¤ä¤äÉÏË³¤ÊÃæÇ¯É×ÉØŽ¢È¾·îÃÙ¤ì¤Î¤ª¤»¤ÁŽ£¤Î"¼ÂÂÖ"
È¾³Û¤ª¤»¤Á¤Ç¡¢1½µ´ÖÃÙ¤ì¤Î¤ªÀµ·î¤òËþµÊ¡£ÀáÌó¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Ë¤«¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¹âÁØ¥Ó¥ë¤Î¶¹´Ö¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤¿¤¿¤º¤à¸Å¤¯¤Æ¾®¤µ¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î1Éô²°¡¢12¾ö1¥ë¡¼¥à¤Ë¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤ÎÉ×ÉØ¤¬¡¢ÍÂ¤«¤ê¸¤¤È¶¦¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤Ï¤â¤¦¤¹¤°49ºÐ¡£62ºÐ¤ÎÉ×¤Ï¡¢¿ôÇ¯Á°¤è¤ê¤¬¤ó¤ò´µ¤¤ºòÇ¯¤Î²Æ¤Ë»Å»ö¤òÂà¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°ÅÝ¤·¤ÇÇ¯¶âÊë¤é¤·¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ýÆþ¤Ï·ã¸º¡£¤·¤«¤â°åÎÅÈñ¤ÏËè·î¡¢°åÎÅÈñ¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤Î¸ÂÅÙ³Û¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊºâÉÛ»ö¾ð¤¬¸·¤·¤¤»ä¤¿¤Á¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ºòº£¤ÎÊª²Á¹â¤ÏÂçÂÇ·â¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀáÌó¤ò³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢µ¡·ùÎÉ¤¯Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤Ï²æ¤¬²È¤Î¥±¥Á¥±¥Á¤À¤±¤ÉÌû²÷¤Ê¤ªÀµ·î¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÁÁÇ¤Ç¤â¤ªÀµ·î¤Ï³Ú¤·¤á¤ë
²æ¤¬²È¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ËÇã¤¤Êª¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤»¤Á¤òºî¤ë¤È¤«¡¢¤ªÀµ·îÍÑ¤Î¤ª²Û»Ò¤òÇã¤¦¤È¤«¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢µÞ¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬Ç¯Ëö²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÌîºÚ¤ä¤ªÆù¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÇä¤ì»Ä¤ê¤À¤«¤é¡Ä¤ÈÉî¤ì¤Ê¤¤¡ª¡¡É®¼Ô¤¬È¾³Û¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡ÖÉ´²ßÅ¹¤Î¹âµé¤ª¤»¤Á¡×
É×ÉØ2¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢²È¤â¶¹¤¤¤«¤é¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ËÃ¯¤«¤¬Íè¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡Ö¤ªÀµ·î¤³¤½¡¢¼ÁÁÇ¤ËÊë¤é¤¹¡×¤Î¤¬¡¢²æ¤¬²È¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¡£
¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤á¤ËÇã¤¤½Ð¤·¤ò½ª¤¨¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤ÏÆü»ý¤Á¤¹¤ë¿©ºà¤òµÍ¤á¹þ¤ß¡¢ÎäÅà¸Ë¤Ë¤ÏÇäÃÍ¤¬ÊÑÆ°¤·¤Ê¤¤ÎäÅà¿©ÉÊ¤ä¥Ñ¥ó¤òÎäÅà¤·¤¿¤ä¤Ä¤ò¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦¤Ë¼ýÇ¼¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¼«²ÈÀ½¥«¥Ã¥ÈÌîºÚ¤ò»Å¹þ¤ó¤ÇÀµ·î¤ËÈ÷¤¨¤ë
À¸Íè¤Î¤â¤Î¤°¤µ¤Ê»ä¤Ï¡¢¤ªÀµ·î¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¥À¥é¥À¥é¥´¥í¥´¥í¤·¤Æ¡¢²È»ö¤Ï¶ËÎÏ¤»¤º¤Ë¡¢Àµ·îÈÖÁÈ¤ò´®Ç½¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Á°¤â¤Ã¤ÆÌîºÚ¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÇßÖ¤á¤Æ¼«²ÈÀ½¥«¥Ã¥ÈÌîºÚ¤òºî¤ê¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ð¤òÄÌ¤·¤Æ¤¢¤ë¼«²ÈÀ½¥«¥Ã¥ÈÌîºÚ¤òºî¤êÃÖ¤¤·¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤ËÊÝÂ¸¡£¿å¤òÆþ¤ì¤Æ¤ªÌß¤È¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¤È°ì½ï¤Ë¥ì¥ó¥Á¥ó¤¹¤ì¤Ð¡¢¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª»¨¼Ñ¤Ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¤ò¤ªÅò¤ÇÍÏ¤«¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤ËßÖ¤á¤¿ÌîºÚ¤òÊü¤ê¹þ¤á¤Ð¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¥¹¡¼¥×¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¡£
¤³¤³¤Ë¤½¤Ð¤òÅêÆþ¤¹¤ì¤ÐÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤ªÌß¤òÅêÆþ¤¹¤ì¤Ð¤ª»¨¼Ñ¤Ë¤Ê¤ë¡£¶Ì¤Í¤®¤ä¥Ë¥é¤Ê¤É¤òÈò¤±¤Æ¡¢¸¤¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤ÌîºÚ¤Çºî¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¸¤¤Î¤´¤Ï¤ó¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¤ÏÌîºÚ¤ò¤À¤·½Á¤Ç¤æ¤Ç¤Æ¡¢Æé¤´¤ÈÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æé¤È¿åÊ¬¤Î½Å¤ß¤Ç¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Î¥¬¥é¥¹Ãª¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢½Á¤Ê¤·¤ÇÊÝÂ¸¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤¬ÂçÅö¤¿¤ê¤Ç¡¢ßÖ¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¦¤ÞÌ£¤¬¶Å½Ì¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡£ÆÃ¤ËÂçº¬¤Ï¾Ç¤²¤ë¤°¤é¤¤¤·¤Ã¤«¤êßÖ¤á¤ë¤È´Å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÎäÅà¿©ÉÊ¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤ä¥°¥é¥¿¥ó¡¢ñ»Ò¤Ê¤É¤Î¥ì¥ó¥Á¥ó¤À¤±¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð´°àú¤Ç¤¹¡£
¿·Ç¯¤Î¤´¤Á¤½¤¦¤Ï¶á½ê¤ÎÆü¹â²°¤Î990±ß¥»¥Ã¥È¡£¶á½ê¤Î¤ªÅ¹¤Ï¸µÆü¤«¤é±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
²È¤Ç¤Î¿©»ö¤ËË°¤¤¿¤é¡¢¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ØGO¡£²Á³Ê¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¼«¿æ¤¹¤ë¤è¤ê¤â¤ª°Â¤¯¿©»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤·¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢²¿¤è¤êÎÁÍý¤ò¥µ¥Ü¤ì¤ë¤Î¤¬ºÇ¹â¡ª
¤ª¶â¤ò¤«¤±¤º¤È¤â¡¢¤È¤³¤È¤ó¼«Ê¬¤ò´Å¤ä¤«¤·¤Æ¡¢¼«ÂÄÍî¤Ê¤ªÀµ·î¤òËþµÊ¤¹¤ì¤Ðµ¤Ê¬¤Ï¾å¡¹¤Ç¤¹¡£
¼«ºî¤Î¶ÀÌß¤È¥æ¥Ë¥¯¥í¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ç¤ªÀµ·î½àÈ÷
¥æ¥Ë¥¯¥í¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ï¡¢3Â«¤Ç990±ß¡£ÌÀ²÷¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤È¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¡¢²Ö¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤¬¿È¶á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Àµ·î¾þ¤ê¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¡£²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ°Â¾å¤¬¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÀµ·î¤Ã¤Ý¤¤¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤ÏÃÆ¤ß¡¢µ¤»ý¤Á¤¬½á¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìç¾¾¡¦¤·¤áÆì¡¦¶ÀÌß¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢2025Ç¯¤Î·Þ½Õ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Á¤ã¤Ã¤Æ¶ÀÌß¤È¡¢Àµ·î¤Ã¤Ý¤¤¤ª²Ö¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ó¤Á¤ã¤Ã¤Æ¶ÀÌß¤Ï¡¢Æ«·Ý¶µ¼¼¤Çºî¤Ã¤¿Æ¬¤Î¾å¤Ë¥ß¥«¥ó¤ò¾è¤»¤¿Çò¤¤¸¤¤ÎÃÖÊª¤ò¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤ÇÇã¤Ã¤¿»°Êý¤Ë¾è¤»¤¿¤À¤±¡£
ÉáÃÊÃª¤Î¾å¤Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¤Î¸¤¤ÎÃÖÊª¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢»°Êý¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ï¶ÀÌßÅª¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ç¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ï¤«¤ë¤Î¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«ºî¤Î¸¤¤ÎÃÖÊª¤ò¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Î»°Êý¤Ë¾è¤»¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤Á¤ã¤Ã¤Æ¶ÀÌß¤Ë¡£²Ö¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÖÉÓ¤â¼«ºî¤Ç¤¹¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
²Ö¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÎÅ¹Æ¬¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ë¥¯¥í¥Õ¥é¥ï¡¼¤È¤¤¤¦¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡£
À¸²ÖÅ¹¤À¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¿©ÉÊ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢Àµ·î¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÊ©²Ö¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â3Â«ÀÇ¹þ990±ß¤È¤¤¤¦¸ÇÄê²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤¯¤µ¤óÊÂ¤ó¤À²Ö¤«¤é¹¥¤¤Ê¼ïÎà¤ò¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢µÆ¤ÈÀéÎ¾¤È¤¤¤¦¤ªÀµ·î¤Ã¤Ý¤¤¥»¥ì¥¯¥È¤Ç¡£¾®¤Ö¤ê¤Ê²ÖÉÓ¤Ë¾þ¤ì¤Ð¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤âÊ¸¶ç¤Ê¤·¡£
²Ö¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤ÇÉô²°¤Ï¥Ñ¥Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥±¥Á¤Ê¤Î¤ÇÆü¾ïÅª¤Ë²Ö¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ïµ¤¤¬°ú¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¾þ¤ë¤°¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
1½µ´ÖÃÙ¤ì¤Ç¤ª¤»¤Á¤ò¿©¤Ù¤ë
»°¤¬Æü¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤ªÀµ·î¤ÎËÜÈÖ¤Ç¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¡Ö¤ª¤»¤Á Ìõ¤¢¤ê¡×¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¡¢¤ª¤»¤Á¤ÎÃ¡¤Çä¤ê¥»¡¼¥ë¤òÃµ¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÂ¿¤á¤Ëºî¤êÃÖ¤¤·¤ÆÎäÅàÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Çä¤ì»Ä¤ê¤¬½Ð¤ë¤Î¤¬¾ï¡£¤³¤ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÀµ·î¤ò²á¤®¤Æ¤«¤éÇã¤¦¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë¥á¥¤¥É¤Î»°ÃÊ½Å¤ª¤»¤Á¤¬¡¢È¾³Û°Ê²¼¤Î8000±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥Ý¥Ä¥Ý¥Ä¸Þ·î±«¼°¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Ï¡¢¤É¤ì¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤»¤Á¤Î¾ÜºÙ¤òÉú¤»¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²èÁü¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡É¤É¤³¤Î¾¦ÉÊ¤«¡É¤È¤«¡É¤¤¤¯¤é¤Î¾¦ÉÊ¤«¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤ÏË¿¥Û¥Æ¥ë¤ÎÄê²Á1Ëü7064±ß¤Î»°ÃÊ½Å¤ò¡¢Á÷ÎÁÌµÎÁ¤ÎÀÇ¹þ8000±ß¤Ç¥²¥Ã¥È¡£¤Ê¤ó¤È¡¢È¾³Û°Ê²¼¤Î53%¥ª¥Õ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÏ¤¤¤¿¤ª¤»¤Á¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¼Ì¿¿¤ÈÁê°ã¤Ê¤¯¡¢¹ë²Ú°¼à¥¡¢ÉÊ¿ôËÉÙ¡£Ä¯¤á¤ë¤À¤±¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
·ã°Â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÁÇºà¤òÇã¤¤½Ð¤·¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤Ë¤Ï8000±ß¤ÎÍ½»»¤Ç¤Ïºî¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢¤³¤ÎÉÊ¿ô¤òºî¤ë¥¬¥Ã¥Ä¤â¤Ê¤±¤ì¤ÐÎÁÍý¥¹¥¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿·Ç¯²ñ¡Ê¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ë¤Ë¤ª¤»¤Á¤Î°ìÃÊ½Å¤ò»ý»²¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
1ÃÊÌÜ¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë»ý»²¤·¡¢2ÃÊÌÜ¤È3ÃÊÌÜ¤ÏÉ×ÉØ2¿Í¤Ç3Æü¤Û¤É¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥Æ¥ë¤Î¤ª¤»¤Á¤À¤±¤¢¤ê¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤½¤Ä¤Ê¤¯¤ª¤¤¤·¤¯¡¢ÂçËþÂ¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¥±¡¼¥¤Ê¤·¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ªÀµ·î¤Ë¥Õ¡¼¥É¥í¥¹ºï¸º¥¢¥×¥êTABETE¤Ç¡¢³Ê°Â¥±¡¼¥¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤âÈ¾³Û¥±¡¼¥¤ò³Ú¤·¤à
Ìõ¤¢¤ê¤ª¤»¤Á¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤â26Æü¤ÎÈ¾³Û¥±¡¼¥¤òÁÀ¤Ã¤ÆÇã¤¦ÇÉ¡£Â¾¿Í¤«¤é¸«¤¿¤é¡¢¤¿¤À¤ÎÇä¤ì»Ä¤ê¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¿´¤Î»ý¤Á¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡ÖÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¥¢¥ê¥¹¡×¤Î¥Þ¥Ã¥É¥Ï¥Ã¥¿¡¼¤¬²Î¤¦¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö½Ë¤¨¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Æü¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Æü¤À¤Ã¤Æ½Ë¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ËË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
2023Ç¯¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÍâÆü¤ËÈ¾³Û¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥±¡¼¥¤Ç¡¢1ÆüÃÙ¤ì¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
º£¤«¤é40Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Îº¢¡Ê1980Ç¯ÂåÁ°È¾¡Ë¤ËÆÉ¤ó¤À¡¢Â¿ÅÄ¤«¤ª¤ë¤µ¤ó¤Î¥Þ¥ó¥¬¡Ø°¦¤·¤Æ¥Ê¥¤¥È¡Ù¤Ç¡¢1ÆüÃÙ¤ì¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¹ä¤µ¤ó¤Î¥»¥ê¥Õ¡Ö¥Ê¥¦¤¤¿Í´Ö¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê12·î26Æü¤Ë¡Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼³«¤¯¤â¤ó¤Ê¤ó¤À¤¼¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤ò¤Þ¤Í¤Æ¡Ö¥Ê¥¦¤¤¿Í´Ö¤Ï1½µ´ÖÃÙ¤ì¤Ç¤ª¤»¤Á¤ò¿©¤Ù¤ë¤â¤ó¤Ê¤ó¤À¤¼¡×¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤ª¤»¤Á¤Ï¡¢¸µÆü¤Ë¿©¤Ù¤ë¤ª¤»¤Á¤ËÉé¤±¤º¤È¤âÎô¤é¤Ì¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
Ï¢ºÜ°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¡ÊÂçÌÚÆà ¥Ï¥ë»Ò ¡§ ¥Ö¥í¥¬¡¼¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë