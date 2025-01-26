¡ÚÍ×Ãí°Õ¡Û±£¤ì¡ÖÊªÃÖ²½¡×¤¹¤ëÎäÅà¸Ë¤ÎÊÒ¤Å¤±Êý
Èæ³ÓÅª¤¤ì¤¤¤ËÊÒ¤Å¤±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªÂð¤Ç¤â¡¢ÎäÅà¸Ë¤Ï¡¢ÊÒ¤Å¤±¤Î¡ÖÌÕÅÀ¡×¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¡£ÎäÂ¢¼¼¤äÌîºÚ¼¼¤Ï¤¤ì¤¤¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÎäÅà¸Ë¤ò³«¤±¤¿¤é¥â¥Î¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¡Ä¿´Åö¤¿¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
¡ÖÎäÅà¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¤Ä¤¤¤Ä¤¤¸å²ó¤·¤Ë¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊÎäÅà¸Ë¤À¤¬¡¢ÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÃæ¿È¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤¿¥â¥Î¤¿¤Á¤ÎÊõ¸Ë¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¡Ä¡£
¤½¤³¤ÇÅÐÏ¿¼Ô¿ô16Ëü¿Í¤Î¿Íµ¤YouTube¡Ö¥¤¡¼¥Ö¥¤ÊÒÉÕ¤±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Î±¿±Ä¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢½ñÀÒ¡Ø1Ëü¸®°Ê¾åÊÒ¤Å¤±¤¿¥×¥í¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤ ¼Î¤Æ¤ë¥³¥Ä¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦Æó¸«Ê¸Ä¾»á¤Ë¡¢ÎäÅà¸Ë¤òÊÒ¤Å¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£ÆÉ¤á¤Ð¤¹¤°¤Ë»Ï¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡ª¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÏÂÅÄ»Ë»Ò¡Ë
ÎäÅà¸Ë¤Ï¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤¿¥â¥Î¤¿¤Á¡×¤ÎÊõ¸Ë
Èæ³ÓÅªÊÒ¤Å¤±¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ªÂð¤Ç¤â¡¢¼Â¤Ï¤³¤³¤Ï¥â¥Î¤¬Â¿¤¯¤ÆÀ°Íý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÎäÅà¸Ë¤Ç¤¹¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤ò³«¤±¤ë¤È¤¹¤Ã¤¤êÊÒ¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡£ÎäÂ¢¼¼¤äÌîºÚ¼¼¤Ë¤ÏÌµÂÌ¤Ê¤â¤Î¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î¿©ÉÊ¤äÄ´Ì£ÎÁ¤¬ÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÎäÅà¸Ë¤ò³«¤±¤¿¤é¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÂð¤Ï·ë¹½Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¤ì¤¤¹¥¤¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢ÎäÅà¸Ë¤Î¥â¥Î¤ò¸«Ä¾¤·¤ÆÀ°Íý¤·¡¢ÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤ò¼Î¤Æ¤ë¤Î¤òÄê´üÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÎäÅà¸Ë¤ÏÎäÂ¢¼¼¤Î¤è¤¦¤Ë³«¤±¤ÆÁ´ÂÎ¤ò¸«²ó¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÎäÅà¤·¤Æ¤¢¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤âÆ¯¤¯¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸«Íî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÎäÅà¸Ë¤ÎÃæ¤òÊÒ¤Å¤±¤ë¤È¤¤Î¥³¥Ä¤Ï¡¢Á´Éô½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´Éô¸«¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¥â¥Î¤ÎÂ¿¤¤¤ªÂð¤Ç¤Ï¡¢Á´Éô½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤è¤±¤¤»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼ê¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤»¤º¾¯¤·¤º¤Ä³Î¼Â¤ËÊÒ¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Á´Éô½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢Á´Éô¸«¤ë¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÎÃª²·¤·ºî¶È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤â¤Î¤ò»Øº¹¤·³ÎÇ§¤·¡¢²¿¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÎäÅà¸Ë¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¥â¥Î¡¢²¼¤Ë¤¢¤ë¥â¥Î¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤Ë»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÊüÃÖ¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
ÊÝÎäºÞ¤âÎäÅà¸Ë¤Ë¤¿¤Þ¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤ªÊÛÅö¤Ê¤É¤ÇÉ¬¤º»È¤¦Ê¬¤ò½ü¤¤¤Æ¤¹¤Ù¤Æ½èÊ¬¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÊÝÎäºÞ¤Ï¼Î¤Æ¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¤Þ¤¿²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¼êÊü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÍ¤¿¤Á¤¬¸½¾ì¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤¿¡ÖÎäÅà¸Ë¤ÎÃæ¤Î¼Î¤Æ¤ë¥â¥Î¡×¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¼Î¤Æ¤ë¥â¥Î
¢¢¡Ö¤¤¤Ä¡×ÎäÅà¤·¤¿¤«³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥â¥Î
¢¢¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¤ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼ÂÞ¤ËÆþ¤ì¤¿ºî¤êÃÖ¤¡Ê¤¤¤Äºî¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢¤³¤ï¤¯¤Æ²òÅà¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤ë¡Ë
¢¢¥é¥Ã¥×¤ËÊñ¤ó¤Ç¤¢¤ë¡¢ÎäÅà¤´ÈÓ¡Ê¡Ö»Ä¤ê1¸Ä¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¾õÂÖ¡×¤ÏÍ×Ãí°Õ¡Ë
¢¢1¡¢2¸Ä¤À¤±»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎäÅà¿©ÉÊ¡ÊÇã¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÂÞ¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ÆÇä¤Ê¤É¡Ë
¢¢ÂçÎÌ¤ÎÊÝÎäºÞ
ÎäÅà¸Ë¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸ÎäÅà¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥Ù¥ê¡¼¥ß¥Ã¥¯¥¹¤È¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¡¢A¼Ò¤ÎÅâÍÈ¤²¤ÈB¼Ò¤ÎÅâÍÈ¤²¤Ê¤É¡£¤¢¤¨¤Æ°ã¤¦¼ïÎà¤ä¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢Á°¤ËÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤òËº¤ì¤Æ¤Þ¤¿Çã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¤¢¤È¾¯¤·¤À¤±»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¾õÂÖ¤ÎÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¼¡¡¹¤ÈÈ¯·¡¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐÂçÁÝ½ü¤Ç¤âÎäÅà¸Ë¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªÂð¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¼¤Ò¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢ÎäÅà¸Ë¤ÎÃæ¿È¤òÅÀ¸¡¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£