ºå¿À¡¦ÄÅÅÄ¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¾¾°æ¤«¤é¡È¿©¥È¥ì¶µ°é¡É¡¡Ä«¿©¥«¥ì¡¼¤ËNO!¡ÖÌîµå¤ËÂÐ¤·¤Æ´Å¤¤¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡º£µ¨2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëºå¿À23Ç¯¥É¥é¥Õ¥ÈÁÈ¤Î8Áª¼ê¤¬25Æü¡¢ÂçºåÅ·ËþµÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö½éÅ·¿ÀÇß²Öº×¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£Ìó1000¿Í½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÀÄ¤Î¿Ø±©¿¥¤ò±©¿¥¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤ËÄÅÅÄ¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¾¾°æ¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£·î4Æü¤«¤é¼¯»ùÅç¡¦±âÈþÂçÅç¤Ç¤Î¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ë½é»²²Ã¡£¡ÖÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£¸½Ìò¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤«¤é¤Ï¡È¿©¥È¥ì¶µ°é¡É¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Âç³Ø»þÂå¤Ë¥«¥ì¡¼¥Ï¥¦¥¹¤Î¡ÖCoCo°íÈÖ²°¡×¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¼ã¸×¤ÏÆ±¼«¼ç¥È¥ì½éÆü¤ÎÄ«¿©¤Ç¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¾¾°æ¤«¤é¡Ö»é¼Á¤¬Â¿¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°Ê¹ß¤ÏÍñ3¸Ä¡¢Ç¼Æ¦¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ç¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò50¥°¥é¥à°Ê¾å¡¢ÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¡ÖÌîµå¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¨¤¯´Å¤¤¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢°ìÎ®Åê¼ê¤È¿²¿©¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿Ãæ¤Ç¿´¹½¤¨¤â³Ø¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£½Õ¥¥ã¥ó¥×¤ÏÆ±¤¸¶ñ»ÖÀî¥¹¥¿¡¼¥È¤Î²¼Â¼¤ÏºòÇ¯4·î¤Ë¼õ¤±¤¿¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¢ã»³ÅÄ¤¬ÆóÍ·´Ö¶¥Áè¿©¤¤¹þ¤à·è°Õ¢ä
¡¡ÆóÍ·´Ö¤ÎÀèÇÚ¤Ë³Ø¤Ó¶¥Áè¤Ë¿©¤¤¹þ¤à·è°Õ¤À¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×µ¹ÌîºÂ¥¹¥¿¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¹âÂ´2Ç¯ÌÜ¤Î19ºÐ¡£¡ÖÌÚÏ²¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀèÇÚÊý¤¬¤¤¤ë¡£¥¥ã¥ó¥×¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£³Ø¤Ó¤Ë¹Ô¤¤Ê¤¬¤é¡¢³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£¤³¤ÎÆü¡¢»²²Ã¤·¤¿¡Ö½éÅ·¿ÀÇß²Öº×¡×¤Ç¤Ï¡Ö»³ÅÄæûÌé¡×¤ÎÌ¾Á°¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¤È¤Ò¤È¤¤ï²«¿§¤¤À¼±ç¤¬Èô¤ó¤À¡£¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤¬¤¢¤¿¤ëÊ¡¶Ì¤Þ¤¤Ç¤Ï¡¢Æ±´üÆþÃÄ¤ÎÄÇÍÕ¡¢É´ºê¡¢ÀÐ¹õ¡¢¾¾¸¶¡¢Ê¡Åç¤é¤È¥«¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²Æþ¤ì¡¢µÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤¿¡£