¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿10¿§Å¸³«¡ª¥¯¥ì¥¢¡¼¥ë¡ÖÂ¿µ¡Ç½¥·¡¼¥à¥ì¥¹ËÉ±ê´°Á´¼×¸÷¥«¡¼¥Æ¥ó D-1801¡×

クレアールは、生地の継ぎ目がない遮光率100%の多機能シームレス防炎完全遮光カーテン「D-1801」を、公式通販サイト「ふくろうのカーテン」にて2024年12月25日より販売中です。

クレアール 防炎完全遮光カーテン「D-1801」

製品名 : 最強アイテム|多機能シームレス防炎完全遮光カーテンD-1801 10色

発売日 : 2024年12月25日

価格 : 11,220円(税込)〜

カラー : ブルーグレー、シルバーホワイト、ライトグレー、グレー、

トープ、ピンクベージュ、ライトブラウン、サンドベージュ、

ベージュ、グリーン

販売ルート: 公式通販サイト「ふくろうのカーテン」

商品特長

【完全遮光を実現する4層構造】

表地・裏地の間に遮光用の黒色アクリル樹脂を挟んだ4層構造を採用。

これにより全色遮光率100%を実現しました。

専門の検査機関での試験結果に基づき、その性能が証明されています。

【快適性を高める断熱・保温効果】

断熱効果率55%、保温効果率34%を誇り、夏は外気の熱を遮断し、冬は室内の暖かさを保つことで、1年を通して快適に過ごせる空間づくりをサポートします。

【シームレス仕様で光漏れ防止】

従来生地の2倍である幅300cmの生地を横方向に使用することで、縫い合わせ部分からの光漏れを防止。

大きな窓にも対応可能な1枚仕立ての美しいウェーブを実現しました。

【防炎機能で安心・安全】

安心と信頼を保証する防炎ラベル付きで、火災時の延焼を防ぐ安全性を確保。

高層マンションでも安心して使用できます。

【トレンドに合わせた10色展開】

北欧風モダンやナチュラルインテリアなど、幅広いスタイルにマッチするシンプルで洗練された色合い。

ジェンダーフリーな10色展開で、色や洗練された雰囲気を重視する方や新生活を迎える方、新居購入を検討する方など幅広い層に対応します。

