¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëvs¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á »î¹çµÏ¿
¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè23Àá¡Û(¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë 4-1(Á°È¾3-0)¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥ê]¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤(11Ê¬)¡¢¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼(35Ê¬)¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý2(44Ê¬¡¢65Ê¬)
[¥¤]¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥°¥ê¡¼¥Ö¥¹(90Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥¤]¥ê¥¢¥à¡¦¥Ç¥é¥Ã¥×(75Ê¬)¡¢¥Õ¥ê¥ª¡¦¥¨¥ó¥·¥½(81Ê¬)
¨¦¼ó°Ì¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬4È¯Âç¾¡!! ±óÆ£¹Ò¤¬¿·Ç¯¥×¥ì¥ß¥¢½é½Ð¾ì¡¢Æ¬Éô¤ËÉ¨½³¤ê¼õ¤±¤Æ°ì»þÁûÁ³¤âÌµ»ö¤Ë¥×¥ì¡¼·ÑÂ³
¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë 4-1(Á°È¾3-0)¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥ê]¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤(11Ê¬)¡¢¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼(35Ê¬)¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý2(44Ê¬¡¢65Ê¬)
[¥¤]¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥°¥ê¡¼¥Ö¥¹(90Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥¤]¥ê¥¢¥à¡¦¥Ç¥é¥Ã¥×(75Ê¬)¡¢¥Õ¥ê¥ª¡¦¥¨¥ó¥·¥½(81Ê¬)
¨¦¼ó°Ì¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬4È¯Âç¾¡!! ±óÆ£¹Ò¤¬¿·Ç¯¥×¥ì¥ß¥¢½é½Ð¾ì¡¢Æ¬Éô¤ËÉ¨½³¤ê¼õ¤±¤Æ°ì»þÁûÁ³¤âÌµ»ö¤Ë¥×¥ì¡¼·ÑÂ³