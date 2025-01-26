バジャドリーvsR・マドリー スタメン発表
[1.25 ラ・リーガ第21節](Estadio Municipal José Zorrilla)
※29:00開始
<出場メンバー>
[バジャドリー]
先発
GK 13 カール・ハイン
DF 2 ルイス・ペレス
DF 3 ダビド・トーレス
DF 5 ハビ・サンチェス
DF 22 ルーカス・ローザ
MF 12 マリオ・マルティン
MF 21 セリム・アマラー
MF 23 アヌアル・トゥハミ
FW 7 ママドゥ・シラ
FW 9 マルコス・アンドレ
FW 10 イバン・サンチェス
控え
GK 1 アンドレ・フェレイラ
DF 6 ジェンク・エズカジャル
DF 30 ラウール・チャスコ
DF 32 Koke
MF 8 キケ・ペレス
MF 28 チュキ
FW 14 フアンミ・ラタサ
FW 19 アマト・エンディアエ
FW 29 Adrián Arnu
監督
Diego Martín Cocca Pera
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 14 オーレリアン・チュアメニ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 35 Raúl Asencio
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 11 ロドリゴ・ゴエス
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 9 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 4 ダビド・アラバ
DF 23 フェルラン・メンディ
DF 31 Jacobo Ramón
DF 39 Lorenzo Aguado
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 17 ルーカス・バスケス
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
※29:00開始
<出場メンバー>
[バジャドリー]
先発
GK 13 カール・ハイン
DF 2 ルイス・ペレス
DF 3 ダビド・トーレス
DF 5 ハビ・サンチェス
DF 22 ルーカス・ローザ
MF 12 マリオ・マルティン
MF 21 セリム・アマラー
MF 23 アヌアル・トゥハミ
FW 7 ママドゥ・シラ
FW 9 マルコス・アンドレ
控え
GK 1 アンドレ・フェレイラ
DF 6 ジェンク・エズカジャル
DF 30 ラウール・チャスコ
DF 32 Koke
MF 8 キケ・ペレス
MF 28 チュキ
FW 14 フアンミ・ラタサ
FW 19 アマト・エンディアエ
FW 29 Adrián Arnu
監督
Diego Martín Cocca Pera
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 14 オーレリアン・チュアメニ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 35 Raúl Asencio
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 11 ロドリゴ・ゴエス
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 9 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 4 ダビド・アラバ
DF 23 フェルラン・メンディ
DF 31 Jacobo Ramón
DF 39 Lorenzo Aguado
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 17 ルーカス・バスケス
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります