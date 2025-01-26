¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥²¡¼¥à¡ªGSE¡ØMoving Out ¡ÙÆüËÜ¸ì¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ
GSE¤Ï¡¢SMG Studio&DevM Games¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡ØMoving Out ¿·²Á³ÊÈÇ¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ì¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ¤òNintendo Switch(TM)¤Ç¡¢Ghost Town Games Ltd & Team17¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡ØOvercooked!²¦¹ñ¤Î¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹ ¿·²Á³ÊÈÇ¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ì¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ¤òPlayStation(R)5¤Ç2025Ç¯4·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤·¡¢2025Ç¯1·î23Æü¤«¤éÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¡£
GSE¡ØMoving Out ¡ÙÆüËÜ¸ì¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ
GSE¤Ï¡¢SMG Studio&DevM Games¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡ØMoving Out ¿·²Á³ÊÈÇ¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ì¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ¤òNintendo Switch(TM)¤Ç¡¢Ghost Town Games Ltd & Team17¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡ØOvercooked!²¦¹ñ¤Î¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹ ¿·²Á³ÊÈÇ¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ì¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ¤òPlayStation(R)5¤Ç2025Ç¯4·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤·¡¢2025Ç¯1·î23Æü¤«¤éÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ØMoving Out ¿·²Á³ÊÈÇ¡Ù
¡ØMoving Out ¿·²Á³ÊÈÇ¡Ù¤Ï¡¢¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥óÍ×ÁÇ¤¬Â¿¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
À¤³¦°ì¤ÎÇÛÃ£²ñ¼Ò¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê°¾õ¶·¤Ç¤â¡¢²ÙÊª¤ò±¿¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡ª
²ÙÊª¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¡¢Åê¤²¤ë¡¢¼õ¤±¤È¤ë¤³¤È¤Ç¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÈ¿±þÎÏ¤ÈÆ¬Ç¾¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÇ³ÎÁ¤òÊäµë¤·¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤È¼êÂÞ¤ò¤Ï¤á¤Æ¡¢°ú¤Ã±Û¤·ºî¶È¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥²¡¼¥à¤ÎÆÃÄ§
¡¦¸ÄÀÅª¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿À¤³¦¤È°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ª
ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢°ìÌÜ¤Ç¡¢ËÜºî¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ª
¡ØMoving Out ¿·²Á³ÊÈÇ¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢Ä®¤ÎÉ÷·Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ°Êª¤¬Áö¤ê²ó¤ëÇÀ¾ì¡¢Í©Îî¤ÎÉº¤¦¤ª²½¤±²°Éß¤â¡¢²Ì¤Æ¤ÏÌµ½ÅÎÏ¤Î±§Ãè¤Þ¤Ç¤â¤¬ËÁ¸±¤ÎÉñÂæ¡ª
¤«¤ï¤¤¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¡ØMoving Out ¿·²Á³ÊÈÇ¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç°ì½ï¤ËËÁ¸±¤·¤è¤¦¡ª
¡¦±¿¤Ö¤±¤É¡¢±¿¤Ö¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Áë¤«¤éÎäÂ¢¸Ë¤òÅê¤²Èô¤Ð¤¹¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊüÊªÀþ¤òÉÁ¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Þ¤º¤ÏÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÁÛÁü¤¹¤ë¡¦¡¦¡¦¡©¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤ÈÃÙ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡ªËÜºî¤Ç¤Ï½Ö»þ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢ºÇÃ»¥ë¡¼¥È¤Ç°ú¤Ã±Û¤·¤ò´°Î»¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦Åê¤²¤Æ¡¢¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢Á°¤Ë¿Ê¤â¤¦¡ª
ºÇÂ®¤Ç¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò´°Î»¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¾ã³²Êª¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â±ª²ó¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª
ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥¬¥é¥¹¤Î¥É¥¢¤¬¤¢¤Ã¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡©²ÙÊª¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ì¤Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤µ¡ª
¡¦°ì¿Í¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨ÎÏ¡ª¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¤Ç¤ï¤¤¤ï¤¤³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¡ØMoving Out ¿·²Á³ÊÈÇ¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¶¨ÎÏ¡×¤Ç¤¹¡£
»ý¤Á¾å¤²¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¡¢Êâ¤¯¥Ú¡¼¥¹¤â¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼´Ö¤ÇÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯±¿¤Ö¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡ª
¼ÂºÝ¤Ë±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÁÛÁü¤·¤Æ¡¢³Ý¤±À¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò´°Î»¤·¤è¤¦¡ª
¡¦Áª¤Ù¤ëÆñ°×ÅÙ¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¥¢¥·¥¹¥È¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿Æñ°×ÅÙ¤ÎÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Ê¤¤Êý¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡ª
¢£¡ØOvercooked!²¦¹ñ¤Î¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹ ¿·²Á³ÊÈÇ¡Ù
¡ØOvercooked!²¦¹ñ¤Î¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹ ¿·²Á³ÊÈÇ¡Ù¤Ï¡¢¥¿¥¤¥Þ¡¼¤¬ÀÚ¤ì¤ëÁ°¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ(¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç)Ä´Íý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¥«¥ª¥¹¤ÊÎÁÍý¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ì¥·¥Ô¤òÄ´Íý¤·¤Ê¤¬¤éËÁ¸±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥²¡¼¥à¤ÎÆÃÄ§
¡¦Overcooked!¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐ±þ
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¤¬´°Á´¼ÂÁõ¡ªÁ°ºî¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤ò¡¢ÈþÎï¤Ê4K¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇºÆË¬¤·¤è¤¦¡ª
¡¦¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤
¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¤È¥Ü¥¤¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Ãç´Ö¤È°ì½ï¤Ë¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥«¥ª¥¹¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£
¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¥¥å¡¼¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¡¢ÎÁÍý¤ÎÂçº®Íð¤ò³Ú¤·¤à»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡ª
¡¦¸«¤¿ÌÜ¤â¹ë²Ú¤Ê¤´¤Á¤½¤¦¡ª
Èþ¤·¤¤4K¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¡ª¡ØOvercooked!¡Ù¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÈþÌ£¤·¤¤¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ª
¿·¤¿¤Ê¥ì¥Ù¥ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥·¥§¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÁûÍð - ¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤ÆËÜºî¤Î¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡¦¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥â¡¼¥É¡ª
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥â¡¼¥É¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥â¡¼¥É¡¢Îý½¬¥â¡¼¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ë¥¢¥·¥¹¥È¥â¡¼¥É¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¥¢¥·¥¹¥È¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥·¥Ô¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤òÃÙ¤¯¤·¤¿¤ê¡¢¥é¥¦¥ó¥É¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ò±äÄ¹¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¥¹¥¥Ã¥×¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹²¤¿¤À¤·¤µ¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¿ôÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ã¯¤Ç¤â¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¡ª
¡ØOvercooked!²¦¹ñ¤Î¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹ ¿·²Á³ÊÈÇ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Êµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÈÂç½Ì¾®²ÄÇ½¤ÊUI¤ä¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¤ÎÊý¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥Æ¥¥¹¥È¡¢¿§³ÐÆÃÀÂÐ±þ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
*¾åµ¤Î¥²¡¼¥à²èÌÌ¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡§
Moving Out ¿·²Á³ÊÈÇ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://bit.ly/4iVfphH
Overcooked!²¦¹ñ¤Î¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹ ¿·²Á³ÊÈÇ¡§ https://bit.ly/4jdTzq7
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡¡¡¡¡§Moving Out ¿·²Á³ÊÈÇ
¢£ÂÐ±þµ¡¼ï¡¡¡¡¡¡¡§Nintendo Switch(TM)
¢£È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯4·î24Æü
¢£²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§3,980±ß(ÀÇ¹þ4,378±ß)
¢£¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡¡¡¡¡§¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼
¢£ºÇÂç¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó1¡Á4¿Í
¢£É½¼¨ÂÐ±þ¸À¸ì¡¡¡§ÆüËÜ¸ì¡¿±Ñ¸ì¡¿Ãæ¹ñ¸ì(´ÊÂÎ»ú¡¦ÈËÂÎ»ú)¡¿´Ú¹ñ¸ì¡¿
¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¡¿¥É¥¤¥Ä¸ì¡¿
¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì(¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«)¡¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì
¢£È¯Çä¸µ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Game Source Entertainment
¢£³«È¯¸µ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§SMG Studio¡¢DevM Games
¢£CERO¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§A
MOVING OUT (C)2025 Team17 Digital Ltd. Published by GAME SOURCE ENTERTAINMENT. Developed by SMG Studio. Team17 is a trademark or registered trademark of Team17 Digital Limited.
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡¡¡¡¡§Overcooked!²¦¹ñ¤Î¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹ ¿·²Á³ÊÈÇ
¢£ÂÐ±þµ¡¼ï¡¡¡¡¡¡¡§PlayStation(R)5
¢£È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯4·î24Æü
¢£²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§4,378±ß(ÀÇ¹þ 4,816±ß)
¢£¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡¡¡¡¡§¥É¥¿¥Ð¥¿¤ªÎÁÍý¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à
¢£ºÇÂç¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó1¡Á4¿Í¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó2¡Á4¿Í
¢£É½¼¨ÂÐ±þ¸À¸ì¡¡¡§ÆüËÜ¸ì¡¿±Ñ¸ì¡¿Ãæ¹ñ¸ì(´ÊÂÎ»ú¡¦ÈËÂÎ»ú)¡¿´Ú¹ñ¸ì
¢£È¯Çä¸µ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Game Source Entertainment
¢£³«È¯¸µ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ghost Town Games Ltd & Team17
¢£CERO¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§A
Overcooked! All You Can Eat. Developed by Team17 Digital Ltd and Ghost Town Games Ltd.(C) 2025. Team17 is a trademark or registered trademark of Team17 Digital Limited. Published by Game Source Entertainment in Japan and Asia. (C) GSE is a trademark of Game Source Entertainment. All other trademarks, copyrights and logos are property of their respective owners.
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥²¡¼¥à¡ªGSE¡ØMoving Out ¡ÙÆüËÜ¸ì¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ appeared first on Dtimes.