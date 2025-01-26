µð¿ÍÁ°´ÆÆÄ¤Î¸¶Ã¤ÆÁ»á¡¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ¸åÇÚ¡¢¾®³Þ¸¶¡õ¿ûÌî¤Ë¥¨¡¼¥ë¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡µð¿ÍÁ°´ÆÆÄ¤Î¸¶Ã¤ÆÁ»á¡Ê£¶£¶¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢ÃæÆü¤«¤éÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÆþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¾®³Þ¸¶¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®³Þ¸¶¤ÏÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤Î¸åÇÚ¡£Æ±¤¸¤¯Æ±¹»¤Î¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢µð¿Í¤«¤é¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¿ûÌî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡Ö¡Ê¾®³Þ¸¶¡Ë¿µÇ·²ð¤Ï¼ãÉð¼Ô¡¢¡Ê¿ûÌî¡ËÃÒÇ·¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ä«¤âÌë¤âÌîµå¤ò¸«¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿Åì³¤Âç¹Å¼°ÌîµåÉô¤ÎÁÏÉô£¶£°¼þÇ¯½Ë²ì²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤ò´Þ¤á¤¿£Ï£Â¤ä´Ø·¸¼ÔÌó£´£°£°¿Í¤ÎÁ°¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¿Í¹©¼Ç¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤òÄó¸À¤·¡¢£Ï£Â¤Ë»Ù±ç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡Ö»ä¤â¾¯¡¹¤ÎÃù¶â¤ò¡ÈÀÚ¤êÎö¤¤¤Æ¡É²¿¤È¤«¤·¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï°ìÆü°ìÆü¡¢»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¡×¤È·ãÎå¤·¤¿¡£