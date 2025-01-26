Ì¡²è¤Î¿ÀÍÍ¡¦¼êÄÍ¼£Ãî¤ÎÍ×Ë¾¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ä®Ãæ²Ú¤È¤Ï¡©¡¡¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÎÁÍý¿Í3»á¤ËÊ¹¤¯¡¢¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡ÉÄ®Ãæ²Ú¤ÎÈëÌ©¡¡
°û¿©Å¹¤¬10¤¢¤ì¤Ð10¤ÎÌ£¡¢µ»¡¢¿´°Õµ¤¡¢¤½¤·¤ÆÊª¸ì¤¬¤¢¤ë¡£½îÌ±¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÌ¾ÊªÎÁÍý¤äÅÁÅý¤ÎÌ£¤ò¼é¤ë³¹¤ÎÌ¾Å¹¤ÎÅ¹¼ç¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆü¡¹¤Î»Å»ö¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡É¤ÎÈëÌ©¤È¤Ï¡£¥×¥í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÄ®¡×Ãæ²Ú¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡Ú1¡Û²«¶â¤Ëµ±¤¯Ì¾Êª¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Ïº²¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÌ£¡ØÃæ²ÚÎÁÍý¡¡ÃûÆÁ¡ÙÅ¹¼ç¡¡¼ëÆÁÊ¿¤µ¤ó
1963Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢62ºÐ¡£Ãæ¹ñ¡¦²ÏÆî¾Ê½Ð¿È¡£1991Ç¯¤ËÍèÆü¤·¡¢¿ô¸®¤ÎÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤ÇÆ¯¤¤¤ÆÎÁÍý¤ò¥¤¥Á¤«¤é³Ø¤ó¤À¡£95Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£ÃøÌ¾¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¿À¶È¤Î¶Ì»Ò¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤äÍÈ¤²ñ»Ò¤Ê¤ÉÌ¾ÊªÎÁÍý¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¡¢¹ÔÎóÅ¹¤Ë¡£À¸³¶¸½Ìò¤ò´Ó¤¯¡£
¡ØÃûÆÁ¡Ù¤ÎÌ£¤ÏÆüËÜ¤Ç³Ø¤ó¤ÀÆüËÜ¤ÎÃæ²Ú¤ÎÌ£¤Ç¤¹
¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¤À¤±¤Ç¶»¤¬¤È¤¤á¤¯¡£¤³¤ì¤Û¤É²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ¾Ç¤¬¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤²áµî¤ÎÎø°¦¤Ç¤â¤½¤¦¤½¤¦¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡Ä¡Ä¤¨¤¨¤Ã¤È¤Ç¤¹¤Í¡¢¡ØÃûÆÁ¡Ù¤Î¶Ì»Ò¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿Í¸Æ¤ó¤Ç¡È²«¶â¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡É¡£
¶Ì»Ò¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡Ê±öÌ£¡Ë¡¡800±ß
»®¤Ë¤³¤ó¤â¤êÀ¹¤é¤ì¤¿¤½¤ì¤Ï¡¢±«¾å¤¬¤ê¤Ë¥Ñ¡¼¥Ã¤ÈÀ²¤ì¤¿Ä«¤Î¤ªÆüÍÍ¤Î¤è¤¦¡£¥ì¥ó¥²¤òÆþ¤ì¤ë¤È¥Ñ¥é¥ê¤ÈÊø¤ì¡¢Ë§¤·¤¤¹á¤ê¤¬¤æ¤ë¤ä¤«¤ËÉ¡¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¡£¤¿¤Þ¤é¤º¤«¤¹þ¤á¤ÐÊÆ¤ËÍí¤ó¤ÀÍñ¤Î¼ÂÄ¾¤Ê»Ý¤ß¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ê±öÌ£¤¬Àå¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢²¿¤È¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡¢Âç¤¤Ê¤ä¤µ¤·¤µ¤ËÊú¤¤·¤á¤é¤ì¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡£
ºàÎÁ¤ÏÊÆ¡¢Íñ¡¢Ä¹¥Í¥®¡¢Ì£ÉÕ¤±¤Ï´ðËÜ±ö¤Î¤ß¡£¤½¤¦¡¢¤³¤ì¤À¤±¡£¤Ê¤Î¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âº²¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
Å¹¼ç¤Ï¼ëÆÁÊ¿¤µ¤ó¡¢Ãæ¹ñ¡¦²ÏÆî¾Ê½Ð¿È¡£¤¢¤Î¿Íµ¤¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿Ä®Ãæ²Ú¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¤ÈÊ¹¤±¤Ðº¬¤Ã¤«¤é¤ÎÎÁÍý¿Í¤À¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
¤±¤ì¤ÉÃæ¹ñ¤Ç¤Ï°û¿©¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¸øÌ³°÷¤À¤Ã¤¿¡£ºÊ¤ÎÊì¿Æ¤¬ÆüËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±ï¤Ç1991Ç¯¤ËÍèÆü¡£¡ÖÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤ÎÃæ²ÚÅ¹¤ÇÎÁÍý¤ò³Ð¤¨¤¿¡£¤À¤«¤é¤¦¤Á¤ÏÆüËÜ¤ÎÌ£¡£Ãæ¹ñ¤ÎÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤¦¤«¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë»Ý¤µ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡£
Â¿¤¤»þ¤Ï2»þ´ÖÂÔ¤Á¤â¤¢¤ë¸½ºß¤«¤é¤Ï¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¤¬¡¢¡Ö20Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡¢ÌëÃæ¤Î2»þ3»þ¤Þ¤ÇÎÁÍý¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¿¤è¡×
¾ßÌýÌ£¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤é¤Ð±öÌ£¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤«¡ª
¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬º£²ó¤Î¼çÌò¡¢¶Ì»Ò¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤À¡£Åö»þ¡¢Ä®Ãæ²Ú¤Î¤½¤ì¤Ï¾ßÌýÌ£¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ê¤é¤Ð±öÌ£¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤«¡×¡£
»î¿©¤ò½Å¤Í¡¢´°À®¤µ¤»¤¿¥ì¥·¥Ô¤¬¹ÔÎó¤òÀ¸¤àÌ¾Êª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥³¥Ä¤ÏÆé¤ËÍñ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¹¤°¹Å¤á¤Î¤´ÈÓ¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤ÀÈ¾½Ï¤ÎÍñ¤ÇÊÆÎ³¤¬¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¡¢ÍýÁÛ¤Î¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£Àè¤Ë½ñ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¶Ë¤á¤Æ¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢Ë°¤¤ºÈè¤ì¤º¡¢¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤Û¤É¤Ë·×»»¤µ¤ì¤¿±öÌ£¤¬´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ë´°àú¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤À¤Èµ¤¤Å¤¯¡£¥·¥ó¥×¥ë¤æ¤¨¤Ë¿¼¤¤¡¢¤³¤ì¤¾¥×¥í¤Î»Å»ö¡Ä¡Ä¡£
ÆÈÎ©¤·¤Æ¤ª¤è¤½30Ç¯¡£»ý¤Áµ¢¤êÀìÌçÅ¹¤ò¶á¤¯¤ËÀß¤±¤¿¤¬¡¢»ÙÅ¹¤Î½ÐÅ¹¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£¡Ö»ÙÅ¹¤ò½Ð¤¹¤ÈÌ£¤¬¥Ö¥ì¤ë¡£¤³¤ÎÅ¹¤À¤±¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¡¢»à¤Ì¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¹ÔÎó³Ð¸ç¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£¤â»ä¤ÎÆ´¤ì¤Î¤Þ¤Þ¡£
ºÇ¸å¤Ë¡£´ÇÈÄ¤ÎÌ£¤Ð¤«¤ê¤ËÌÜ¤¬¸þ¤¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤¿1ÉÊÎÁÍý¤Î¤¢¤ì¤³¤ì¤âÀäÉÊ¤Î»Ý¤µ¤À¤È¡¢ÉÕ¤±²Ã¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØÃæ²ÚÎÁÍý¡¡ÃûÆÁ¡Ù¡÷ËÜ¶ð¹þ
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸þµÖ1-10-5
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï03-5684-5650
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï11»þÈ¾¡Á14»þÈ¾¡¢17»þÈ¾¡Á22»þ
¡ÎµÙÆü¡Ï·î¡¡¢¨·î¤¬½Ë¤Î¾ì¹çÍâ²ÐµÙ
¡Î¸òÄÌ¡ÏÃÏ²¼Å´ÆîËÌÀþËÜ¶ð¹þ±Ø1ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬
¡ÖÄ®¡×Ãæ²Ú¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡Ú2¡Û·Ú¤ä¤«¤ÊÈé¤ÈÌîºÚ¤Î´Å¤ß¤Î¶Ë¾å¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡Øñ»Ò¤Î²¦¤µ¤Þ¡Ù3ÂåÌÜ¡¡º´¡¹ÌÚ¸÷½©¤µ¤ó
1973Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢51ºÐ¡£µ¤¤µ¤¯¤Ç¾þ¤é¤Ê¤¤¤ª¿ÍÊÁ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¹¾¸Í¤Ã»Ò¡£°ìÎ®¾¦¼Ò¤Î²ñ¼Ò°÷¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤â30Âå¤ÇÅ¹¤ËÌá¤Ã¤ÆÅÁÅý¤ÎÌ£¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Å¹¤Ïº£Ç¯¤ÇÁÏ¶È70¼þÇ¯¡£Åö½é¤Ï²°ÂæÉ÷¤ÎÅ¹¹½¤¨¤Ç´ÇÈÄ¤Îñ»Ò¤Ï1¿ÍÁ°50±ß¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£¸½ºß¤Ï³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤âÂ¿¤¤¡£
Å¹¤òÎ¥¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¦¤Á¤Îñ»Ò¤Î»Ý¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹
¤«¤ì¤³¤ì10Ç¯°Ê¾å¡¢ÀõÁð¤Ë¹Ô¤¯¤È¤³¤Îñ»Ò¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Ëè²ó¤Þ¤ë¤Ç½é¤á¤Æ¤«¤Î¤è¤¦¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¹á¤Ð¤·¤¤¤½¤ì¤¬Ãç¤è¤¯À°Îó¤¹¤ë»Ñ¤Ë¤Þ¤ºÇï¼ê¡¢¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿ÌîºÚñ²¤ÎÁ¡ºÙ¤µ¤Ë¤Þ¤¿Çï¼ê¡¢¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿Èé¡õ¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Êñ²¤ÎÁêÈ¿¤¹¤ë¿©´¶¤È»Ý¤µ¤ËÂç³åºÓ¡ª
²¦¤µ¤Þ¤Îñ»Ò¡Ê1¿ÍÁ°¡Ë490±ß
¤¹¤«¤µ¤º¥Ó¡¼¥ë¤ò¥×¥Ï¥Ã¤È¤ä¤ì¤ÐÇ¾Æâ¤Ç´¿´î¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¡¢¥Ñ¥ó¥Ñ¥«¥Ñ¡¼¥ó¡£¤À¤¤¤¿¤¤¡¢¤¤¤Ä¤â¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¡£
Å¹Ì¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¡Ö¤³¤Î»Ý¤µ¤Ïñ»Ò¤ÎÃæ¤Î²¦¤µ¤Þ¤À¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¾ïÏ¢µÒ¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¡£Àï¸åÉü¶½´ü¤Î1954Ç¯¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÀõÁð¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¾Æñ»Ò¤ÎÅ¹¤ò¤ä¤í¤¦¤È½éÂå¤¬Á®¤¤¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï3ÂåÌÜ¤Îº´¡¹ÌÚ¸÷½©¤µ¤ó¤¬ÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ë¡£
¶äºÂ¤ÎÃæ²Ú¤Ç½¤¶È¤·¤Æ24ºÐº¢¤Ë²È¶È¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2ÂåÌÜ¤ÎÉã¤È¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤«¤éÀõÁð¡Ö¤Û¤ª¤º¤»Ô¡×¡Ê¤«¤Æþ¤ì»þ¡ª¡Ë¤ÎÆü¤Î±Ä¶ÈÃæ¤Ë¿ßË¼¤Ç¼è¤ÃÁÈ¤ß¹ç¤¤¤ÎÂç·ö²Þ¡¢Å¹¤òÈô¤Ó½Ð¤·¾¦¼Ò¤ËÅ¾¿¦¡Ä¡Ä¤ÈÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç2»þ´Ö¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ¤¬½ñ¤±¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤ó¤Ê¤ÇºÆ¤ÓÅ¹¤ËÌá¤Ã¤¿¤Î¤¬30ÂåÁ°È¾¡£
¡Öº£»×¤¨¤Ð¼«Ê¬¤â¥Ç¥¿¥é¥á¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Î¥¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½²þÁ±ÅÀ¤Ê¤Éµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡£ñ»Ò¤Ø¤Î»×¤¤¤â¤½¤¦¡£¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤½¤Çñ»Ò¤ò¿©¤Ù¤¿¤é»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ý¤µ¤È²¿¤«°ã¤¦¡£¤¢¤ë»þµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤è¤½¤¬°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤¦¤Á¤¬°ã¤¦¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤À¤±»Ý¤¤ñ»Ò¤òÇä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÆÃÄ§Åª¤Êñ²¤Î¡È²«¶âÈæ¡É¤Ï¡©
ÆÃÄ§Åª¤Êñ²¤Ï¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬9³ä¡¢¸å¤Ï¥Ë¥é¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¡¢¼Â¤ÏÆÚÆù¤â¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¡£¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï»þµ¨¤Ç»ºÃÏ¤òÊÑ¤¨¡¢1¡Á2¥ß¥êÃ±°Ì¤ËºÙ¤«¤¯¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤¬Á¡ºÙ¤ÊÀå¿¨¤ê¤ÎÈëÌ©¡£
¡Ö11·îº¢¤«¤é¤Ï°¦ÃÎ¤Î°¯ÈþÈ¾Åç»º¤ò»È¤¦¡£¿È¤¬Äù¤Þ¤Ã¤Æ¿Ä¤¬´Å¤¯¡¢¤¦¤Á¤Îñ»Ò¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éº£¤«¤éÅß¤Ë¤«¤±¤Æ¤Îñ»Ò¤ÏºÇ¹â¤Ë»Ý¤¤¤è¡×¡£ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ñ»Ò¤Ë½Ü¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£¤â¤Ã¤È¤â¤³¤ÎÅ¹¤À¤±¤ÎÏÃ¤À¤±¤É¡£
ºî¤êÊý¤âÆÈÆÃ¤Ç¡¢¡ÖÈé¤ÎºÝ¤ÎºÝ¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤×¤êñ²¤ò¾è¤»¤ÆÌîºÚ¤Î¿åÊ¬¤À¤±¤Ç°®¤ë¤ó¤À¡×¡£¤ªµ¤¤Å¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤Ïñ»Ò¤ò¡ÈÊñ¤à¡É¤Ç¤Ê¤¯¡È°®¤ë¡É¤È¸À¤¦¡£¡Ö²¿¤Ç¤À¤í¤¦¤Í¡¢¼÷»Ê¥Í¥¿¤Î¤è¤¦¤Ëñ²¤òÈé¤Ë¾è¤»¤ëÍÍ»Ò¤«¤é¤«¡¢¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¿¿¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¡È°®¤ë¡É¤È¤¤¤¦¶µ¤¨¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
1Æü¤Ç3000¸Ä¤Û¤É¤âºî¤ë¡ª
¤½¤ó¤Ê¡È°®¤ê¤¿¤Æ¡É¤òÀ¸¤Î¤Þ¤Þ¾Æ¤¯¤Î¤â¤Þ¤¿ÆÃÄ§¤À¡£1Æü¤Ç2¡Á3000¸Ä¤òºî¤ë¤¬¡¢ÎäÅà¤äÎäÂ¢¤ÎÊÝÂ¸¤Ï°ìÀÚ¤·¤Ê¤¤¡£Á´¤Æ¤Ï¼«Ëý¤Îñ»Ò¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢½éÂå¤Î¼êË¡¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¤Ï¼èºàÁ°¡¢Å¹Àè¤ÇÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃËÀµÒ¤¬¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤Îñ»Ò¤ÏÀäÉÊ¡¢¤µ¤¹¤¬²¦¤µ¤Þ¤À¤è¡×¡£70Ç¯Á°¤Î¾ïÏ¢µÒ¤ò»×¤ï¤»¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¿§¤¢¤»¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¾Úµò¡£¤½¤¦¡¢»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Î»Ý¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡Öñ»Ò¤Î²¦¤µ¤Þ¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡Øñ»Ò¤Î²¦¤µ¤Þ¡Ù¡÷ÀõÁð
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð1-30-8
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï03-3841-2552
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï11»þ15Ê¬¡Á14»þLO¡¢16»þ¡Á20»þLO¡¢ÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë¡§11»þ15Ê¬¡Á20»þLO
¡ÎµÙÆü¡Ï²Ð
¡Î¸òÄÌ¡ÏÃÏ²¼Å´¶äºÂÀþ¤Û¤«ÀõÁð±Ø3ÈÖ½Ð¸ý¤Ê¤É¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬
¡ÖÄ®¡×Ãæ²Ú¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡Ú3¡ÛÌ¡²è³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬°¦¤·¤¿ÀäÉÊñ²¤«¤±¤½¤Ð¡Ø°ìÈÖÈÓÅ¹¡Ù3ÂåÌÜ¡¡»³ËÜÎ´Àµ¤µ¤ó
2ÂåÌÜ¤ÎµÁ²È¤µ¤ó¤Ï1953Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢71ºÐ¡£3ÂåÌÜ¤ÎÎ´Àµ¤µ¤ó¤Ï1985Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢39ºÐ¡£¸½ºß¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤Ç¿ßË¼¤ËÎ©¤Ä¤¬¡¢¼êÄÍ»á¤¬°¦¤·¤¿Ì£¤Ç¡¢2011Ç¯¤ËÉü³è¤·¤¿ÅÁÀâ¤ÎÌ¾Êª¡ÖÆÃÀ½¾å³¤¾Æ¤¤½¤Ð¡×¤òºî¤ë¤Î¤Ïº£¤âµÁ²È¤µ¤ó¡£´°Çä¤¹¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¤Îñ»Ò¤ÏÎ´Àµ¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦Æü¡¹ÃúÇ«¤Ê»Å»ö¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹
½éÂå¤ÏÏÓÍø¤¤ÎÎÁÍý¿Í¤À¤Ã¤¿¡£Ì¾Å¹¡ÖÍÈ»Ò¹¾ºÚ´Û¡×¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¾ïÏ¢¤Î¥¨¥Î¥±¥ó¤³¤È±ÝËÜ·ò°ì¤Ëµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¡¢¤½¤Î¾Ò²ð¤Ç²ÎÉñ´ì³¦¤äÅö»þ¼óÁê¤À¤Ã¤¿µÈÅÄÌÐ¤Îº¢¤Î´±Å¡ÎÁÍý¿Í¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£1952Ç¯¡¢Çò¶âÂæ¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¡¢ÀõÁð½ÐÅ¹¤Î¼ºÇÔ¤ò·Ð¤Æ54Ç¯¤Ë¹âÅÄÇÏ¾ì¤Ø¡£°ÊÍè¤³¤ÎÃÏ¤Ç70Ç¯¡¢³¹¤È¶¦¤ËÎò»Ë¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¸½ºß¤Î¹âÅÄÇÏ¾ì¤Ï³ØÀ¸³¹¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ÀÎ¤Ï»þ·×¤äÀ÷¿§¤Ê¤É¤Î¹©¾ì¤¬Â¿¤¯¡¢¿¦¿Í¤Î³¹¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÃë¤Ï¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Æ¡¢Å¹¤ËÆþ¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬³°¤ÎÆ»Ï©¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¡×¡£2ÂåÌÜ¤Î»³ËÜµÁ²È¤µ¤ó¤¬ÅÁ¤¨¤ë¡£»þÂå¤Ï¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î°ßÂÞ¤ò»Ù¤¨¤¿½éÂå¤ÎÌ£¡¢¤½¤ì¤¬Å¹¤ÎÁÃ¡£
¡ÖÀÎ¤ÎÌ£¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éÊ¬ÎÌ¤òºÙ¤«¤¯¥ì¥·¥Ô²½¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£°Õ³°¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤Ã¤ÆÎÁÍý¿Í¤Ï¡Ö»Å»ö¤Ï¸«¤Æ³Ð¤¨¤ë¡¢µ»¤òÅð¤à¡×¤È¤è¤¯¸À¤¦¤«¤é¡£
¼ÂºÝ¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤À¡£20ºÐº¢¤«¤éÅ¹¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤¬¡¢¿ßË¼¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï30ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¡£¼ê¼è¤êÂ¼è¤ê¤Ê¤ó¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬ºî¤ë¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤ÐÌ£¤âÈùÌ¯¤ËÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¡£¡Ö¿ÆÉã¤ËÍê¤ß¹þ¤ß¡¢Ä´Íý¤Î¼ê¤ò»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é·×ÎÌ¤·¤ÆÎÁÍý¤´¤È¤Ë¥á¥â¤·¤¿¡£º£¤Ç¤âÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖÆÃÀ½¾å³¤¾Æ¤¤½¤Ð¡×ÃÂÀ¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¼êÄÍ¼£Ãî
¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡ÖÆÃÀ½¾å³¤¾Æ¤¤½¤Ð¡×¤À¡£¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢Ì¡²è²È¤Î¼êÄÍ¼£Ãî»á¤ÎÍ×Ë¾¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿Ì£¡£»öÌ³½ê¤¬¶á¤¤¤³¤È¤«¤é¤è¤¯½ÐÁ°¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢ÀèÀ¸¤Ë¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ø°¤¤¤ó¤À¤±¤Éº£ÅÙ¾Æ¤¤½¤Ð¤ËÈ¬ÊõºÚ¤ò¾è¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡£ÆÚÆù¤è¤ê·Ü¤¬¤¤¤¤¤Ê¤¢¡¢¥¥¯¥é¥²¤â¤¤¤¤¤Í¤¨¡Ù¤È¹¥¤¤Ê¶ñ¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¿ÆÉã¤ËÅÁ¤¨¤¿¤é¡Ø¼óÁê´±Å¡»þÂå¤«¤é¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¤Ë¤Ï´·¤ì¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡Ù¤ÈÀèÀ¸ÀìÍÑ¤Ëºî¤Ã¤¿¡£ÀèÀ¸Ë´¤¸å¤Ïºî¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼êÄÍ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÊý¤«¤éÅ¹¤Ç½Ð¤·¤Æ¤Ï¡©¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¡¢13Ç¯Á°¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÆÃÀ½¾å³¤¾Æ¤¤½¤Ð¡¡1780±ß
¶ñ¤Ï·ÜÆù¡¢¥¨¥Ó¡¢¥¥Î¥³Îà¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£Å¹¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë·Ü¥¬¥é¤ÈÆÚ¹ü¤Î¥¹¡¼¥×¤Ë¾ßÌý¤Ê¤É¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¤ë¡£ÌÍ¤ÏÊÒÌÌ¤ò¥«¥ê¥Ã¤È¾Æ¤¤¤ÆÃæ¤Ï¤Õ¤ï¤Ã¤È´¶¤ò»Ä¤¹¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¥´¥í¥´¥íÆþ¤Ã¤¿¶ñ¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÌ£¡¢¤³¤ì¤Ç¥Á¥Ó¥Á¥Ó°û¤ó¤ÇºÇ¸å¤ËÌÍ¡Ä¡Ä¤¬¾ïÏ¢¤ËÄêÈÖ¤é¤·¤¤¡£
¸½ºß¤Ï3ÂåÌÜ¤ÎÎ´Àµ¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¿ßË¼¤ËÎ©¤Á¡¢½éÂå¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤°Ì£¤ò´ðËÜ¤Ë»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤â¹Í°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µï¼ò²°Åª¤Ê¾®»®ÎÁÍý¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬³Ú¤·¤¤¤Ã¤¿¤é¤Ê¤¤¡£ÃÈÎü¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÀÎ¤ÎÌ£¤òÂçÀÚ¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¿·¤·¤¤Ì£¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤¢¡£
¡Ö¤½¤ì¤È¡£¤É¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¯¤Æ¤â¤´¤Þ¤«¤µ¤º¡¢¤Ò¤È¤Ä¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë¡¢´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£¿´³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î1ÅÀ¤Ç¤¹¡×
¤³¤ì¤³¤½°û¿©¤ÎÀµµÁ¡£¤³¤ÎÅ¹¤¬°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¡Ø°ìÈÖÈÓÅ¹¡Ù¡÷¹âÅÄÇÏ¾ì
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔ¿·½É¶è¹âÅÄÇÏ¾ì4-28-18
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï03-3368-7215
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï11»þÈ¾¡Á15»þÈ¾¡¢17»þ¡Á22»þ
¡ÎµÙÆü¡Ï²Ð¡¦¿å
¡Î¸òÄÌ¡ÏJR»³¼êÀþ¤Û¤«¹âÅÄÇÏ¾ì±ØÁá°ðÅÄ¸ý¤Ê¤É¤«¤éÅÌÊâ6Ê¬
»£±Æ¡¿±ß·¾¼É§¡ÊÃûÆÁ¡¢°ìÈÖÈÓÅ¹¡Ë¡¢Àõ¾Â¥Î¥¢¡Êñ»Ò¤Î²¦¤µ¤Þ¡Ë¡¢¼èºà¡¿ÈîÅÄÌÚÆà¡¹
¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö2025Ç¯2·î¹æ¤Ï¡Ö¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×
¢¨2024Ç¯12·î¹æÈ¯Çä»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤ä¾ðÊó¤ÏÅö»þ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤º»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£