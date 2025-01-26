CBC¿·¿Í¥¢¥Ê¡¢Æ±´ü¤È¤È¤â¤Ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î£³¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡ÖËÜÅö¤Ë¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡×
CBCÍ§×¢Æî¼Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê23¡Ë¤¬25Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±´ü¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖºòÆü¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÆ±´ü4¿Í¤Ç¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ªºÇ¶á¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬Âô»³¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢Æ±¶É¤Î¾®Àî¼Âºù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê23¡Ë¡¢ÃæÂ¼ºÌ²ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê24¡ËÂíÀî¹¬¼ù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê23¡Ë¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö2ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»þ¤Î¤â¤Î8·î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¨¡¼¥¹¤òÁÀ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡ÖÌ¾¸Å²°¤ÎÈþ¿Í¥¢¥Ê¥È¥ê¥ª¡ª¡×¡Ö¤ß¤Ê¤ß¤Î°µÅÝÅª¤Ê½÷¿À¥ª¡¼¥é¤Ë¾¡¤Æ¤ë¿Í´Ö¤¬¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¡ÖÈþ¿Í»ÐËå¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£