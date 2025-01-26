¡Ú²¦¾Àï¡ÛÆ£°æ²¦¾¡¢ÂÅ¶¨¤Ê¤¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¡¡±ÊÀ¥¶åÃÊ¤ÎÃ¼¹¶¤á·Þ¤¨·â¤Ä7¼··Ë
¡¡¡þALSOKÇÕÂè74´ü²¦¾Àï7ÈÖ¾¡Éé¡¡Âè2¶ÉÂè1Æü¡Ê2025Ç¯1·î25Æü¡¡µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡¡Éú¸«°ð²ÙÂç¼Ò¡Ë
¡¡¡Ú´Ø¸ýÉð»Ë¡¡Âè1Æü¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÛÆ£°æ²¦¾¤ÎÀè¾¡¤ò¼õ¤±»Ï¤Þ¤Ã¤¿Âè2¶É¡¢¸å¼êÈÖ¤Î±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬²£Êâ¼è¤ê¤Î¼ñ¸þ¤«¤é°ÕÍßÅª¤Ê»Ø¤·²ó¤·¤ò¸«¤»¤ë¡£Áá¡¹¤Ë¢¤9»ÍÊâ¤ÈÃ¼¤òÆÍ¤»öÁ°½àÈ÷¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÆ£°æ¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡£
¡¡°Ê¸å¤â±ÊÀ¥¤Î»Ø¤·¼ê¤ÏÁá¤¯¡¢Æ£°æ¤Ï·Ù²ü´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤æ¤¯¡£±ÊÀ¥¤Î¢¤8È¬³ÑÀ®¤ËÂÐ¤·39Ê¬¤Î¹ÍÎ¸¤ÇÍÑ¿´¿¼¤¯¢¥Æ±¶â¤Ë¤Ï¹µ¼¼¤Ç¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Ï¢¥Æ±¶ä¤À¤¬¸å¼ê¤Î¢¤2È¬³Ñ¤ò·Ù²ü¤·¶â¤òÁªÂò¡£ÂÐ¶ÉÁ°¤ËÆ£°æ¤Ï¡Ö°ì¼ê°ì¼êÆÉ¤ß¤ÎÆþ¤Ã¤¿¼ê¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿ÄÌ¤ê¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³«ËëÀï¤ËÂ³¤¢¤9¸ÞÊâ¤ÈºÆ¤Ó±ÊÀ¥¤¬Ã¼¤«¤é²Ð¤Î¼ê¤ò¾å¤²¤ë¡£ÂÐ¤·¤ÆÆ£°æ¤ÏÃ¼¤ò¼êÈ´¤¤¤Æ¢¥7¼··Ë¡ÊA¿Þ¡Ë¡£¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤Ç·Þ¤¨·â¤Ä¡£Àè¼ê¿Ø¤Ï¢¤7¶å³Ñ¤Î·ä¤òÊú¤¨¤ë¤¬¢¤9Ï»Êâ¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤Ë¢¥9»ÍÊâ¤¬ÁÀ¤¤¤ÎÀÚ¤êÊÖ¤·¡£°Ê²¼¢¤Æ±¹á¤Ë¤Ï¢¥9¸ÞÊâ¢¤7¶å³Ñ¢¥8¶åÊâ¤ÈÄìÊâ¤ÇÂÑ¤¨¤ë¡£
¡¡¸å¼ê¤Ï¢¤3»°·Ë¤«¤éÈô¼Ö¤òÄÉ¤¦¤¬ºÆ¤Ó¤Î¢¥3»ÍÈô¤¬¹¥·Á¤Ç¸å¼ê¿Ø¤ËÂç¤¤ÊÀ©Ìó¤òÍ¿¤¨¤¿¡£Èô¼Ö¤Î²£Íø¤¤¬ÀäÂç¤Ç¢¤7¶å³Ñ¤Î¹¶¤á¤Ë¤Ï¢¥8¶å¶â¢¤8¼·ÊâÀ®¢¥8»°Êâ¢¤Æ±Èô¢¥8»ÍÊâ¤Î¼õ¤±¤òÍÑ°Õ¤·¤Ä¤Ä¢¥9»°ÊâÀ®¢¤Æ±·Ë¢¥9»ÍÊâ¤ÎÁÀ¤¤¤âÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£±ÊÀ¥¤Î¸¦µæ¤ËÂÐ¤·Æ£°æ¤¬°ìÀÚ¤ÎÂÅ¶¨¤Ê¤¯¶¯µ¤¤Ë±þÀï¤·½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿¡£¡Ê¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ´ÑÀïµ¼Ô¡Ë