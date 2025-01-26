¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¥Þ¥Þ¤«¤éÆàÎÉ¤Î¿À¼Ò¤Ç½é¤Î½÷ÀµÜ»Ê¤Ë...¡È°Û¿§¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¡É¤ò²Ì¤¿¤·¤¿½÷À¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢¿å¾¦Çä¤È¿À¿¦¤Î¡Ö°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¡×¤È¤Ï
¡Ò29ºÐ¤ÇËÌ¿·ÃÏ¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Þ¥Þ¢ª35ºÐ¤ÇÁá°ðÅÄÂç¤ËÆþ³Ø¢ª¥É¥Ð¥¤¤Ç»ö¶È¤Ë¼ºÇÔ...°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä½÷ÀµÜ»Ê¤¬¤Õ¤ê¤«¤¨¤ë¡Ö¡È¤¦¤Ä¡É¤ÇÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤É¤óÄì¤ÎÆü¡¹¡×¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡¶äºÂ¤Î¥Þ¥Þ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆàÎÉ¸©¸æ½ê»Ô¤Ë¤¢¤ë¶ð·ÁÂç½Å¿À¼Ò¤ÎµÜ»Ê¤òÌ³¤á¤ë¡È°Û¿§¤Î¿À¿¦¡É¤¬¤¤¤ë¡£Â¼»³ÍÛ»Ò¤µ¤ó¤Ï29ºÐ¤ÇÂçºå¡¦ËÌ¿·ÃÏ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤ò»ý¤Á¡¢³Ø¤ÓÄ¾¤·¤ÇÁá°ðÅÄÂç³Ø¤ØÆþ³Ø¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¶äºÂ¤Î¥Þ¥Þ¤«¤éµÜ»Ê¤Ë...¿À¼Ò¤ÇÊô¿¦¤¹¤ëÀµÁõ»Ñ¤ÎÂ¼»³ÍÛ»Ò¤µ¤ó¤ò¤ß¤ë
¡¡50ºÐ¤Î¤È¤ºÆ¤Ó¶äºÂ¤Ç¥Þ¥Þ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¿À¼Ò¤Ë´Ø¿´¤òÊú¤¡¢Ô¢ÕÜ±¡Âç³Ø¿ÀÆ»³ØÀì¹¶²Ê¤ØÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£Æó¤Ä¤È¤Ê¤¤·ÐÎò¤ò»ý¤ÄµÜ»Ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡£ËüÍÕ¤ÎÃÏ¡¢ÆàÎÉ¤Î¸Å¼Ò¤ÎµÜ»Ê¤È¤·¤Æ¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î3²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¢¡¢¡¢¡
©¸¶ÅÄÃ£É×/Ê¸éº½Õ½©
¶äºÂ¤Î¥Þ¥Þ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿À¿¦¤ÎÆ»¤ò...
¡½¡½Â¼»³¤µ¤ó¤Ï¶äºÂ¤Î¥Þ¥Þ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ô¢ÕÜ±¡Âç³Ø¿ÀÆ»³ØÀì¹¶²Ê¤ØÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿À¿¦¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÆþ³Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Â¼»³¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢Â¼»³¡Ë¡¡¡Ö¿À¿¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿°Õ»×¤ò»ý¤Ã¤ÆÆþ³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤Ï°ìÅÙ·è¤á¤¿¤éÆÍ¤µÍ¤á¤ëÀ³Ê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿À¼Ò¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤À¤Ã¤¿¤é¿À¿¦¤Î»ñ³Ê¤ò¼è¤í¤¦¤È¡£»ä¤Ï2019Ç¯¡¢54ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¿ÀÆ»³ØÀì¹¶²Ê¤ØÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï¤ªÅ¹¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿À¼Ò¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤¿¤é¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½Åö½é¤Ï¡¢¡È¥Þ¥Þ¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡É¤òÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡ª¡©
Â¼»³¡¡¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£60ºÐ¤Þ¤Ç¤ªÅ¹¤òÂ³¤±¤¿¤¤»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÆ¯¤Êý¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À¡¢Ô¢ÕÜ±¡Âç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¿À¿¦¤Î»ñ³Ê¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤Î¿À¼ÒÄ£¤Î¿äÁ¦¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¤´±ï¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ³Ø¹»¤«¤é¤ÎÍÄÆëÀ÷¤¬¶äºÂ¤Î¤ªÅ¹¤ËÍè¤¿ºÝ¡¢¡ÖÔ¢ÕÜ±¡Âç³Ø¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤Î¤À¤±¤É¡¢¿À¼ÒÄ£¤Î¿äÁ¦¤¬É¬Í×¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ËµÜ»Ê¤¬¤¤¤ë¤«¤é¿äÁ¦¤ò¼è¤ì¤ë¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¡×¤ÈÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª±¢¤Ç¿äÁ¦¤òÂ×¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»ä¤ÏÔ¢ÕÜ±¡Âç³Ø¤Ç³Ø¤Öµ¡²ñ¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤ÎÍÄÆëÀ÷¤Ï¡¢¤¤¤ÞµÜ»Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸æ½ê¤ÎÊý¤Ç¤¢¤ê¸æ±ï¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤¤¤¶ÄÌ¤¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢¶äºÂ¤Î¤ªÅ¹¡¢Âç³Ø¡¢¤½¤·¤Æ¿À¼Ò¤Ç¤ÎÊô¿¦¡¢Î¾Î©¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Î»×¤ï¤Ì²¸·Ã
¡½¡½Êô¿¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤«¤ßºÕ¤¤¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¶µ°é¼Â½¬Åª¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
Â¼»³¡¡»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©Î¶¥±ºê»Ô¤Ë¤¢¤ë¿À¼Ò¤ØÄÌ¤¤¡¢·î¤Ë¿ô²ó¤Û¤É¤ªÁÝ½ü¤ò¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤ªº×¤ê¤Ç¤´Êô»Å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ç¤¹¤¬ÊÌ¤Î¿À¼Ò¤Ë½õ¶Ð¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤³¤ÎÆÃ°Û¤ÊÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤ò¡¢¤ªÅ¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Â¼»³¡¡ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Þ¥Þ¡¢Âç³Ø¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¿À¼Ò¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ªÅ¹¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÀÜÂÔ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Ï¹¹°á¼¼¤ËÆþ¤ê¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀµÄ¾¡¢ÂÎ¤ÏÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î´Ö¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÉé²Ù¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥â¡¼¥È¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¿À¿¦¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ½ÐÍè¤Æ¤¤¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
¡ÖµÜ»Ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍ¶¤¤¤¬...
¡½¡½¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢ ÆàÎÉ¸©¤Î¹ñ²ñµÄ°÷Èë½ñ¤ÎÊý¤«¤é¶ð·ÁÂç½Å¿À¼Ò¤ÎµÜ»Ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÍ¶¤¤¤¬¡©
Â¼»³¡¡ÍÆñ¤¤¤³¤È¤Ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ªÏÃ¤òÂ×¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ë¡¢10Ç¯´ÖÆàÎÉ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´±ï¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Êô¿¦¤·¤Æ¤¤¤¿Î¶¥±ºê¤Î¿À¼Ò¤ò¼¤á¤ëµ¤¤Ï¡¢Á´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Åö»þ»ä¤Ï¡¢½Ð»Å¤È¤¤¤¦¸«½¬¤¤¤Î¿ÈÊ¬¤Ç¤·¤¿¡£¿À¼Ò¤Ï¡¢¾å¤«¤é¡ÖµÜ»Ê¡×¡ÖÇ©µ¹¡×¡Ö¸¢Ç©µ¹¡×¡Ö½Ð»Å¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤¤Ê¿À¼Ò¤Ç¤¹¤È¡Ö¸¢µÜ»Ê¡×¤È¤¤¤¦¿ÈÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¿À¼Ò¤Ç¿ÈÊ¬¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤´Êô»Å½ÐÍè¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Í½´ü¤»¤Ì¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¡¢Âç³Ø¤ÎÀèÀ¸¡¢¿À¼ÒÄ£¡¢ÀèÇÚÊý¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Â¾¤Î¿À¼Ò¤Ë°Ü¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤¦¤Ë¤Ç¤Ï¤È´«¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¤º¤Ã¤ÈÇ®¿´¤Ë¶ð·ÁÂç½Å¿À¼Ò¤ÎµÜ»Ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤È¤ªÀ¼¤ò³Ý¤±Â³¤±¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç°Õ¤ò·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯¡¢¿À¼Ò¤ò¼é¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿»á»ÒÁíÂå¤ò»Ï¤á¡¢Ìò°÷¤ÎÊý¡¹¤âÌÌÀÜ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ç¤â·ù¤À¤È»×¤¦Êý¤¬¤¤¤ì¤Ð¼õ¤±¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ÆÄº¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Åìµþ¤ÈÆàÎÉ¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ëÀ¸³è
¡½¡½60ºÐ¤Þ¤Ç¤ªÅ¹¤òÂ³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Âç¤¤Ê·èÃÇ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¼»³¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢2020Ç¯4·î¤ÎÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡¢ÊÄ¤á¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢µÙÆü¤Ë1¿Í¤ÇÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤ªÅ¹¤ÎÃæ¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¡¼¤Ã¤È²¿»þ´Ö¤â¼«Ìä¼«Åú¤·¡¢ÀÞ³Ñ°ÜÅ¾¤·¤Æ¤ªÅ¹¤â¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÍýÁÛ¤ÎÅ¹ºî¤ê¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡¢¤Þ¤¿¡¢»ñ¶â¤ÎÊÖºÑ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢½ÐÍè¤ë¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤«¤éÊÄ¤á¤è¤¦¤È¡£»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª±¢ÍÍ¤Ç¶äºÂ¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÀè·î¤Ë´°ºÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½2024Ç¯4·î¤Ë¶ð·ÁÂç½Å¿À¼Ò¤ÎµÜ»Ê¤Ë½¢Ç¤¤µ¤ì¤Æ¡¢È¾Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼»³¡¡º£¤Ï¡¢Åìµþ¤ÈÆàÎÉ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤ÎÀ¸³è¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢3Ç¯°ÊÆâ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ªµëÎÁ¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿À¼Ò¤ÏµÜ»Ê¼¡Âè¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î
¡½¡½¤½¤ÎÅÀ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¤´µ§Åø¤ä¤ª¼é¤ê¡¢³¨ÇÏ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏìÐÁ¬¤Ê¤É¤¬¿À¼Ò¤Î¼ý±×¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¤ªµëÎÁ¤¬Ç±½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Â¼»³¡¡¤Ï¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¸µ¤«¤é¿À¼Ò¤Î¼ý±×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ªìÐÁ¬¤Ï¡¢º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¿À¼Ò¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢Ê¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÊ¬¤Ï¼«Ê¬¤Ç²Ô¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¿·¤¿¤Ë¿À¼Ò¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¶ð·ÁÂç½Å¿À¼Ò¤Î¼øÍ¿ÉÊ¤Ê¤É¤ò¿·¤¿¤Ëºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¼ýÆþ¤ÇÍø±×¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£Á´¤Æ¡¢»á»ÒÁíÂå»Ï¤áÌò°÷¤ÎÊý¡¹¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹Í¤¨¹ÔÆ°¤¹¤ë»ö¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Ç¤¹¡£°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê»ö¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤½¤Î»ö¤ò¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤´Êô»Å¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥«¥Õ¥§¤¬Ê»Àß¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤ê¡¢±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¿À¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬»×¤¦°Ê¾å¤Ë¡¢¿À¼Ò¤Ë¤Ï¼«Í³¤Êµ¤É÷¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Â¼»³¡¡¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿À¼Ò¤Ï¡¢µÜ»Ê¤µ¤ó¼¡Âè¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¿å¾¦Çä¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡×
¡½¡½¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¤ª»û¤Ë¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢°Ý»ýÈñ¤ò´Þ¤á¤«¤Ê¤êÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Â¼»³¡¡¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡¢µÜ»Ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÁõÂ«¤Ê¤É¤â¿ôÃå¤¢¤Ä¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁêÅöÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤É¤ó¤É¤óÃå¤Ê¤¤¤ÈÌÞÂÎ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÃåÊª¤ÏÀµ¸¨°Ê³°¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö½é¤Ï¡¢ÁõÂ«¤òÀµ¸¨¤Çºî¤ë¤³¤È¤Ëí´í°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢µÜ»Ê½¢Ç¤¤ÎµÇ°ÉÊ¡¢Åìµþ¤ÈÆàÎÉ¤Î±ýÉü¤Î¸òÄÌÈñÅù¡¹¡¢ÅöÊ¬¤Î·ÐÈñ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¹¤Î¤ÇÀµ¸¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇºà¤Çºî¤í¤¦¤È¡Ä¡Ä¤½¤ì¤À¤Ã¤Æ²¿½½Ëü±ß¤â¤¹¤ë¹â²Á¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¢¤ë»þ°§»¢²ó¤ê¤ÎºÇÃæ¤Ë¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤ÎÁõÂ«¤ÎÏÃ¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏµÜ»Ê¤ÎÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÎãÂçº×¤À¤±¤Ç¤âÀµ¸¨¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢±Æ¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤Ê¡×¤È»×¤¤¡¢À¶¿å¤ÎÉñÂæ¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤¿¤Ä¤â¤ê¤ÇÀµ¸¨¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÀµ¸¨¤ÎÁõÂ«¤Ï¡¢ËÌ¿·ÃÏ»þÂå¤«¤é¤Î40Ç¯Íè¤Î¸æìÝÕþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¡¢µÜ»Ê½¢Ç¤½Ë¤¤¤È¤·¤Æ¸æÊôÇ¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ê´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Õ¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃåÊª¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤³¤Ç¤»¤³¤¤¹Í¤¨¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¢¤Î¾ì¤ÇÁõÂ«¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤¿¤ª±¢¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤È½àÈ÷½ÐÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¡Ö¤ª»Å¤¨¤¹¤ë¤Î¤¬¤ªµÒÍÍ¤«¤é¿ÀÍÍ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×
¡½¡½ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯À¸¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Â¼»³¡¡»ä¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢µÜ»Ê½¢Ç¤¼°¤Ï½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î¤ªÅ¹¤òËÌ¿·ÃÏ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿29ºÐ¤Î¤È¤¤Ë³Ð¤¨¤¿¶ÛÄ¥´¶¤ä²Ú¤ä¤«¤µ¡¢³Ð¸ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡¢¶ð·ÁÂç½Å¿À¼Ò¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Î¿À¼Ò¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÕÄ³Íö¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£Åö½é¤Ï¡¢¿À¼Ò¤ÎÌò°÷¤µ¤óÃ£¤ÎÊ¬¤¯¤é¤¤¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ14È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤Åìµþ¤ÎÀ¸²ÖÅ¹¤µ¤ó¤¬¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¤´É×ÉØ¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤Ã¤ÆÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ë14È¤Ç¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ö²¿ÈÀÑ¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö40È¤°¤é¤¤¤Ï¡×¤È¡£»á»Ò¤µ¤ó¤¬¸Î¶¿ÍöÍÑ¤Î¥Æ¥ó¥È¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Â¾¤Î²Ö²°¤µ¤ó¤«¤é¤â¤ª²Ö¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âô»³¤Î¸ÕÄ³Íö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ½¢Ç¤¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤Þ¤êÇÉ¼ê¤Ë¤·²á¤®¤Æ¤â¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥Þ¤Î¤È¤¤ÎÊÊ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ä¤ÏµÜ»Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤ª»Å¤¨¤¹¤ë¤Î¤¬¤ªµÒÍÍ¤«¤é¿ÀÍÍ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¦»þ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢1000Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¿À¼Ò¤ò¡¢¼¡¤Î1000Ç¯Àè¤Ë¤â»Ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤Î³Ð¸ç¤È»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤ÆµÜ»Ê¤È¤·¤Æ¤´Êô»Å¤¹¤ë¤³¤È¡£¼¡Âå¤Ë°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¿À¿¦¤â°é¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤·¡¢»ä¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç½ÐÍè¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ª»Å¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ä¡Ä¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
Â¼»³¡¡¼ÂºÝ¡¢¶¦ÄÌ¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¿ÀÍÍ¤Ë´î¤ó¤ÇÄº¤¤¿¤¤¡¢»²ÇÒ¼Ô¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¤¤Ã¤È¿ÀÍÍ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£¶ð·ÁÂç½Å¿À¼Ò¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¡¹¤â³Ú¤·¤á¤ëÍÍ¤Ê¾ì½ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤·¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÀ¶¡¹¤·¤¤¿À¼Ò¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÍÍ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£»ä¤¬µÜ»Ê¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿»þ¡¢Êì¤«¤é¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÍÛ»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢°ìÈÖ¹¥¤¤Ê»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Í¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬Á´¤ÆÀ¸¤«¤µ¤ì¤ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤È¶¨ÎÏ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿ÎÉ¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¢¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤¬¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ³°¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¶ð·ÁÂç½Å¿À¼Ò¤Î¸æº×¿À¤Ï¡¢¶ð·Á¿À¤È¼¢ÌîÄç¼çÌ¿¡¢³ØÌä¤Î¿À¡¢·ë¤Ó¤Î¿À¡¢¹òÊª¤Î¿À¡£ËÜÅÂ¸å¤í¤Ë¤Ï¶ð·Á»³¡¢»³¤Î¿À¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯150Ç¯¿¶¤ê¤Ë²þ½¤¤µ¤ì¤¿¡¢¶ÆâÀÝ¼Ò¤Ë¤ÏÈ¬È¨¿À¼Ò¡¢½ÕÆü¿À¼Ò¡¢»ÔµÏÅç¿À¼Ò¡¢¿ÀÌÀ¿À¼Ò¡¢¶×Ê¿¿À¼Ò¤¬ã«¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿ÀÍÍ¤Ë¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿À¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡»²ÇÒ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬¡¢À¶¡¹¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡¢ÎÉ¤¤µ¤¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤¿ÍÍ¤Ë»×¤¨¤ë¿À¼Ò¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤³¤«¤é¤´±ï¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤»ö¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¿À¼Ò¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢»á»Ò¿ò·É¼Ô¤ÎÊý¡¹¤È¶¦¤Ë¡¢¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ê¥¢¤òÊÑ¤¨¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×
¡½¡½±ï¤Î±¿µ¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¿À¼Ò¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Â¼»³¤µ¤ó¤Ë¤¢¤ä¤«¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¼»³¡¡»ä¤ÏÀì¹¶²Ê¤òÂ´¶È¤·¤¿¸å¡¢Âç³Ø±¡¤Ë3Ç¯ÄÌ¤¤¡¢¿ÀÆ»¤ä¿À¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤¬Âô»³¤¢¤ê¡¢¼ÂÎÏÉÔÂ¤À¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æü¡¹¡¢ÊÙ¶¯Ãæ¤Ç¤¹¡£½¢Ç¤¼°¤Î¤È¤¤Ï¡¢µÜ»Ê¤¬µã¤¤¤¿¤é¸µ¤â»Ò¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤È¤Î¤´±ï¤â¤¢¤ê¡¢µÜ»Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½½ÐÍè¤ë»ö¤â¤¢¤ë¡£ÀèÁÄÂå¡¹¡¢¿À¼Ò¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë»á»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢ÀÝ¼Ò¡¦³¬ÃÊ¡¦Ä»µï¤ËÂ³¤¡¢ËÜÅÂÆâ¤âÌó150Ç¯¿¶¤ê¤Ë²þ½¤¤¹¤ëÍ½Äê¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¿À»ö¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢2·î¤Ë¡Ö²¾ÅÂÁ«ºÂº×¡×¡¢3·î¤Ë¡ÖËÜÁ«ºÂº×¡×¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£»á»Ò¿ò·É¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤ÆÀèÇÚÊý¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤·¤ÆÄº¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÎãÂçº×»Ï¤á¡¢µ®½Å¤Ê¿À»ö¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¨¤Æ¤¤¤ë»ö¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÍÆñ¤¤»ö¤Ç¤¹¡£Àè½Ò¤·¤¿¾¾ËÜ»Ô¤Î¿¼»Ö¿À¼Ò¤ÎÌ¶ã¹¿ÎµÜ»ÊÍÍ¤¬¡¢»ä¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤Ç¤â¤¢¤ëµÜ»Ê½¢Ç¤¼°¤Î½Ë»ì¤òÀ°¤¨¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡¢²¿¤È¤âÉÔ»×µÄ¤Ê¤´±ï¤À¤ÈÍÆñ¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ì¤½Ï¼Ô¤À¤È¼«³Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÀÍÍ¤ËÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤´Êô»Å¤·¤Æ¤æ¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Þ¥Þ¤ò·Ð¤Æ³Ø¤ÓÄ¾¤·¤ÇÂç³ØÀ¸¤Ë¡£»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ºÆ¤Ó¥Þ¥Þ¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¤ÏµÜ»Ê¡£¡È°Û¿§¤¹¤®¤ë¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢Â¼»³¤µ¤ó¤Ï²¿¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Â¼»³¡¡»Å»ö¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢³ä¤È´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤òÂ³¤±¤ëÊý¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤òÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ç¦ÂÑÎÏ¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¦ÂÑÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£É¬Í×¤Ê½àÈ÷¤È´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤«¡½¡½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢½àÈ÷ÃÊ³¬¤ÇÃ¯¤«¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ëÍÍ¤Ê»ö¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤¤Á¤ó¤È½àÈ÷½ÐÍè¤ë¤«¡¢¤½¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢3Ç¯¸å¡¢5Ç¯¸å¡¢10Ç¯¸å¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢·×²è¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢¤É¤ÎÍÍ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¡¢¤³¤³¤â»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç³Ð¸ç¤Ï½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤«¤é²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤Ê¤ó¤ÆÌÇÂ¿¤ËË¬¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤Î»ä¤Ï¡¢70ºÐ¤Þ¤Ç¤ÏµÜ»Ê¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¡¢1000Ç¯Àè¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¡¢¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤·Â³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê²æºÊ ¹°¿ò¡Ë