Áê¾ì¤¬½çÄ´¤Ç¤â¤Ê¤¼¤«ÌÙ¤±¤¬½Ð¤Ê¤¤Åê»ñ²È¤ÎÆÃÄ§
¡Ê¼Ì¿¿¡§makaron¡¿ PIXTA¡Ë
¿·NISA¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÁá1Ç¯¡£2024Ç¯¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢2023Ç¯¤ÎÂçÇ¼²ñ½ªÃÍ3Ëü3464±ß¤«¤é2024Ç¯ÂçÇ¼²ñ½ªÃÍ3Ëü9894±ß¤Þ¤Ç¡¢19.2¡ó¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö»ñ»º¤¬¤¢¤Þ¤êÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢À®ÀÓÄãÌÂ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃÄ§¡È¾ÊâÃÙ¤ì¤ÆÂ¾¿Í¤Î¸å¤òÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯
¹À¥Èþ¹¬¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¢40Âå¡Ë¤Ï¡¢Ï·¸å¤ËÈ÷¤¨¤ÆºòÇ¯1·î¤Ë¿·NISA¸ýºÂ¤ò³«¤¡¢Åê»ñ²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤µ¤Æ²¿¤òÇã¤ª¤¦¤«¡×¤È»×°Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÆâ¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬¤¹¤ë¤¹¤ë¤È¾å¾º¤·¡¢¡Ö¤Þ¤º¤¤¡£Çã¤¤ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1·î²¼½Ü¤Ë¾Ú·ô²ñ¼Ò¼çºÅ¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¹Ö»Õ¤¬¡ÖÈ¾Æ³ÂÎ¤¬Áê¾ì¤Î¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¡£ÆüËÜ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¶¥ÁèÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢Ä¶ÍË¾¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¹À¥¤µ¤ó¤Ï¡¢SCREEN¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê7735¡Ë¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
2·îÃæ½Ü¤«¤éÆ±¼Ò¤Î³ô²Á¤¬µÞÆ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦¾¯¤·²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÇã¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¾º¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È±Ê±ó¤ËÇã¤¨¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¡¢2·î²¼½Ü¤Ë1Ëü9420±ß¤Ç100³ô¡ÊÌó194Ëü±ß¡ËÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢SCREEN³ô¤Ï¹À¥¤µ¤ó¤¬Çã¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤ÎºÇ½ª¶ÉÌÌ¤Ç¤·¤¿¡£Íâ½µ3·î7Æü¤Ë2Ëü0440±ß¤Î¥Ô¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¡¢²¼Íî¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÄãÌÂ¤¬Â³¤¡¢1·î21Æü¸½ºß1Ëü0910±ß¤Ç¡¢¹À¥¤µ¤ó¤Ï80Ëü±ßÄ¶¤Î´Þ¤ßÂ»¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÅê»ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î³ÎÎ©¤ò
Â¿¤¯¤ÎÅê»ñ½é¿´¼Ô¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÅê»ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÁê¾ì´Ñ¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¹À¥¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Â¾¿Í¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤ÆÈ¾ÊâÃÙ¤ì¤Æ¸å¤òÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤¬¶¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤ÎºÇ½ª¶ÉÌÌ¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÇã¤¤¤òÆþ¤ì¤ë¤È¹âÃÍÄÏ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³ô¼°Åê»ñ¤Ï°Â¤¯Çã¤Ã¤Æ¹â¤¯Çä¤ì¤ÐÌÙ¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢È¾ÊâÃÙ¤ì¤ÆÂ¾¿Í¤Î¸å¤òÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤ÎµÕ¤Ç¹â¤¯Çã¤Ã¤Æ°Â¤¯Çä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Í¤Î¹Ô¤¯Î¢¤ËÆ»¤¢¤ê²Ö¤Î»³¡×¤È¤¤¤¦Áê¾ì³Ê¸À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¿Í¤Î°Õ¸«¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÅê»ñÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢Åê»ñ½é¿´¼Ô¤«¤éÃ¦µÑ¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï·Ð¸³¤È³Ø½¬¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄ§¢ÎÉ¤¤²æËý¤ò¤·¤Ê¤¤¡¢°¤¤²æËý¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
¾¾ËÜ¿¿°ì¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¢30Âå¡Ë¤Ï¡¢4Ç¯Á°¤ËÅê»ñ²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤ÏÅê»ñ¿®Â÷¤òÀÑÎ©Åê»ñ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ìºòÇ¯¤«¤éÆü·ÐÊ¿¶ÑÏ¢Æ°¤ÎETF¤Ê¤É¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥É¡Ê¿ôÆü¤«¤é¿ô½µ´Ö¤Î¼è°ú¡Ë¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ØÀ¸»þÂå¤ËÂÎ°é²ñ¤ÇÉð½Ñ¤ËÇ®Ãæ¤·¤¿¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç¤ÎÉé¤±¤º·ù¤¤¡£³ô¤Ç¤âÉé¤±¤ë¤³¤È¤¬µö¤»¤Þ¤»¤ó¡£Çã¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤¬ÃÍ²¼¤¬¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö»Ø¿ôÏ¢Æ°¤À¤·¡¢¤¤¤º¤ìÌá¤ë¡×¤È´Þ¤ßÂ»¤Î¾õÂÖ¤Ç»ý¤ÁÂ³¤±¡¢¤¤¤è¤¤¤èÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÂ»ÀÚ¤ê¤·¤Þ¤¹¡£ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÁá¤¯Çä¤é¤Ê¤¤¤È´Þ¤ß±×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÇä¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢2¡Á6²ó¿ôËü±ß¾¡¤Ã¤Æ¡¢1²ó¿ô½½Ëü±ßÉé¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥ì¡¼¥ÉÁ´ÂÎ¤Î¾¡Î¨¤Ï7³ä°Ê¾å¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼ý»Ù¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¹¡£
¾¡Î¨¤Ï¹â¤¯¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¼¤«¥È¡¼¥¿¥ë¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤ë
Åê»ñ¤ÇÉé¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤·¤â·ù¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤ó¤ÊÃ£¿Í¤Ç¤â¡¢Ï¢ÀïÏ¢¾¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åê»ñ¤Î¿ÀÍÍ¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¾¡¤Ã¤¿¤êÉé¤±¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¾¡Î¨¤è¤ê¤â¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç»ñ»º¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤È¤ÏµÕ¤ËÂç¤¤¯¾¡¤Ã¤Æ¾®¤µ¤¯Éé¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö²æËý¡×¤Ç¡¢ÎÉ¤¤²æËý¤È°¤¤²æËý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´Þ¤ß±×¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ë¡ÖÇä¤Ã¤ÆÍø±×³ÎÄê¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í¶ÏÇ¤ËÉé¤±¤º¡¢ÊÝÍ¤·Â³¤±¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤²æËý¤Ç¤¹¡£´Þ¤ßÂ»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÉé¤±¤òÇ§¤á¤ÆÂ»ÀÚ¤ê¤ò¤»¤º¡¢ÊÝÍ¤·Â³¤±¤ë¤Î¤¬°¤¤²æËý¤Ç¤¹¡£
³ô¼°Åê»ñ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï»Ô¾ì¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¶¯Íß¡¦¶²ÉÝ¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤ò¤¤¤«¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤È¤ÎÀï¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄ§£Âç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ê¤¹¤®¤ë
Â¿´ôÀîÌ÷¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¢30Âå¡Ë¤Ï2022Ç¯¤ËÅê»ñ²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ËÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»Å»ö¤Î´Ø·¸¤Ç¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥³¥¹¥â¥¹¥¤¥Ë¥·¥¢¡Ê8844¡Ë¡£2022Ç¯5·î¤Ë420±ß¤Ç800³ôÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Çã¤Ã¤¿Ä¾¸å¤«¤é³ô²Á¤Ï¾å¾º¤·¡¢2023Ç¯12·î¤Ë920±ß¤ÇÇä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀï²Ì¤Ë¼«¿®¤ò¿¼¤á¤¿Â¿´ôÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢Åê»ñ³Û¤òÁý¤ä¤·¡¢Åê»ñÂÐ¾Ý¤ò¾¦Á¥»°°æ¡Ê9104¡Ë¤Ê¤ÉÂç·¿³ä°Â³ô¤Ë¤â¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê»ñ¤â½çÄ´¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËºòÇ¯5·î¤«¤é¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ï¢Æ°Åê¿®¡Ê1570¡Ë¤Î¿®ÍÑ¼è°ú¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¿®ÍÑ¼è°ú¤âºÇ½é¤ÏÍø±×¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢2024Ç¯8·î5Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÎË½Íî¤Ç¡¢Çã¤¤·ú¤Æ¤Æ¤¤¤¿Æü·Ð¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ËÄÉ¾Ú¤¬È¯À¸¤·¡¢¼ê¤¸¤Þ¤¤¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¿´ôÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç2Ç¯´Ö¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿Íø±×¤ò¤³¤Î¿®ÍÑ¼è°ú¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¤¤¯Åê»ñ¤·¤Æ°ìÈ¯Âà¾ì¤ÎÍ«¤ÌÜ¤Ë
Â¿¤¯¤ÎÅê»ñ½é¿´¼Ô¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤ËÅö¤¿¤ê¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯³ô¤ò¤ä¤ë¤Ê¤éÂçÌÙ¤±¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢½é´üÃÊ³¬¤Ç¾¡¤Ä¤È¡¢¡Ö²¶¤Ã¤Æ³ô¤ÎºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡×¤È´ª°ã¤¤¤·¡¢Â¿´ôÀî¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÅê»ñ³Û¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¿®ÍÑ¼è°ú¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢²¾¤ËºÍÇ½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¾¡¤Ã¤¿¤êÉé¤±¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬³ô¼°Åê»ñ¤ÎÀ¤³¦¡£¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢»×¤ï¤ÌÁê¾ì¤ÎÅ¸³«¤ÇÂç¤¤ÊÂ»¼º¤òÈï¤ê¡¢°ìÈ¯Âà¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã»´ü¤Î³ô²Á¤Ï¥é¥ó¥À¥à¥¦¥©¡¼¥¯¡ÊÀéÄ»Â¡Ë¤ÇÉÔµ¬Â§¤ËÊÑÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã»´üÇäÇã¤Ç¾¡¤Ä¤Î¤Ï½ÏÎý¤·¤¿¥×¥í¤Ç¤âº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢´ë¶È¤ÏÍø±×¤òÁý¤ä¤·¤Æ³ô²Á¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È·üÌ¿¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î³ô²Á¤¬Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£
Ã»´üÅª¤ËÂç¤¤ÊÍø±×¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ë¤è¤ê¤â¡¢Âç¤¤ÊÂ»¼º¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡ÖÁê¾ì¤ËµïÂ³¤±¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê»ñ»º¤Î·ÁÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§¤Åê»ñ¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Ê¤¤
Àè¤Û¤É¤Î¹À¥Èþ¹¬¤µ¤ó¤Ï¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¹Ö»Õ¤¬¿ä¾©¤·¤¿SCREEN¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ËÜ¿¿°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥È¤ò¸«¤Æ¡¢25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤È¤ÎÐªÎ¥Î¨¤ò¸«¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥É¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿´ôÀîÌ÷¤µ¤ó¤Ï¡¢PBR¤äPER¤ò¸«¤Æ¥³¥¹¥â¥¹¥¤¥Ë¥·¥¢¤ä¾¦Á¥»°°æ¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æü·Ð¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Î¿®ÍÑ¼è°ú¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î´ª¤ÇÇäÇã¤·¤Þ¤·¤¿¡£3¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÌäÂêÅÀ¤Ï¡¢Åê»ñ¤ÎÊÙ¶¯¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤è¤¯¡ÖÅê»ñ¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤¹¤Î¤¬¡¢¡Ö¥µ¥ë¤Î¥À¡¼¥ÄÅê¤²¡×¤Î°ïÏÃ¤Ç¤¹¡£
±î¤Ë¿·Ê¹¤ÎÁê¾ìÍó¤òÌÜ¤¬¤±¤Æ¥À¡¼¥Ä¤òÅê¤²¤µ¤»¡¢»É¤µ¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤Ç¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÁÈ¤ó¤À¤â¤Î¤È¡¢ÀìÌç²È¤¬ÌÊÌ©¤ËÁª¤ó¤À¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Û¤É±¿ÍÑ±×¤Ëº¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£
´í¤Ê¤½¤¦¤ÊÌÃÊÁ¤ÏÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½
¤³¤Î°ïÏÃ¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¾å¤¬¤ëÌÃÊÁ¤òÅö¤Æ¤ë¡ÊÅö¤ÆÂ³¤±¤ë¡Ë¤Î¤Ï¡¢½ÏÎý¤Î¥×¥í¤Ç¤â»êÆñ¤Î¶È¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤âÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÇã¤Ã¤¿¤é´í¤Ê¤¤¤¾¡×¤È¤¤¤¦ÌÃÊÁ¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¤¹¤ì¤Ð¤«¤Ê¤êÀµ³Î¤Ë¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ººâÌ³½ôÉ½¡ÊÂ»±×·×»»½ñ¡¦Âß¼ÚÂÐ¾ÈÉ½¤Ê¤É¡Ë¤Î¸«Êý¤òÊÙ¶¯¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÁÀ¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤Î¼«¸Ê»ñËÜÈæÎ¨¡¢ROE¡¢Çä¾å¹âÁíÍø±×Î¨¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð±Ä»ØÉ¸¤ò·×»»¤·¡¢Æ±¶ÈÂ¾¼Ò¤ÈÈæ³Ó¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊÙ¶¯¤Èºî¶È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´í¤Ê¤¤³ô¤òÄÏ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Ã×Ì¿Åª¤Ê¥ß¥¹¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÇäÇãµ»½Ñ¡¦¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª´ÉÍý¡¦¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤É¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¾åÃ£¤·¤Þ¤¹¡£ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¸¤»Ä¤Ã¤ÆÁê¾ì¤ËµïÂ³¤±¤ë³ÎÎ¨¤Ï³Î¼Â¤Ë¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿·NISAÆ³Æþ¤«¤é1Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¡¢Åê»ñ½é¿´¼Ô¤¬¡Ö³ô¤Ê¤ó¤Æ¤â¤¦¤³¤ê¤´¤ê¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿4ÅÀ¤ËÎ±°Õ¤·¡¢½é¿´¼Ô¤«¤éÃ¦¤·¡¢Ãå¼Â¤Ë»ñ»º·ÁÀ®¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊÆü² ·ò ¡§ ·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë