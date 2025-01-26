[1.25 ラ・リーガ第21節](Estadio Municipal José Zorrilla)

※29:00開始

<出場メンバー>

[バジャドリー]

先発

GK 13 カール・ハイン

DF 2 ルイス・ペレス

DF 3 ダビド・トーレス

DF 5 ハビ・サンチェス

DF 22 ルーカス・ローザ

MF 12 マリオ・マルティン

MF 21 セリム・アマラー

MF 23 アヌアル・トゥハミ

FW 7 ママドゥ・シラ

FW 9 マルコス・アンドレ

FW 10 イバン・サンチェス

控え

GK 1 アンドレ・フェレイラ

DF 6 ジェンク・エズカジャル

DF 30 ラウール・チャスコ

DF 32 Koke

MF 8 キケ・ペレス

MF 28 チュキ

FW 14 フアンミ・ラタサ

FW 19 アマト・エンディアエ

FW 29 Adrián Arnu

監督

Diego Martín Cocca Pera

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 14 オーレリアン・チュアメニ

DF 20 フラン・ガルシア

DF 22 アントニオ・リュディガー

DF 35 Raúl Asencio

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 8 フェデリコ・バルベルデ

MF 11 ロドリゴ・ゴエス

MF 19 ダニ・セバージョス

MF 21 ブラヒム・ディアス

FW 9 キリアン・ムバッペ

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 26 フラン・ゴンザレス

DF 4 ダビド・アラバ

DF 23 フェルラン・メンディ

DF 31 Jacobo Ramón

DF 39 Lorenzo Aguado

MF 10 ルカ・モドリッチ

MF 15 アルダ・ギュレル

MF 17 ルーカス・バスケス

FW 16 エンドリッキ

監督

カルロ・アンチェロッティ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります