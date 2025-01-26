¡Ú¤È¤³¤Ê¤á¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¡¦BBC¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡ÛÃæÈø¾´¹¨¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¾åÛêÄª¿ó¡¡½éÆü4R¤ÎºÆ¸½¤ÇÆÍÇË¿Þ¤ë
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤³¤Ê¤á¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè6²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥Ð¥È¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ï3ÆüÌÜ¤¬½ªÎ»¡£Åö¶¥Áö¤Î¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÌ¾Êª´ë²è¡Öµ¼Ô¥¬¥Á¥Ð¥È¥ë¡×¤ÏÂè3¥é¥¦¥ó¥É¤â¥É¥í¡¼¡£¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤ÏºÇ½ªÆü¤Î12R·è¾¡Àï¤Ë»ý¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¡£Ä©Àï¼Ô¡¦ÃæÈø¾´¹¨µ¼Ô¤Ï5¹æÄú¤Î¾åÛêÄª¿ó¤ËË¾¤ß¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡²Ï¹çÍ¤¼ù¤«¤é¾¡Éé¤·¤¿½à·è¾¡11R¤âÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢°®¤ê¤·¤á¤Æ¤¤¿4Ëü±ß¤Ï¤¹¤ê¸º¤ë¤Ð¤«¤ê¡£½®·ô¥Ð¥È¥ë¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²û¤â²¹¤á¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡¥é¥¹¥È¤Ï±¿¤âÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¾åÛê¤Ë¤¢¤ä¤«¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£½à·è¾¡11R¤Ï3¥³¡¼¥¹¤«¤é»Å³Ý¤±ÃÙ¤ì¡£¥Ð¥Ã¥¯5ÈÖ¼ê¤È¤Ê¤êËü»öµÙ¤¹¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢Àè¹Ô¤¹¤ë²Ï¹ç¤ÈÅçÂ¼Î´¹¬¤¬2¼þ1¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤ä¤ê¹ç¤¦Å¸³«¤ò¤¦¤Þ¤¯ÆÍ¤¤¤Æ3Ãå¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ß¥À¥Þ¥·¡¼¥óá¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä5¹æÄú¡£2024Ç¯¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê½»Ç·¹¾¡Ë¤Ç¤â3²ó¤ÎÏÈÃêÁª¤¬Á´¤Æ5¹æÄú¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤¿¤«¡×¤ÈÀ¼¤¬Ï³¤ì¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢º£Àá¤Ï½éÆü4R¤Ç5¥³¡¼¥¹¤«¤é·þ¤êº¹¤·¤ò·è¤á¤Æ3Ï¢Ã±17Ëü±ßÄ¶¤Î¹âÇÛÅö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë±ïµ¯¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤éÍ¥¾¡¤À¤±¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡4Àï2¾¡¥ª¡¼¥ë3Ï¢ÂÐ¤ÎÀ®ÀÓ¤¬Êª¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë½®Â¤Ï¾å¡¹¡£¡ÖÂ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢¾åÀÑ¤ß¤òÁÀ¤Ã¤ÆÀ°È÷¤¹¤ë¡×¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÎÉ²½¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆÄú´Ö¤ò¹ª¤ß¤ËÆÍ¤È´¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Ä¤Ä¡¢¥¤¥ó¤«¤é3Àï3¾¡¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤ë³ý¸¶¤òÍí¤á¤¿½®·ô¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¡£