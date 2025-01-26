71ºÐ½÷À¡¦¶âÍ»»ñ»º1²¯6600Ëü±ß¡Ö»à¤Ì»þ¤¬°ìÈÖ¶â»ý¤Á¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤ä¡£Ï·¸å»ñ¶â¤Ï5000Ëü±ß¤Ç½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡×°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¸ÉÆÈ´¶
Áê¼¡¤°Êª²Á¾å¾º¤Ç¡Ö¤â¤Ï¤äÏ·¸å»ñ¶â¤Ï2000Ëü±ß¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¡¢ÉÔ°Â¤¬Áý¤¹ºòº£¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¸½Ìò»þÂå¤Ë¤â¤Ã¤ÈÃùÃß¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ²¤¯¿Í¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤ä¤à¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢Ç¯¶âÀ¸³è¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£¤¤¤¯¤éÃùÃß¤¬¤¢¤ì¤Ð°Â¿´¤·¤ÆÏ·¸å¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢ÀÅ²¬¸©ºß½»71ºÐ½÷À¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¤Î¤ß
µï½»ÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àµ¼Ò°÷
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§600Ëü±ß
¸½ºß¤Î¶âÍ»»ñ»º¡§ÍÂÃù¶â1²¯5000Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º1600Ëü±ß
¸½Ìò»þÂå¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¸øÅªÇ¯¶â¤Î¼ïÎà¤È²ÃÆþÇ¯¿ô¡§ÉÔÌÀ
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§11Ëü±ß
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§2Ëü2000±ß¡Ê°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Îº¹³ÛÊ¬¤È¿ä»¡¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¤Ê¤·
Ç¯¶â°Ê³°¤Î¼ýÆþ¡§²ÈÄÂ¼ýÆþ53Ëü±ß
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¡§Ìó30Ëü±ß
¼«¿È¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃù¤á¤¹¤®¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¸½Ìò»þÂå¤Ë¤â¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡¦ÀµÄ¾Ãù¤á¤¹¤®¤¿¡×¤È²óÅú¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤À¤ó¤À¤ó·ò¹¯¤ËÉÔ°Â¤¬¤Ç¤Æ¤¤Æ¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤Ê¤É¤â°ÊÁ°¤Ï¤è¤¯½Ð¤«¤±¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï½Ð¤«¤±¤ë¤Î¤âÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ç¿Í¤âÆÍÁ³1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤»ä¤Îµ¤ÎÏ¤â¼º¤»»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤Î¤°¤é¤¤¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£60ºÐ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¾¦Çä¤ò¼ç¿Í¤È¤â¤É¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ãß¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¼Ô¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¼ÂºÝ¤ÎÇ¯¶âÀ¸³è¤ò·Ð¤Æ¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤Ï¡Ö5000Ëü±ß¡×¤â¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤Ë»È¤Ã¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ï»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤ä¤ß¤ä¤¿¤é¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¤¤¤ä¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤Ï¤ê¼ã¤¤¤¦¤Á¤ÏÏ·¸å¤¬¿´ÇÛ¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À»à¤ó¤À»þ¤¬°ìÈÖ¶â»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤ä¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ìÈÖÂç»ö¤ÊÇÛ¶ö¼Ô¤âË´¤¯¤·¡¢»þ´Ö¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·¡¢ÉÂµ¤¤â¤¤¤í¤¤¤í½Ð¤Æ¤¤ÆÉÔ°Â¤À¤é¤±¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸¤ª¶â¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿´ºÙ¤¤º£¤Î¾õ¶·¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
Ï·¸å»ñ¶â¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¸½ÌòÀ¤Âå¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¡ØÏ·¸å2000Ëü±ß¡Ù¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¡¢ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤Ï¤½¤ó¤Ê¼Î¤Æ¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¤è¤ê¤¤Ã¤ÈÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
¼ÂºÝ¡¢Ç¯¶âÀ¸³è¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£¤¤¤¯¤éÃùÃß¤¬¤¢¤ì¤Ð°Â¿´¤·¤ÆÏ·¸å¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢ÀÅ²¬¸©ºß½»71ºÐ½÷À¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë²óÅú¼ÔËÜ¿Í¡§71ºÐ½÷À
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¤Î¤ß
µï½»ÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àµ¼Ò°÷
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§600Ëü±ß
¸½ºß¤Î¶âÍ»»ñ»º¡§ÍÂÃù¶â1²¯5000Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º1600Ëü±ß
¸½Ìò»þÂå¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¸øÅªÇ¯¶â¤Î¼ïÎà¤È²ÃÆþÇ¯¿ô¡§ÉÔÌÀ
¸½ºß¤Î¼ý»Ù¡Ê·î³Û¡ËÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡Ê¹ñÌ±Ç¯¶â¡Ë¡§6Ëü5000±ß
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§11Ëü±ß
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§2Ëü2000±ß¡Ê°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Îº¹³ÛÊ¬¤È¿ä»¡¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¤Ê¤·
Ç¯¶â°Ê³°¤Î¼ýÆþ¡§²ÈÄÂ¼ýÆþ53Ëü±ß
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¡§Ìó30Ëü±ß
¡Ö¤ª¶â¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢»È¤¦µ¤ÎÏ¤¬¼º¤»¤¿¡×¸½ºß¡¢¤ª¤è¤½ÍÂÃù¶â1²¯5000Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º1600Ëü±ß¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¡£
¼«¿È¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃù¤á¤¹¤®¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¸½Ìò»þÂå¤Ë¤â¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡¦ÀµÄ¾Ãù¤á¤¹¤®¤¿¡×¤È²óÅú¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤À¤ó¤À¤ó·ò¹¯¤ËÉÔ°Â¤¬¤Ç¤Æ¤¤Æ¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤Ê¤É¤â°ÊÁ°¤Ï¤è¤¯½Ð¤«¤±¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï½Ð¤«¤±¤ë¤Î¤âÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ç¿Í¤âÆÍÁ³1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤»ä¤Îµ¤ÎÏ¤â¼º¤»»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉ×¤ÈÏ·¸å»ñ»º1²¯±ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¸½Ìò»þÂå¤Ï¡¢É×ÉØ¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤È¤·¤Æ¡Ö1²¯±ß¡×¤òÌÜÉ¸¤ËÃù¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¤½¤Î¤°¤é¤¤¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£60ºÐ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¾¦Çä¤ò¼ç¿Í¤È¤â¤É¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ãß¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¼Ô¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¼ÂºÝ¤ÎÇ¯¶âÀ¸³è¤ò·Ð¤Æ¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤Ï¡Ö5000Ëü±ß¡×¤â¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤Ë»È¤Ã¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ï»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤ä¤ß¤ä¤¿¤é¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¤¤¤ä¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤Ï¤ê¼ã¤¤¤¦¤Á¤ÏÏ·¸å¤¬¿´ÇÛ¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À»à¤ó¤À»þ¤¬°ìÈÖ¶â»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤ä¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ÍÀ¸¤ÇÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤Ï¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ª¶â¤Ï°ì¿Í¤Ç¤Ï½½Ê¬¤¹¤®¤ë¤°¤é¤¤¡×¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤êËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¼Ô¡£
¡Ö°ìÈÖÂç»ö¤ÊÇÛ¶ö¼Ô¤âË´¤¯¤·¡¢»þ´Ö¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·¡¢ÉÂµ¤¤â¤¤¤í¤¤¤í½Ð¤Æ¤¤ÆÉÔ°Â¤À¤é¤±¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸¤ª¶â¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿´ºÙ¤¤º£¤Î¾õ¶·¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
Ï·¸å»ñ¶â¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¸½ÌòÀ¤Âå¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¡ØÏ·¸å2000Ëü±ß¡Ù¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¡¢ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤Ï¤½¤ó¤Ê¼Î¤Æ¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¤è¤ê¤¤Ã¤ÈÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)