¡Ö»×¤¤¤Ï°ì½ï¡×¡Ö¸À¤¦¤Ï¤ä¤¹¤·¡×¡Ä¡¡»²±¡Áª¸þ¤±ÌîÅÞ¡ÖÍ½È÷Áª¡×¡¢°Ý¿·Äó°Æ¤Ë³ÆÅÞ²¹ÅÙº¹
¡¡²Æ¤Î»²±¡Áª¤ò½ä¤ê¡¢²þÁª£±¿Í¶è¤ÇÌîÅÞ¸õÊä¤ò°ìËÜ²½¤¹¤ë¡ÖÍ½È÷Áª¡×¤Î¼Â»Ü¤òÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¸õÊäÍðÎ©¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¡ÊµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡Ë¤È¤Î·üÇ°¤¬ÇØ·Ê¡£Á´ÌîÅÞ¤òÂÐ¾Ý¤Ë£²·îËö¤Þ¤Ç»²²Ã¤òÊç¤ëÊý¿Ë¤À¤¬¡¢³ÆÅÞ¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ï²¹ÅÙº¹¤¬¤¢¤ê¼Â¸½¤Ï¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡»²±¡Äê¿ô¤Ï£²£´£¸¤Ç²Æ¤Î²þÁªµÄÀÊ¿ô¤Ï£±£²£´¡££±¿Í¶è¤ÏÁ´¹ñ¤Ç£³£²¤¢¤ê¡¢²þÁª²áÈ¾¿ô¡Ê£¶£³°Ê¾å¡ËµÄÀÊ³ÍÆÀ¤Î¸°¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ý¿·¤Î´äÃ«ÎÉÊ¿´´»öÄ¹¤¬£²£²Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¹½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢£³·î¤Ë£±¿Í¶è¤ÎÍ¸¢¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤ËÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤Èºò½©¤Î½°±¡ÁªÈæÎãÉ¼¿ô¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È²½¤·Î¾Êý¤Î¹ç·×¤ò´ð¤Ë¡¢¥É¥ó¥È¼°¤Ç³ÆÅÞ¤Ë¸õÊä¤òÍÊÎ©¤Ç¤¤ëÁªµó¶è¿ô¤òÇÛÊ¬¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£³ÆÅÞ¤Ï£³·îÃæ¤Ë´õË¾¤ÎÁªµó¶è¤ò»ØÄê¤·Â¾ÅÞ¤È½ÅÊ£¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÍÊÎ©·èÄê¡£¶¥¹ç¤·¤¿Áªµó¶è¤Ç¤Ï£µ·î¤Ë²þ¤á¤ÆÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤Í¥Îô¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£
¡¡¸øÁªË¡¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÄ´ºº¤Ï¸Ä¿ÍÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¯ÅÞÌ¾¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢ÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÅêÉ¼¤â¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡£¾¡¤Ã¤¿ÅÞ¤Î¸õÊä¤ò»Ù±ç¤¹¤ëµÁÌ³¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÇÔ¤ì¤¿ÅÞ¤Ï¤½¤ÎÁªµó¶è¤Ø¤Î¸õÊäÍÊÎ©¤Ï¼«½Å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºò½©¤Î½°±¡Áª¤Î°Ý¿·¤Î³ÍÆÀÈæÎãÉ¼¤ÏÌó£µ£±£°Ëü¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡ÊÌó£±£±£µ£¶Ëü¡Ë¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡ÊÌó£¶£±£·Ëü¡Ë¤Î¸å¿Ð¡Ê¤³¤¦¤¸¤ó¡Ë¤òÇÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É¬¤º¤·¤â°Ý¿·¤ËÍÍø¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡ÖÅÞÍøÅÞÎ¬¤òÄ¶¤¨¤ÆÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê´äÃ«´´»öÄ¹¡Ë¤È°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£Á°²ó¤Î»²±¡Áª¡Ê£²£°£²£²Ç¯¡Ë¤ÇÌîÅÞ¤Ï£±¿Í¶è¤Ç¸õÊä¤¬ÍðÎ©¡£·ë²Ì¡¢¼«Ì±¤ËÂÐ¤·£´¾¡£²£¸ÇÔ¤ÈÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤³¤È¤â´íµ¡´¶¤ÎÇØ·Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌîÅÞ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤Þ¤À¤é¤À¡£ÌîÅÞÂè£±ÅÞ¤ÎÎ©Ì±¤Ï¡ÖÊý¸þÀ¤Ï°ìÃ×¡×¡ÊÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¡Ë¤È°Ý¿·Äó°Æ¤ËÁ°¸þ¤¡££²£´Æü¤Ë¤Ï¾®Àî½ßÌé´´»öÄ¹¤¬°Ý¿·¤Î´äÃ«´´»öÄ¹¤«¤éÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤¿¡£Æ±ÀÊ¤·¤¿Î©Ì±¤ÎÂç¶úÇî»ÖÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÌîÅÞ¸õÊä¤Î°ìËÜ²½¤Ï½ÅÍ×¡£»ä¤¿¤Á¤â»×¤¤¤Ï°ì½ï¤À¡×¤È±þ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÌîÅÞ´Ø·¸¼Ô¤ÏÎ©Ì±¸õÊä¡ÊÌó£¹Ëü£¸ÀéÉ¼¡Ë¤È°Ý¿·¸õÊä¡ÊÌó£±£¸ËüÉ¼¡Ë¤¬¶¦ÅÝ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°²ó¤ÎÆàÎÉÁªµó¶è¤ÎÎã¤ò°ú¤¡Ö¶¦Æ®¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÅöÁª¤·¤¿¼«Ì±¸õÊä¡ÊÌó£²£µËü£¶ÀéÉ¼¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Áªµó¶è»ö¾ð¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¸½¼ÂÅª¤ÊÂÐ±þ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡×¤È¹½ÁÛ¤Î°ÕµÁ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Àè¤Î½°±¡Áª¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ï¡Ö¸À¤¦¤Ï¤ä¤¹¤·¤À¤¬¼Â¸½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤·¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ê¸ÅÀî¸µµ×ÂåÉ½Âå¹Ô¡Ë¤Èµ¿µÁ¡£Î©Ì±¤ÈÆ±¤¸£²£´Æü¤Ë¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤ØÀâÌÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüÄø¤¬Ï³¤ì¤¿¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö´ØÀ¾ÊýÌÌ°Ê³°¤Ç¤Î°Ý¿·¤ÏÃÏÊýµÄ°÷¤â¾¯¤Ê¤¯»Ù±ç¤Îº¬µò¤¬Ë³¤·¤¤¡£Á´¹ñÅª¤Ê¶¨ÎÏ¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÉÕ¸À¤·¤¿¡£¶¦»ºÅÞ¤â¡Ö³ÆÅÞ¤ÎÂÐ±þ¤Î¸«¶Ë¤á¤¬É¬Í×¡×¡ÊÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹¡Ë¤È¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£