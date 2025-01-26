¡Ö£²¥±¥¿¾¡¤Ã¤¿¤éÇØÈÖ¹æÊÑ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¡×µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤¬°æ¾å²¹Âç¤Ë¥²¥¡Ö£²£±¡×Ç®Ë¾¤Îº¸ÏÓ¤Ï¡Ö´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤ËÄ¾ÀÜ¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤Î¤¿¤á¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤òË¬¤ì¡¢Áª¼ê¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ò»ë»¡¤·¤¿ºÝ¤Ëº£Ç¯½éÂÐÌÌ¡£¡Ö£²¥±¥¿¾¡¤Ã¤¿¤éÇØÈÖ¹æÊÑ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿£±£°¾¡»ØÎá¤ò½Ð¤·¤¿¡£ºòÇ¯£¸¾¡¤·¤Æ¥ª¥Õ¤Ë¡Ö£¹£·¡×¤«¤é¤Î¾º³Ê°Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈµÑ²¼¡£º¸¤Î¥¨¡¼¥¹ÈÖ¹æ¡Ö£²£±¡×¤òÇ®Ë¾¤¹¤ëº¸ÏÓ¤Î¿´¤ò»É·ã¤·¤¿¡£
¡¡ìÅÍß¤Êº¸ÏÓ¤Î¥Ï¡¼¥È¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼»Ñ¤Ç£Çµå¾ì¤òË¬¤ì¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç°æ¾å¤Èº£Ç¯½éÂÐÌÌ¡£¡Ö£²¥±¥¿¾¡¤Ã¤¿¤éÇØÈÖ¹æÊÑ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¡×¤È¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤¿¡£¡Ö£¹£·¡×¤«¤é¤Î¾º³Ê¤Ø¶ñÂÎÅª¤Ê¾ò·ï¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ÆÈ¯Ê³ºàÎÁ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î°æ¾å¤ÏÅÓÃæ¤«¤éÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ËÄêÃå¤·¤Æ£¸¾¡¡£Á°Ç¯¤Þ¤Ç¥×¥í£´Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»£±¾¡¤À¤Ã¤¿¤¬ÈôÌö¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¸åÈ¾Àï¤Ï£µ¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¹£´¡££Ä£å£Î£Á¤È¤Î£Ã£ÓºÇ½ª£ÓÂè£´Àï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ç¤ÏÉé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Î³³¤Ã±ï¤Ç£µ²ó¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¡¢£¶²ó£±¼ºÅÀ¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡££±£±·î¤Ë¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¤Ç£³¾¡¡£¤½¤ì¤Ç¤â°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤¨¤Æ¸·¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£²·³´ÆÆÄ»þÂå¤«¤é°æ¾å¤ò»ØÆ³¤·¡¢Éé¤±¤óµ¤¤Î¶¯¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¹¥Åê¤·¤Æ¤â¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼Ëº¤ì¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼êÊü¤·¤ÇË«¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö£²¡¢£³Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤«¤éÇ§¤á¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤Èµá¤á¤ë¤Î¤Ï¾ï¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤¹°Õ¼±¡£ÇØÈÖ¹æ¡Ö£¹£·¡×¤«¤é¾º³Ê°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢°ú¤Äù¤á¤ë°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¸«Á÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»×¤¤¤Ï³Î¤«¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£°æ¾å¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢Ëý¿´¤»¤º¼«³Ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¼«¼ç¥È¥ì¡£µÜËÜÏÂÃÎ¡¢¹â¶¶¾°À®¤é¤¬¤Ä¤±¤¿µð¿Í¤Îº¸¤Î¥¨¡¼¥¹ÈÖ¹æ¡Ö£²£±¡×¤ò¡Ö¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¼«¿È½é¤Î³«ËëÅê¼ê¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Ë°¤¯¤Ê¤¸þ¾å¿´¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¦¡Ê¤ß¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÇ¯ÃË¡££²¥±¥¿»ØÎá¤ò¼õ¤±¡Ö´ÆÆÄ¤Ë²ñ¤¦¤È¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£Â¾µåÃÄ¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡ÖÁê¼ê¤¬¸¦µæ¤·¤Æ¤¤Æ¤â¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤³¤Ã¤Á¤¬ÊÑ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤â¼«Ê¬¤¬Êø¤ì¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¼«¿È¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö£²£±¡×¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤¯³Ð¸ç¤À¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¡Ö¾Íè¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëÀ®Ä¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÂæÆ¬¤·¤¿°æ¾å¡£¿ûÌî¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º°ÜÀÒ¤Ç¸Í¶¿¡¢»³ºê¡¢¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤È¤È¤â¤ËÀèÈ¯¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö£²¥±¥¿¾¡Íø¤ÇÇØÈÖ¹æ¾º³Ê¡×¤ÎÄ¾ÀÜ¥¨¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò´ê¤¦Ç®¤¤»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÒ²¬¡¡Í¥ÈÁ¡Ë