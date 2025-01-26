ºå¿À¡¦ºÍÌÚ¡¡¡È¥¦¥ë¸×¡ÉÈ¯¿Ê¤Ç²Æ¾ì¶î¤±È´¤±¤ë!7·îÍ½Äê¡Ö¥¦¥ë¸×¤Î²Æ¡×¤Ç¹¥Åê¤·¡Ö²ÆÃË¡×½±Ì¾¤À
¡¡ºå¿À¤Ï25Æü¡¢¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¦¥ë¸×¤Î²Æ2025¡×¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¸ÂÄê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºÍÌÚ¤Ï¡È¥¦¥ë¸×¡ÉÈ¯¿Ê¤Ç²Æ¾ì¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¤Ù¤¯°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥¦¥ë¸×¤Î²Æ¤Ï¡Ë7·î¤Ç¤¹¤·¡£¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¾õÂÖ¾å¤²¤ÆÎÉ¤¤²Æ¾ì¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡ºòµ¨¤Ï8·î¤Î·î´ÖËÉ¸æÎ¨¤¬·îÊÌ¥ï¡¼¥¹¥È¤Î4¡¦13¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤êº£µ¨¤Ï²Æ¾ì¤Ë²ÝÂê¤òÃÖ¤¯¡£7·îÃæ½Ü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¦¥ë¸×¤Î²Æ¡×¤Ç¹¥Åê¤¹¤ì¤Ð¡Ö²ÆÃË¡×½±Ì¾¤ËÃÆ¤ß¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£²áµî¡Ö¥¦¥ë¸×¤Î²Æ¡×¤Ç¤Ï4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·1¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦48¡£È´·²¤ÎÁêÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤´¤È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡¢¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È²÷Åê¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Êµå¾ì¤Î°ìÂÎ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡Ë¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤À¤í¤¦¤·¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤âÀ¨¤¯³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¡£²Æ¥Ð¥ÆÃÎ¤é¤º¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¸×¤òÀª¤¤¤Å¤«¤»¤ë¡£¡¡¡Ê±óÆ£¡¡Îé¡Ë
¡¡¡»¡Äº£Ç¯¤Î¡Ö¥¦¥ë¸×¤Î²Æ¡×¤Î¸ÂÄê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢µåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö90¡×¤Î±£¤·Ê¸»ú¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£»úÂÎ¤äÂç¤¤µ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¡¢¶áËÜ¤Ï¡Ö¸å¤í¡ÊÇØÃæÂ¦¡Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ãµ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£Ë¹»Ò¤È¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Î¤Ò¤µ¤·¤Ë¡ÖTigers¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢ºÍÌÚ¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£7·î11¡Á13Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤È¡¢Æ±15¡Á17Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¹Ã»Ò±à¡Ë¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¡£