂÔ¡×¤ò¤·¤ÆÎ¢ÀÚ¤é¤ì¡Ä¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤«¡©ËÜÇ½Åª¤Ê¾×Æ°¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö´üÂÔ¤ÎÀµÂÎ¡×
»ä¤¿¤Á¤ÏÆü¡¹¡¢¾®¤µ¤Ê´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤Ï¤½¤Î´üÂÔ¤¬Î¢ÀÚ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î´üÂÔ¤Ï¡¢¿È¶á¤Ê²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢Æ±Î½¡¢¾å»Ê¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¡¢´üÂÔÃÍ¤¬Âç¤¤±¤ì¤ÐÂç¤¤¤¤Û¤ÉÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤È¤¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤â·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
2Ëü¿Í°Ê¾å¤ò»ØÆ³¤·¤¿¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥³¡¼¥Á¤ÎÎÓ·òÂÀÏº¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤ë¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óËÜ¡Ø¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÇº¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë ´üÂÔ¤·¤Ê¤¤½¬´·¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤«¤é¡¢¤½¤â¤½¤â´üÂÔ¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ö´üÂÔ¡×¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¾×Æ°¤Ç¤¢¤ë
»ä¤¿¤Á¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö´üÂÔ¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë²¿¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ËÜ½ñ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤½¤ó¤ÊÇùÁ³¤È¤·¤¿µ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
´üÂÔ¤·¤Ê¤¤½¬´·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ÖÁ°¤Ë¡¢¡Ö´üÂÔ¡×¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö´üÂÔ¤ÎÀµÂÎ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÃ¯¤«¤Ë´üÂÔ¤òÊú¤¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î´üÂÔ¤¬³ð¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢´üÂÔ¤ò¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ó¤Ê¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º½é¤á¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤»ö¼Â¤Ï¡¢¡Ö´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿Í´Ö¤ÎËÜÇ½Åª¤Ê¾×Æ°¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢´üÂÔ¤ÏÍýÀÅª¤Ê»×¹Í¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤ÉÍ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë´¶³Ð¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÍýÀ¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾×Æ°¤Ë¤è¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤ê¡¢´üÂÔ¤¬³ð¤ï¤ºÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¥×¥é¥¹¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥¹Î¾Êý¤Î´¶¾ð¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¤È¤Æ¤âÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¡¢´¶¾ð¤ò¥×¥é¥¹¤Ë¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤âÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤È¤¤¤¦Ìñ²ð¤ÊÆÃÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´üÂÔ¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
´üÂÔ¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë
¡Ö´üÂÔ¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¤«¡©
»ä¤¬ËÜ½ñ¤ò½ñ¤¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ãç¤Î¤¤¤¤ÃÎ¿Í¤Ë¡Öº£ÅÙ¤ÎËÜ¤Ï´üÂÔ¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¡Ö¤¢¡Á¡¢´üÂÔ¤Í¡Á¡¢¤¢¤ë¤¢¤ë¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤´üÂÔ¤·¤¹¤®¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¸ý¤òÂ·¤¨¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤ä¤é¡¢¡Ö´üÂÔ¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö´üÂÔ¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤ªº¤¤ê¤´¤È¤ä¡Ö´üÂÔ³°¤ì¡×¤òÉÔ°Â¤Ë»×¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢´üÂÔ¤È¤Î¤Ä¤¹ç¤¤Êý¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö´üÂÔ¡×¤È¤¤¤¦¾×Æ°¤Î¼è¤ê°·¤¤Êý¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¸À¤Ã¤¿¤é¾¯¤·¸ÀÍÕ¤¬²á¤®¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤³¤³¤Ç¤Ò¤È¤ÄÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¡Ö´üÂÔ¡×¤È¤Î¤ª¤Ä¤¹ç¤¤¤Ë¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡Ö´üÂÔ¤ò¤«¤±¤ëÂ¦¡×¤Ç¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡Ö´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÂ¦¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö´üÂÔ¤ò¤«¤±¤ëÂ¦¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±´üÂÔ¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¤ê¡¢¡Ö´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÂ¦¡×¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡£¾¡¼ê¤Ë¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤âº¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
»þ¤ËÎ©¾ìµÕÅ¾¤¹¤ë¤¿¤á¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë
»ä¤ÎÃø½ñ¤ÎÃæ¤Ë¡ØÈÝÄê¤·¤Ê¤¤½¬´·¡Ù¡Ê¥Õ¥©¥ì¥¹¥È½ÐÈÇ¡Ë¤È¤¤¤¦ËÜ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¹É®¤Î²áÄø¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÃÎ¿Í¤Ë¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë¡ÖÈÝÄê¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¡ØÁá¤¯Â¹¤Î´é¤¬¸«¤¿¤¤¡Ù¤ÈµÁÍý¤ÎÊì¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¿É¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÁÍý¤ÎÊì¤ÎÊý¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¸À¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËËº¤ìµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢º³ºÙ¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¡ÖÃ¸¤¤´üÂÔ¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤·¤«¤·¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Â¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡©¤À¤¤¤¿¤¤¤³¤Ã¤Á¤Î»ö¾ð¤òÁ´Á³¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤ÈÅÜ¤ê¿´Æ¬¤Ê¤È¤³¤í¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Áê¼ê¤ËÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï´üÂÔ¤È¤¤¤¦¾×Æ°¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Ìµ¿À·Ð¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾¡¼ê¤Ê´üÂÔ¡£¤¿¤À¤³¤Î´ê¤¤¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿´¤ÎÃæ¤ÇÁý¿£¤·Â³¤±¤ë´üÂÔ¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¯µ²±¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö´üÂÔ¤ÎÈï³²¼Ô¡×¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢»þ¤ËÎ©¾ì¤¬µÕÅ¾¤·¤Æ¡¢¡Ö´üÂÔ¤Î²Ã³²¼Ô¡×¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö°ì¿ÍÆóÌò¡×¤òÊ¿Á³¤È±é¤¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é´üÂÔ¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ËÆü¡¹¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤Ê¤¼¤«¥â¥ä¥Ã¤È¤¹¤ë¤È¤¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÁê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤Î¾×Æ°¤¬¤Ò¤½¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤¼¡Ö´üÂÔ¤·¤¹¤®¡×¤ë¤Î¤«
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö´üÂÔ¡×¤È¡ÖÂÐ¿Í´Ö´Ø·¸¡×¤ÏÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤´Ø·¸¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¤È¿Í¤È¤Î´Ø·¸À¤Î°é¤ÆÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¾¯¤·¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤¬¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡¢¤¢¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤ÎºâÌ³ÉôÄ¹¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ºâÌ³Éô¤Ë¤Ï¡¢Ã´Åö¶ÈÌ³¤´¤È¤Ë5¤Ä¤Î²Ý¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²Ý¤Ë¤Ï²ÝÄ¹¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ÉôÄ¹¤µ¤ó¤«¤é¤³¤ó¤ÊÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÎÓ¤µ¤ó¡¢¼Â¤Ï5¿Í¤Î²ÝÄ¹¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î´üÂÔ¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤ªÏÃ¤ò¾Ü¤·¤¯»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤Î²ÝÄ¹¤µ¤ó¤ÏÈ¾Ç¯Á°¤Ë¿Í»ö°ÛÆ°¤ÇÂ¾¤ÎÉô½ð¤«¤éÍè¤¿Êý¤Ç¡¢²ÝÄ¹¿¦¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤À¤±¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë»Å»ö¤òÇ¤¤»¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Þ¤ê¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤º¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÉôÄ¹¤ËÄ¾ÀÜ¶ì¾ð¤äÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¼ÂºÝ¤Î¶ÈÌ³¿ë¹Ô¤âÂÚ¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤¹¤°¤Ë²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤À¤±¥Ü¥½¥Ã¤È¸À¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤¢¤È¤Ï¸ý¤´¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤´ÁêÃÌ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï´üÂÔ¤·¤¹¤®¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¤Á¤ç¤Ã¤È²ÝÄ¹¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â¶ì¾ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Ë¹ß³Ê¤µ¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤³¤Ç»ä¤«¤é¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢²¿¤ÎÀ©Ìó¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÊý¡¢´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¤Ë¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ê¤ã¡¢¤»¤Ã¤«¤¯»Å»ö¤ò¤¹¤ëÃç´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë²¿¤«°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤òÃ£À®¤·¤Æ¡¢¤½¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ÍýÁÛÅª¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÉôÄ¹¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢¸Ç¤¯¸·¤·¤¤¤â¤Î¤«¤é¡¢½ù¡¹¤ËÍ¥¤·¤¤´ãº¹¤·¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤âÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¡¢¸úÎ¨Í¥Àè¤ÇÊª»ö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î²ÝÄ¹¤µ¤ó¤âÇö¡¹¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤íÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤È¤³¤Î»Å»ö¤ËÀº°ìÇÕ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢°ì½ï¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÆü¡¹¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¤Í¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢´üÂÔ¤Îº¬Äì¤Ë¤ÏÁê¼ê¤È¶¦Â¸¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡Ö´ê¤¤¡×¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°ìÎã¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï´üÂÔ¤È»ý¤Ä¤È¤¡¢¤½¤Î¿´¤Î±üÄì¤Ç¡¢¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ä¡¢¡Ö¶¨ÎÏ¤·¤Æ²¿¤«¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¶¦¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÎÓ·òÂÀÏº
¥³¡¼¥Á¡¢¥ê¡¼¥À¡¼°éÀ®²È¡£¹çÆ±²ñ¼Ò¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥Ä¡¼ ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥³¡¼¥Á¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¹ñºÝ¥³¡¼¥ÁÏ¢ÌÁ¡Ê¸½¡¦¹ñºÝ¥³¡¼¥Á¥ó¥°Ï¢ÌÁ¡ËÆüËÜ»ÙÉôÁÏÀß¼Ô¡£¡ØÈÝÄê¤·¤Ê¤¤½¬´·¡Ù¡Ø»Ò¤É¤â¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤¤½¬´·¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¥Õ¥©¥ì¥¹¥È½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£