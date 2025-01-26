»ûÅÄ¿´¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê»ÑÀª¤Ï¾¾Ê¿Äê¿®¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª¡¡¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¹ï¤à¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¢°Ê²¼¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¡Ë¤Ç¡¢¸å¤Ë¾¾Ê¿Äê¿®¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤ëÅÄ°Â¸´Ý¤ò»ûÅÄ¿´¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£»ûÅÄ¿´¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»ÒÌò¤È¤·¤Æ¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÈà¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¤Î¡È»ûÅÄ¿´¡É¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
»²¹Í¡§¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¡©¡¡¿·°æÈþ±©¡¢»ûÅÄ¿´¡¢ËèÅÄÃÈÇµ¤é¡È»ÒÌòÇÐÍ¥¡É¤¿¤Á¤Î¤¤¤Þ
¡¡»ûÅÄ¤¬¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÄ«¥É¥é¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ ¤Þ¤¿°ìÃÊ¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¤Î¸×Å°¤¯¤ó¤Î»þ¤â»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»ûÅÄ¿´ÇØ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê～¡×¡Ö»ûÅÄ¿´¤¯¤ó¤¬¤¹¤Ã¤«¤êÀÄÇ¯¡£¤é¤ó¤Þ¤ó¤Î»þ¤Ï¤Þ¤À¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤Ç¤â¡¢»ûÅÄ¤ÏÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤Ç»ûÅÄ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹âÃÎ¤ÎÊ×Ï©½É¡Ö³Ñ²°¡×¤ÎÂ©»Ò¡¦»³¸µ¸×Å´¡£¸×Å´¤Ï¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ËüÂÀÏº¤¬¿¢ÊªºÎ½¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£Âè94ÏÃ¤Ç½é¤á¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¡¢»³±ü¤ÇËüÂÀÏº¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¸ÍÏÇ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦±éµ»¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¸½¼ÂÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»ûÅÄ¤Ï¸×Å´¤¬¤Î¤Á¤Ë¿¢Êª³Ø¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦ÅÀ¤òÂç»ö¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ËüÂÀÏº¤Î¿¢ÊªºÎ½¸ÍÑ¤ÎÆ»¶ñ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤¹»Ñ¤ä¡¢ËüÂÀÏº¤«¤é¡Ö¤³¤Î»³¤Ç¡¢·¯¤¬¹¥¤¤ÊÁð²Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤í¤¦¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤³¤ó¤Þ¤¤¤ªÊ×Ï©¤µ¤ó¤¬¤ª¤ë¤¬¤Ç¤¹¡×¤È°ÆÆâ¤¹¤ëºÝ¤Ë¸«¤»¤¿¾Ð´é¡¢ÄÁ¤·¤¤¿¢Êª¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¶½Ê³¤¹¤ëËüÂÀÏº¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ë¡¢¿¢Êª¤ä¿¢Êª¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ËüÂÀÏº¤Î»ÑÀª¤Ë´Ø¿´¤òÊú¤¯ÍÍ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£Âè95ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¿¢Êª¤¬¡Ö¥ä¥Ã¥³¥½¥¦¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¡¢´ò¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢Å·¿¿à¥Ì¡¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¸×Å´¤Î¶»¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¾ðÇ®¤¬½É¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¿´¤Ë¶Á¤¯É½¾ð¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ûÅÄ¤ÎÀ¼¿§¡¢Âæ»ì¤Î¸À¤¤²ó¤·¤â°õ¾Ý¿¼¤¤¡£¸×Å´¤¬¤ªÊ×Ï©¤µ¤ó¤ò°ÆÆâ¤¹¤ëÀ¼¿§¤Ë¤ÏÈà¤ÎÍ¥¤·¤¤¿ÍÊÁ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¸×Å´¤Ï¡¢³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤âÌ¾Á°¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿¢Êª¤òËüÂÀÏº¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÉ¸ËÜ¤òÁ÷¤ë¡£¡ÖËêÌîÀèÀ¸¡¢¤ª¼ê»æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê»æ¤¬»ûÅÄ¤ÎÀ¼¤ÇÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¼¤ÏÌÀ¤ë¤¯²÷³è¤Ç¡¢¸×Å´¤¬Á÷¤Ã¤¿É¸ËÜ¤È¼ê»æ¤¬ËüÂÀÏº¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ë¸«»ö¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç»ûÅÄ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¸´Ý¤Ï¡¢ÁïÌÀ¤«¤ÄÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿ÍÊÁ¡£¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤Î¸×Å´¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤â¤Þ¤¿¿¿ÌÌÌÜ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¸«Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»ûÅÄ¤¬¶á¤¤µ¤¼Á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È±é¤¸Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡¸å¤Ë¾¾Ê¿Äê¿®¤È¤Ê¤ëÅÄ°Â¸´Ý¡£¾¾Ê¿Äê¿®¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¾¦¶È¤ò½Å»ë¤·¤¿ÅÄ¾Â°Õ¼¡¡Ê¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¤ÏÅÏÊÕ¸¬¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤ÎÀ¯¼£¤òÈÝÄê¤·¡¢ËëÀ¯¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ë¿ÔÎÏ¡£¸·³Ê¤ÊÅýÀ©¤ò¤È¤Ã¤¿¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤À¡£Âè2²ó¡¢Âè3²ó¤Ç»ûÅÄ¤¬¸«¤»¤¿±éµ»¤«¤é¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤ä¼ÂÄ¾¤µ¡¢¡ÖÉð»Î¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¸Ç¤¤°Õ»Ö¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤ÈÁêÈ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¾¾Ê¿Äê¿®¤ÎÊÒÎÚ¤¬´¶¤¸¼è¤ì¤ë¡£
¡¡¸´Ý¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë»ûÅÄ¤ÎÂæ»ì²ó¤·¤Ï¤ä¤ä¤«¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤¢¤Î¤«¤¿¤µ¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤â¡¢¿¿ÌÌÌÜ°ìÊÕÅÝ¤Ê¸´Ý¤Î¿ÍÊªÁü¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¡¢»ûÅÄ¤Î±éµ»»ÑÀª¤ÎÉ½¤ì¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢Âè3²ó¤Ç¤ÏÌÜ¤Î±éµ»¤¬¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£°ìÅÙÇò»æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÇò²Ï¾¾Ê¿²È¤ÎÍÜ»Ò¤Ë¸´Ý¤¬Á÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÅÄ¾Â°Õ¼¡¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¸´Ý¤Î·»¡¦¼£»¡¡ÊÆþ¹¾¿Óµ·¡Ë¤Ï¤½¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¸´Ý¤â¡¢¼£»¡¡¦¸´Ý¤Î¡ÖÊì¡×¤Ç¤¢¤ëÊõÏ¡±¡¡Ê²ÖåÁ¤Þ¤ê¡Ë¤âÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ò´í×ü¤¹¤ë¤¬¡¢¼£»¡¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÀÞ¤Ï¤½¤Ê¤¿¤ò¸Æ¤ÓÌá¤·¤Æ¤è¤¤¤È¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤ò¡¢¾åÍÍ¤«¤éÄ¾¡¹¤ËÄº¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£
¡Ö¾åÍÍ¤«¤éÄ¾¡¹¤Ë¡©¡×¡Ö¤½¤Î¾å¤Ç¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡¡¸´Ý¤è¡×
¡¡¸ÀÍÕ¤ò¤Î¤ß¡¢»ëÀþ¤ò²¼¤²¤Æ¹Í¤¨¹þ¤àÉ½¾ð¤Ë¤Ï¡¢¾·³¡¦²È¼£¡ÊâÃÅç½¨ÏÂ¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤òÌµ³·¤Ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿´¾ð¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Éð»Î¤ÎÀº¿À¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¸´Ý¤Î¶¯¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¼å¤ß¤Ç¤â¤¢¤ëÉôÊ¬¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè4²ó¤ÎÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢¸´Ý¤Ï¡Öº£¤Ë¸«¤Æ¤ª¤ì¡¢ÅÄ¾Â¡Ä¡Ä¡ª¡×¤ÈÊ°¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¡£Í½¹ðÊÔ¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï°ì½Ö¤À¤¬¡¢¤½¤Î´é¤Ä¤¤Ë¤âÀ¼¿§¤Ë¤â¶¯¤¤´¶¾ð¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè2²ó¡¢Âè3²ó¤Ç¸«¤»¤¿±éµ»¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤³¤³¤«¤é½ù¡¹¤Ë¸´Ý¤ÎÅÄ¾Â¤Ø¤ÎÅ¨ÂÐ¿´¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡»ûÅÄ¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡¦¥¬¥¤¥É¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～Á°ÊÔ¡Ù¡ÊNHK½ÐÈÇ¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¸½¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È³Ø¤Ó¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¼Çµï¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸´Ý¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ë¿´¤¬¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢²ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦»ûÅÄ¤Î±éµ»¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡áÊÒ»³¹áÈÁ¡Ë