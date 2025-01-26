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DF 25 ¥Ì¡¼¥Î¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹

DF 33 ¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥¶¥¤¡¼¥ë¡¦¥¨¥á¥ê

DF 35 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ù¥é¥ë¥É

MF 8 ¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹

MF 14 ¥Ç¥¸¥ì¡¦¥É¥¥¥¨

MF 19 ¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó

FW 7 ¥Õ¥Ó¥Á¥ã¡¦¥¯¥Ð¥é¥Ä¥Ø¥ê¥¢

FW 9 ¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥é¥â¥¹

FW 10 ¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì

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GK 39 M. Safonov

DF 3 ¥×¥ì¥¹¥Í¥ë¡¦¥­¥ó¥Ú¥ó¥Ù

DF 42 ¥è¥é¥à¡¦¥¶¥²

DF 51 ¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Ñ¥Á¥ç

MF 17 ¥Ó¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã

MF 24 S. Mayulu

MF 87 João Neves

FW 11 ¥Þ¥ë¥³¡¦¥¢¥»¥ó¥·¥ª

FW 29 ¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ë¥³¥é

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GK 94 ¥¤¥§¥Ð¥ó¡¦¥Ç¥£¥¦¥Õ

DF 6 ¥¢¥¿¥ó¥¬¥Ê¡¦¥¨¥É¥¢

DF 18 ¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥¢¥­¥¨¥á

DF 21 ¥»¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥­¥×¥ì

DF 23 ¥ª¡¼¥ì¥ê¥ª¡¦¥Ö¥¿

MF 10 ¥Æ¥Ç¥£¡¦¥Æ¥¦¥Þ

MF 15 ¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥à¥Í¥Ä¥£

MF 30 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯

FW 7 °ËÅì½ãÌé

FW 17 ÃæÂ¼·ÉÅÍ

FW 22 ¥¦¥Þ¥ë¡¦¥Ç¥£¥¢¥­¥Æ

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GK 20 ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë ¥ª¥ê¥¨¥í

DF 3 ´Øº¬Âçµ±

DF 55 ¥Î¥¢¡¦¥µ¥ó¥®

DF 92 ¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¡¦¥³¥Í

MF 63 ¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥Ð¥ó¥Ð

MF 86 E. Zabi

FW 11 ¥¢¥ß¥ó¡¦¥µ¥é¥Þ

FW 67 ¥Þ¥Þ¥É¥¥¡¦¥Ç¥£¥¢¥³¥ó

FW 73 I. Orazi

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