¸òºÝ3Æü¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡¢±¿Ì¿Åª¤Ê¡È°Ü½»º§¡É¡£·ëº§¼°¤Ç¤Ï¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÎºÊ¤¬¥Ð¥¤¥¯¤Ë¡ª
1·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢±óÊý¤«¤éËÌ³¤Æ»ÉÙÎÉÌî»Ô¤Ø°Ü½»¤··ë¤Ð¤ì¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¼«Âð¤òË¬¤Í¤è¤¦¤È»³Éô¤È¤¤¤¦ÃÏ¶è¤Ø¡£ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï¡ÖÌ±½É¤ä¤Þ¤ÙÄâ¡×¡£ºòÇ¯1·î¡¢ÃÛ68Ç¯¤Î¶õ¤Ì±½É¤ò¥ª¥É¥í¥¤Î²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢DIY¤Ç²þÁõ¤·¤Ê¤¬¤é½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
µÏ¿¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÉ×¤¬¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ä¥Î¥³¥®¥ê¤ÇÊÉ¤äÅ·°æ¤òÇË²õ¤¹¤ë¾×·â±ÇÁü¤â¡£ºÊ¤ÎÃ´Åö¤ÏÆâÁõÅÉÁõ¤À¡£
¤â¤Ï¤ä¹©»ö¥ì¥Ù¥ë¤Îºî¶È¤ò¡¢YouTube¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÆÈ³Ø¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¶¦Æ¯¤¤Î¤¿¤á¡¢3³ä¤â´°À®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£7LDK¤â¤Î¹¤µ¤Î·úÊª¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇDIY¤¹¤ëÌÜÅª¤È¤Ï°ìÂÎ¡©
°Ü½»¼Ô¤Î2¿Í¤È¤Ê¤ë¤È¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î½Ð²ñ¤¤¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤é¤·¤¯¡¢°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Ãå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÛ80Ç¯¤Î¸ÅÌ±²È¤ò²þÁõ¤·¤¿µÊÃãÅ¹¡ÖÌîÎÉÍÒ¡×¡£
MC¤Î°æ¾åºé³Ú¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇË¬¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¤¬¡¢Âçºå½Ð¿È¤ÎÉ×¤È¼¯»ùÅç½Ð¿È¤ÎºÊ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢·ëº§¤Ø¤È»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
½Ð²ñ¤¤¤Ï10Ç¯Á°¡£¥Ð¥¤¥¯¤¬¼ñÌ£¤ÎÉ×¤¬Î©¤Á´ó¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ð¥¤¥«¡¼¸æÍÑÃ£¤Î¡ÖÌîÎÉÍÒ¡×¤À¤Ã¤¿¡£Àè¤Ë°Ü½»¤·¡¢¤½¤³¤Ç¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÊ¤ÎÀÜµÒ¤ò¼õ¤±¤ë¤â¡¢Îø¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Å¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï4Ç¯Á°¡£É×¤¬ÉÙÎÉÌî¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÌîÎÉÍÒ¡×¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Áý¤¨¡Ä¡£¸òºÝ3Æü¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢½é¤á¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¸ò¤ï¤·¤¿²ñÏÃ¤«¤é¤ÎÂ¨ÀÜ¶á¡¢Â¨¸òºÝ¡¢Â¨·ëº§¤ÎµÞÅ¸³«ÈëÏÃ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÁ´¹ñ¤Î¥Ð¥¤¥«¡¼Ãç´Ö¤äÃÏ¸µÌ±Ìó20Ì¾¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡¢¼ê¤Å¤¯¤ê·ëº§¼°¤ÎÍÍ»Ò¤âVTR¤ÇÈäÏª¡£ÈäÏª±ã²ñ¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤á¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÎºÊ¤¬¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê¡Ä¡£
¥é¥¹¥È¤Ï¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¼¯»ùÅç¤Ë½»¤àÊì¤«¤é¤Î¼ê»æ¤òºÊ¤¬Ï¯ÆÉ¡£¤³¤ì¤ÏºÊ¤è¤ê¤âÉ×¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢´¶Æ°¤ÎÎÞ¤¬¡£