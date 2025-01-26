¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¡Ö¥á¥¥·¥³ÏÑ¡×¤ò¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÏÑ¡×¤ËÊÑ¹¹¡¢ËÌÊÆºÇ¹âÊö¤Ï¡Ö¥Ç¥Ê¥ê¡×¤«¤éºÆ¤Ó¡Ö¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼¡×¤Ë
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¥·¥³ÏÑ¡×¤ÎÌ¾¾Î¤ò¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÏÑ¡×¤ÈÊÑ¹¹¡£¥¢¥é¥¹¥«½£¤Ë¤¢¤ëËÌÊÆºÇ¹âÊö¤Î¡Ö¥Ç¥Ê¥ê¡×¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌ¾¾Î¡Ö¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼¡×¤ËÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«ÆâÌ³¾Ê¤Ï24Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÆîÉô²¤Î¡Ö¥á¥¥·¥³ÏÑ¡×¤ÎÌ¾¾Î¤ò¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÏÑ¡×¤ÈÊÑ¹¹¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥é¥¹¥«½£¤Ë¤¢¤ëËÌÊÆºÇ¹âÊö¤Î¡Ö¥Ç¥Ê¥ê¡×¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌ¾¾Î¡Ö¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼¡×¤ËÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»³¤Ï1897Ç¯¤«¤éÂçÅýÎÎ¤òÌ³¤á¤¿¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼»á¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤Æ¤½¤ÎÌ¾¤¬¸ø¼°¤ÊÌ¾¾Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2015Ç¯¤ËÅö»þ¤Î¥ª¥Ð¥ÞÀ¯¸¢¤¬Àè½»Ì±¤Î´Ö¤Ç¤ÎÌ¾¾Î¡Ö¥Ç¥Ê¥ê¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÍ¢ÆþÉÊ¤Ë¹â¤¤´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤Æ¹ñÆâ»º¶È¤òÊÝ¸î¤·¤¿¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼¸µÂçÅýÎÎ¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¾Þ»¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½¢Ç¤½éÆü¤ËÂçÅýÎÎÎá¤ò½Ð¤·¤ÆÌ¾¾Î¤ÎÊÑ¹¹¤ò»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£