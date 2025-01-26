·àÌô¡¦¥È¥é¥ó¥×¤ÏÆüËÜ¤Î¹ñ±×¤òºÇÂç²½¤¹¤ëÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡Ä¡ª¤½¤ÎÁê¼¡¤°À¯ºöÅ¾´¹¤ËÊØ¾è¤·¡¢º£¤¹¤°¼Â¸½¤¹¤Ù¤¡ÖÆüËÜÉü³è¤Î¤¿¤á¤ÎÈ¬ºö¡×
¥È¥é¥ó¥×¤Î¡Ö·àÌô¡×À¯ºöÅ¾´¹
¥È¥é¥ó¥×¤ÏÂçÅýÎÎ½¢Ç¤°Ê¸å¡¢Ìð·Ñ¤®Áá¤Ë´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤äWHO¤ÎÃ¦Âà¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤Ø¤Î·³»öÉéÃ´¤Î³ÈÂçÅù¤Î¡¢Âç¤¤ÊÀ¯ºöÅ¾´¹¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÀ¯ºöÅ¾´¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ê¤ª¤½¤é¤¯¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤¬¤½¤¦¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ÍÍ¤Ë¡Ë»Ø¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î³Æ¼ïÊý¿Ë¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤¯¹ñ±×¤òÔÌÂ»¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ËÉ±ÒÈñÁý¶¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï»×¤¤¤ä¤êÍ½»»¤òÁý¤ä¤¹¤À¤±¤Ë½ª»Ï¤·¡¢´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÐ¹³Åª¤ËÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢¤¿¤ÀÂÐÊÆÍ¢½Ð¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤±¡¢¤È¤¤¤¦»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î³Æ¼ïÊý¿Ë¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢ÆüÊÆ¤Î¹ñ±×¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤ò´ë¿Þ¤·¤Ä¤Ä¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñ±×¤ÎºÇÂç²½¤ò²Ì¤¿¤µ¤ó¤¬¤¿¤á¤Î¡Öº£¤¹¤°¤Ê¤¹¤Ù¤ÆüËÜÉü³è¤Î¤¿¤á¤ÎÈ¬ºö¡×¤ò¡¢°Ê²¼¤ÎÍÍ¤ËÅ»¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¤³¤ÎÈ¬ºö¤Î¹Í¤¨Êý¤ò²þ¤á¤Æ²òÀâ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
PBµ¬Î§Åà·ë¤È¥ï¥¤¥º¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑ¤ò
¤Þ¤º²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÂè°ì¤Ë¤Ê¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢
¡ÚÂè°ìºö¡ÛºâÀ¯µ¬Î§¤ÎÅ¬Àµ²½
¤Ç¤¹¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢ PBµ¬Î§¡Ê¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹µ¬Î§¡á´ðÁÃÅªºâÀ¯¼ý»Ù¹õ»ú²½ÌÜÉ¸¡Ë¤Î´ËÏÂ¡¦Åà·ë¤È¡¢¿·¤¿¤ÊºâÀ¯µ¬Î§¤È¤·¤Æ¡ÖÀ®Ä¹Î¨¤ÎÅ¬Àµ²½¡×¤È¡ÖºÄÌ³ÂÐGDPÈæ¤Î°ÂÄê²½¡×¤ÎÆó¤Ä¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢°ÂÄêÅª¤ÊÀ®Ä¹¤òÁ°Äó¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÄÌ³¤¬GDP¤ËÂÐ¤·¤Æ²á¾ê¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òºÎÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤ÊÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÀ¯ÉÜ»Ù½Ð¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤¬Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤â´Þ¤á¤ÆÇ¡²¿¤Ë¹ñ±×¤Ë»ñ¤¹¤ë¤Î¤«¤òÁÛÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¥ï¥¤¥º¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê¹çÍýÅª¤ÊÀ¯ÉÜ»Ù½Ð¡Ë¤Î»×ÁÛ¤Ï¡¢ºâÀ¯µ¬Î§¤Îº¬´´Åª»×ÁÛ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤ÐÅê»ñ¤â¤Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÄ¹´üÅª¤ÊPBµ¬Î§¡×¤ò¹Í¤¨¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¤½¤ÎÅê»ñ¤òÄÌ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¡¢ÀÇ¼ý¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ä¹´üÅª¤ÊºâÀ¯¤Î·òÁ´²½¤Ë»ñ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢²¾¤ËÃ±Ç¯ÅÙ¤ÇºâÀ¯ÀÖ»ú¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¡ÖºâÀ¯·òÁ´²½¡×¤Î»ëÅÀ¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤Ù¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¬Î§¤â¡¢¥ï¥¤¥º¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î°ì¤Ä¤Î·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÁ°Äó¤Î²¼¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢
¡ÚÂèÆóºö¡Û178Ëü¤Ø¤ÎÊÉ°ú¤¾å¤²
¡ÚÂè»°ºö¡Û¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¸ºÀÇ¡¦¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ
¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½²¼¤Î¹ñÌ±¤Î¡Ö¼ê¼è¤ê¡×¤òÁý¤ä¤·¡¢¡Ö¼Â¼ÁÄÂ¶â¡×¤ò°ú¤¾å¤²¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤òÄÌ¤·¤Æ¾ÃÈñ¤Î³ÈÂç¤È¤½¤ì¤òÄÌ¤·¤¿Ì±´ÖÅê»ñ¤Î³ÈÂç¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë·ÐºÑÀ®Ä¹¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á½ê°â¡Ö¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑ¡×¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¾õ¶·¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ³¤«¤ì¤ë¡ÖÀ®Ä¹¡×¡Ö¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑ¡×¤Ï¡¢¡ÖÄäÂÚ¡×¡Ö¥Ç¥Õ¥ì¡×¤Î»ýÂ³¾õÂÖ¤ËÈæ¤·¤ÆÅ·Ê¸³ØÅª¤ËµðÂç¤ÊÍø±×¤òÆüËÜ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸ºÀÇ¤Ï¡Ö¥ï¥¤¥º¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Î»ëÅÀ¤«¤é¶Ë¤á¤Æ¹çÍýÅª¤Ë¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¤Ù¤Êý¿Ë¤À¤È¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸ø¶¦¡×¤ò½¼¼Â¤»¤è
°Ê¾å¤ÎÆóºö¤Ï¡¢¡Ö²È·×¡×¡ÖÏ«Æ¯¼Ô¡×»Ù±ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢
¡ÚÂè»Íºö¡Û¹ñÅÚ¶¯ð×²½¡¦ÃÏÊýÁÏÀ¸Åê»ñ¤Î³ÈÂç¡Ê¹âÂ®Æ»Ï©¡¦¿·´´Àþ¡¦ËÉºÒ»ÜÀß¤ÎÀ°È÷¡Ë
¡ÚÂè¸Þºö¡ÛÃÏÊý»Ù±ç¡ÊÃÏÊý¸òÉÕÀÇ¸òÉÕ¶â¡Ë¤Î½¼¼Â
¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¡ÖÃÏ°è¡×¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤ÆÃÏÊýÁÏÀ¸¤òÂ¥¤·¡¢ÆÃ¤Ë·ã¤·¤¯½êÆÀ¤¬²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏÊý¤Î¿Í¡¹¤Î½êÆÀ¤Î³ÈÂç¤òÂ¥¤·¡¢³ÆÃÏ°è¤ÎÃÏ°è»º¶È¤Î³èÀ²½¤ò´ë¿Þ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ°Ê¾å¤Î¡Ö²È·×¡×¡ÖÏ«Æ¯¼Ô¡×¡ÖÃÏ°è¡×¤Î»°¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢
¡ÚÂèÏ»ºö¡Û½ÅÍ×¸ø¶¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊËÉ±Ò¡¢¿©ÎÈ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢·úÀß¡¢±¿Í¢Åù¡Ë¤ÎÄÂ¶â°ú¤¾å¤²
¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¸ø±×¤Î»ëÅÀ¤«¤é½ÅÍ×¤ÊËÉ±Ò¡¢¿©ÎÈ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢·úÀß¡¢±¿Í¢Åù¤Î»º¶È¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡¢¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥¯¡Ë¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¡¦¶¡µëÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ËÉ±ÒÎÏ¡¢¿©ÎÁ¼«µëÎ¨¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼«µëÎ¨Åù¤ò³ÈÂç¤·¡¢·úÀß¡¦±¿Í¢¤Ê¤É¤ÎÃÏ°è·ÐºÑ¡¦»º¶ÈÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¶¡µëÎÏ¤Î³È½¼¤ò´ë¿Þ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÂÐºö¤Ï¡¢
1¡Ë¡Ê¸øÌ³°÷¤Î¾ì¹ç¡Ë¸øÌ³°÷µëÍ¿¤Î°ú¤¾å¤²¡¢
2¡Ë¡ÊÄÂ¶â¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃ±²Á¤Î¸øÄê²Á³Ê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡Ë¸øÄê²Á³Ê¤Î°ú¤¾å¤²¡¢
3¡Ë¡Ê¸ø¶¦Ä´Ã£¤Î¾ì¹ç¡ËÀÑ»»ÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²
4¡Ë¡Ê½ãÁ³¤¿¤ëÌ±´Ö¤Î¾ì¹ç¡ËÊä½õ¶â»Ùµë
Åù¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤â¥È¥é¥ó¥×¤ËÆ±Ä´¤·¤ÆÊÝ¸î¼çµÁ¡¢È¿WHO¤Ø
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢¸½²¼¤Î¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢ÃÂÀ¸¡×¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ì¤òÆüËÜ¤Î¹ñ±×¤Ë·Ò¤²¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬´ë¿Þ¤¹¤ëÊý¸þ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë°Ê²¼¤ÎÆó¤Ä¤ÎÂÐºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè¼·ºö¡Û¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤·¤¿¡Ö¶¨Ä´ÅªÊÝ¸î¼çµÁ¡×¤Î¿ä¿Ê
¡ÚÂèÈ¬ºö¡Û¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤·¤¿¡Ö²á¾ê°åÎÅ¡×¤ÎÅ¬Àµ²½
Âè¼·ºö¤ÏÌÞÏÀ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¡ÖÊÝ¸î¼çµÁ¡×¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤½¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö´ØÀÇ°ú¤¾å¤²ÏÀ¡×¤ËÆ±Ä´¤¹¤ë³Ê¹¥¤Ç¡¢²æ¤¬¹ñ¤È¤â¡Ö´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¡×¤ä¡¢¹ñÆâ»º¶ÈÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¤Î¡Öµ¬À©¶¯²½¡×¤ò¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤Î¡Ö¸ò¾Ä¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÊÝ¸î¼çµÁ¤Ï¡¢ÆüÊÆ¤ÎÏ¢·È¡Ê¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¡á¹ñºÝ¼çµÁ¡Ë¤Î²¼¡¢¿ä¿Ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÈÌ¤Ë¡Ö¶¨Ä´·¿ÊÝ¸î¼çµÁ¡×¡Êcooperative protectionism¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Í³ËÇ°×¼çµÁ¤òWTO¤äTPP¡¢FTA¡¢EPAÅù¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ç¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ï´°Á´¤ËµÕ¤Î¡ÖÀµÈ¿ÂÐ¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÂèÈ¬ºö¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ÎÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñ±×Áý¿Ê¤ò¿Þ¤é¤ó¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀÞ¤ê¤·¤âÆüËÜ¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÀÞ¤ê¤ËÇòÆü¤Î²¼¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¡Ö²á¾ê°åÎÅ¡×¡ÊÍÍ¡¹¤Ê´µ¼Ô¤Î·ò¹¯¤ä¹¬Ê¡¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅ¬ÀÚ¡¦Å¬Åö¤Ê¿å½à°Ê¾å¤Î°åÎÅ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Î·ò¹¯¤¬¤«¤¨¤Ã¤ÆÔÌÂ»¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸îÈñ¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¯ÉÜ»Ù½Ð³Û¤¬50Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÄø¤ËÈîÂç²½¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤»¤ó¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤¬´¶À÷¾ÉÂÐºö¤ò²á¾ê¤Ë¿ä¾©¤¹¤ë¡ÖÃæ¹ñ´ó¤ê¡×¤½¤·¤Æ¡ÖµðÂçÀ½Ìô²ñ¼Ò´ó¤ê¡×¤ÎÈ½ÃÇ¤ò·«¤êÊÖ¤¹WHO¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤À¤«¤é¥È¥é¥ó¥×¤ÏÊÆ¹ñÌ±¤Î·ò¹¯¤È¹¬Ê¡¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËWHO¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤ò·èÄê¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¼¡Âè¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¥È¥é¥ó¥×¤ÎWHOÃ¦Âà¤Ï¹ñÌ±¤Î·ò¹¯¤Î¡ÖÊÝ¸î¡×¤òÌÜÅª¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¤«¤Ä¡¢ÂÐÃæ¶¯¹Å»ÑÀª¡¦DS²òÂÎ¤Î°ì´Ä¤À¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤â¡¢À½Ìô²ñ¼Ò¤ä°åÎÅ¶È³¦¤ÎÍÍ¡¹¤Ê»×ÏÇ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ëWHO¤È¤Î´Ø·¸¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ê¡¢¹ñÌ±¤ò¡ÖÊÝ¸î¡×¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹çÍýÅª¤Ê°åÎÅ¤È¤Ï²¿¤«¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨Ä¾¤¹¤³¤È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö²á¾ê°åÎÅ¡×¾õ¶·¤ÎÅ¬Àµ²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºâÌ³¾Ê¤ÎÂç¤¤Ê·üÇ°»ö¹à¤Ç¤¢¤ë¡ÖÈó¹çÍýÅª¤ÊÀ¯ÉÜ»Ù½Ð¡×¤òÅ¬Àµ²½¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¥ï¥¤¥º¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤â¤½¤ì¤òÄÌ¤·¤Æ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Âè°ìºö¤ÇÁ¼Äê¤·¤¿¡ÖÅ¬Àµ²½¤µ¤ì¤¿ºâÀ¯µ¬Î§¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¡¢ÀÐÇË¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«
°Ê¾å¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¼ùÎ©¸å¤ÎÆüÊÆ´Ö¤Î¹ñ±×¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤ò¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñ±×¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈ¬ÂçÊý¿Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÂÐºö¤¬¡¢Âè°ìºö¤Î¡ÖºâÀ¯µ¬Î§¤ÎÅ¬Àµ²½¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤º¡¢µìÂÖ°ÍÁ³¤È¤·¤¿¡ÖPBµ¬Î§»à¼é¡×¤ÎÂÖÅÙ¤òÊÝ»ý¤·Â³¤±¤ì¤Ð¡¢ÂèÆó¡¦Âè»°ºö¤Î¸ºÀÇºö¤òÄÌ¤·¤¿¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑ¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Âè»Í¡¦ºö¸Þ¡¦ÂèÏ»ºö¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¤äÃÏÊý»Ù±ç¡¢¹ñÆâ¤Î½ÅÍ×¸ø¶¦¥µ¡¼¥Ó¥¹Áý¶¯¤âÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢Âè¼·ºö¤ÎÃæ¿´ÅªÂÐºö¤Ç¤¢¤ëÆüÊÆ´Ö¤Î¡Ö´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¸ò¾Ä¡×¤âº¤Æñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âè°ìºö¤«¤éÂèÏ»ºö¤Î½ôÂÐºö¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÆâ¼û³ÈÂç¡×¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÂÐÊÆÍ¢½Ð¸º¡¢ÂÐÊÆÍ¢ÆþÁý¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊÆ¹ñÂ¦¤Î¡Ö´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¡×¤ÎÉ¬Í×À¤¬Äã²¼¤¹¤ë°ìÊý¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö´ØÀÇ°ú¤¾å¤²Í×µá¡×¤¬·ã²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡ÄÀ¿¤Ë°ä´¸¤Ê¤¬¤é¡¢¸½²¼¤ÎÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÉü³è¤Î¤¿¤á¤ËºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¡ÖÂè°ìºö¡×¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÏPBµ¬Î§¤ÎÊÝ¼é¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î¡Ö¸å¤í½â¡×¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ëºâÌ³¾Ê¤Î°Õ¸þ¤ò¶¯Îõ¤Ëµâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢²¼¤Ç¤ÏÆüËÜÉü³è¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
À¯ÉÜ¤Î¸°¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖºâÀ¯µ¬Î§¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬ÉÔÅ¬Àµ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¹çÍýÅªÀ¯ºö¿ä¿Ê¤âÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÄãÌÂ¤Ï·èÄêÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î°ÕÌ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò¼Â¸½¤·¡¢Âè°ìºö¤Î¡ÖºâÀ¯µ¬Î§¤ÎÅ¬Àµ²½¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÀ¯¸¢¤Ø¤È¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤¬¸òÂå¤¹¤ë¤³¤È¤¬º£¡¢¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÆü¤âÁá¤¤ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÎÅ¬Àµ¤ÊÀ¯¸¢¤Ø¤Î¸òÂå¤ò¡¢¿´¤«¤éµ§Ç°¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÉ¿1¡§¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÍý²ò¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×¤¬Æ®¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅ¨¡×¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥£¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥È¡ÊDS¡Ë¤È¤Ï²¿¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬Àè·è¤Ç¤¹¡£
¡Ø¸¢ÎÏ¤òÆ°¤«¤¹¡Ö¸¢ÎÏ¡×¤Î¹½Â¤¡§¥Ç¥£¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥ÈÏÀ¤ò±Û¤¨¤Æ¡Ù
Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/B0DMMY4VP1
Äê´ü¹ØÆÉ: https://the-criterion.jp/subscription/
ÄÉ¿2¡§¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÈÇ¡²¿¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¤«¡¢ÀÐÇË¤Ê¤é²¿¸Î¥À¥á¤Ê¤Î¤«¤òÊñ³çÅª¤ËÏÀ¤¸¤Þ¤·¤¿¢
¡Ø¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï´íµ¡¤«¹¥µ¡¤«¡©¡¡¤½¤ì¤òÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«¼çÆÈÎ©¤Îµ¤³µ¤ÎÍÌµ¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ù
https://foomii.com/00178/20250118120741133915
¼«Ì±ÅÞ¤ÈºâÌ³¾Ê¤¬¡ÖÀäÂÐ¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¿¿¼Â¤òÌÀ¤«¤¹¡Ä¡ª¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×178Ëü±ß¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¤Ï¡Ö¾ÃÈñÀÇ5¡ó¸ºÀÇ¡×¤ÈÆ±¤¸¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡ª
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¾²ÃÈË¼,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ë¡Í×,
»ûÅÄ²°,
½»Âð,
ÀÅ²¬,
¥À¥¤¥¹