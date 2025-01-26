µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡°æ¾å¤ÎÇØÈÖÊÑ¹¹¤Ï¡Ö£²·å¾¡¤Ã¤¿¤é¡×¡¡°æ¾å¡Ö£²£±¡×Ç®Ë¾¡Ö´üÂÔ±þ¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢Àîºê»ÔÆâ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤òË¬¤ì¡¢Áª¼ê¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ò»ë»¡¡£¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ØÉë¤¤¤¿£¶Ç¯ÌÜ¤Î°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤Ø¡Ö£²·å¾¡¤Ã¤¿¤é¡¢ÇØÈÖ¹æ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¡×¤È¥²¥¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ïºòµ¨ÅÓÃæ¤«¤éÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ËÄêÃå¤·¤Æ£¸¾¡¤òµó¤²¡¢£±£±·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡×¤Ç¤ÏÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¡£ÆüËÜ¤Î½àÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö£¹£·¡×¤«¤é¤ÎÊÑ¹¹°Æ¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÍ¤¬Ç§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¥À¥á¡×¤ÈµÑ²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¤éº¸ÏÓ¤Î¹¥Åê¼ê¤¬¤Ä¤±¤ëÇØÈÖ¹æ¡Ö£²£±¡×¤òÇ®Ë¾¤¹¤ë°æ¾å¡£Âç¤¤Ê´üÂÔ¤ò·ü¤±¤ë»Ø´ø´±¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¡£´ÆÆÄ¤Ë²ñ¤¦¤È¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢º£µ¨¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Øµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£