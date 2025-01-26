¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡ÖÃ¦¤®»¶¤é¤«¤·¤æ¤º¤Ã¤³Éô²°¡×¸ø³«¡¢¥Æ¥ìÄ«·Ï¡Ö¥¶¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥Ê¡¼¥¹¡×¿¶¤êÊÖ¤ë
½÷Í¥¤Î¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ê28¡Ë¤¬25Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºòÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿½Ð±é¥É¥é¥Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¤ÎÃ¦¤®»¶¤é¤«¤·¤æ¤º¤Ã¤³Éô²°¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¥È¥é¥Ù¥ë¥Ê¡¼¥¹¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±Åê¹Æ¡£
ºòÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥Ê¡¼¥¹¡×¤Ç¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿¿·ÊÆ¥Ê¡¼¥¹ÃæÂ¼Í®»Ò¤ÎÉô²°¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö½÷¤Î»Ò¤ÎÉô²°¸«¤ë¤Î½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡È¥¬¥Á¥ã¡É¡ÄÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤¬¤¹¤°¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¡¢¥¹¥Æ¥¤Ê¤ªÉô²°¤ä¤Í¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤½¤ì¤Ã¤Ý¤¤¥ê¥¢¥ë¤µ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¡Ø¤À¤Ã¤Æ¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤ó¤À¤â¡Á¤ó¡Ù¤È¤«¸À¤¤¤½¤¦¤Ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£