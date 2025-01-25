ÅÎ¤ÎÅÔ¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤ÊÄ«¿©¡£¡Ú¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥Ð¥Ã¥ÏÀçÂæ¡Û16¼ïÎà¤Î¾®È¤¬ÊÂ¤Ö¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÏÂ¿©Á·
Î¹¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÃÏ¤ÎÊª¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿ÈþÌ£¤·¤¤Ä«¿©¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ú¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥Ð¥Ã¥ÏÀçÂæ¡Û¤Ç¤Ï¡¢ÅìËÌ6¸©¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿16¼ïÎà¤Î¾®È¤¬ÊÂ¤Ö¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¡ÖÏÂ¿©Á·¡×¤ä¡Ö¥µ¥é¥À¥×¥ì¡¼¥È¡ÊÍÎ¿©¡Ë¡×¡¢¤µ¤é¤Ë2024Ç¯11·î¤Ë¿·ÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¡Á¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥Ð¥Ã¥Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Á ¥°¡¼¥é¥Ã¥·¥åÉ÷¥Ó¡¼¥Õ¥«¥ì¡¼¡×¤Î£³¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
16¼ïÎà¤Î¾®È¤¬ÊÂ¤ÖÏÂ¿©Á·¤ÏËþÂ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª
Ä«¿©¤Ï½ÉÇñ¤Î£²ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ÎÍ½ÌóÀ©¤Ç¡ï2,420¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¤È¤ê¤ï¤±16¼ïÎà¤ÎÎÁÍý¤¬²Ä°¦¤¤ÏÂ¿©Á·¤Ï¡¢ÌîºÚÂ¿¤á¤ÇÍ¥¤·¤¤Ì£¤Ä¤±¡£¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥Ð¥Ã¥Ï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·ò¹¯¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤â¡¢¿ÈÂÎ¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤¬¤Á¤ÊÎ¹Àè¤Ç¤³¤½´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¥¾®È¤ÎÊÂ¤ÖÏÂ¿©Á·
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬´Æ½¤¤·¤¿¼¢ÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÎÁÍý¤Ç¤¹¡£ÀÖ¡¢ÎÐ¡¢Çò¡¢²«¿§¤È¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¾®È¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÃÏ¸µÀçÂæ¤Î¿©ºà¤äÅìËÌ¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤Ê¤É¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÂ¿ºÌ¤ÊÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¼ÑÊª¤ä¾Æ¤Êª¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥ºÌ¤êË¤«¤Ê16¼ïÎà¤Î¾®È¤¬Ä«¤«¤é¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹
ÀçÂæ¤È¤¤¤¨¤Ðµí¥¿¥ó¡£´Å¿É¤Ë¼Ñ¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÇò¤¤¤´ÈÓ¤Ë¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¡Öµí¥¿¥ó³Ñ¼Ñ¡×
»³·Á¸©Äá²¬»Ô¤ÎÍÌ¾¤ÊÀÖ¤«¤ÖÄÒ¤±¤Ï¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯ÄÒ¤±¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»°Î¦¤Î¥ï¥«¥á¤ÈÃÝÎØ¤â¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¤Ê¤ê¤ó¤´¿Ý¤ÎÍ¥¤·¤¤Ì£¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¥¡ÖÀÖ¤«¤ÖÄÒ¤±¡×¤È¡Ö»°Î¦¼ã²ê¤ÈÃÝÎØ¤Î¤ê¤ó¤´¿ÝÏÂ¤¨¡×
¥¥å¥¦¥ê¤Ê¤É¤Î²ÆÌîºÚ¤òºÙ¤«¤¯¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢½Ð½Á¾ßÌý¤Ê¤É¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤ò¤·¤¿¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö»³·Á¤Î¤À¤·¡×¤Ï¤´ÈÓ¤¬¤¹¤¹¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¥¡Ö»³·Á¤Î¤À¤·¡×
¢¥¹õÆ¦Æ¦Éå¤äÂçº¬¸Õ¡¢Âçº¬¸ÕËã¥µ¥é¥À¤Ê¤É¾¯¤·¤º¤ÄÍÍ¡¹¤ÊÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹
¥°¥ë¥Æ¥ó¤òÌý¤ÇÍÈ¤²¤¿ÀçÂæóÏ¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©ËÌÉô¤ÎÅÐÊÆ»Ô¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¶¿ÅÚ¤Î¿©ºà¡£¡ÖÀçÂæóÏ¤Î¼ÑÊª¡×¤ÏÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î½Ð½Á¤¬À÷¤ß¹þ¤ß¡¢Ä«¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¥¡ÖÀçÂæóÏ¤Î¼ÑÊª¡×
¾Æ¤µû¤Ïµ¨Àá¤ä»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¥«¥é¥¹¥¬¥ì¥¤¤Ç¡¢¿È¤¬¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤ÆÌ£ÉÕ¤±¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢¥ËÜÆü¤Î¾Æ¤Êª
¤´ÈÓ¤ÏµÜ¾ë¸©¤ÇÉÊ¼ï²þÎÉ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Ò¤È¤á¤Ü¤ì¡×¡£°ËÃ£À¯½¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ë²¼¤ËÌ£Á¹Â¢¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Îò»Ë¤ÎÄ¹¤¤ÀçÂæÌ£Á¹¤ò»È¤Ã¤¿¤ªÌ£Á¹½Á¤â¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¥¤´ÈÓ¤È¤ªÌ£Á¹½Á¤Ï¤ªÂå¤ï¤ê¼«Í³¤Ç¤¹
¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹
2024Ç¯¤Î11·î¤«¤é²Ã¤ï¤Ã¤¿¿·¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¡Á¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥Ð¥Ã¥Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Á ¥°¡¼¥é¥Ã¥·¥åÉ÷¥Ó¡¼¥Õ¥«¥ì¡¼¡×¤Ï¡¢ÌîºÚ¤òÅº¤¨¤¿¥é¥¤¥¹¤È¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥«¥ì¡¼¥ë¡¼¡¢¥µ¥é¥À¤È¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥°¡¼¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Ï¡¢¥È¥Þ¥È¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¥Ñ¥×¥ê¥«¤ò»È¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¤Ç¡¢¥«¥ì¡¼¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£¥³¥¯¤äÊ£»¨¤Ê»Ý¤ß¤Î¤¢¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¥¡Ö¥°¡¼¥é¥Ã¥·¥åÉ÷¥Ó¡¼¥Õ¥«¥ì¡¼¡×
µÜ¾ëÌ¾Êª¤Î¤º¤ó¤À¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤Ï¡¢Ç»¸ü¤Ê¤¬¤é¥ê¥ó¥´¤Î¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿Ì£¤¬Í¾±¤¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥¡Ö¤º¤ó¤À¤ÈÎÓ¸é¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡×
¥«¥ì¡¼¤Î¥ë¡¼¤ÏÊÌÅº¤¨¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö»°Î¦¼ã²êÅº¤¨ÏÂÉ÷¥µ¥é¥À¡×¤Ï¥È¥ê¥å¥ÕÉ÷Ì£¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤¹á¤ê¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ìÔÂô¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¥³¸¤ò³«¤±¤¿¤È¤¿¤ó¡¢¥«¥ì¡¼¥ë¡¼¤Î¤¤¤¤¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹
¥é¥¤¥¹¤Ë¤Ï¤Ö¤ÄÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ä²Ø»Ò¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ä¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Ê¤É¤¬¥´¥í¥´¥í¤ÈÅº¤¨¤é¤ì¡¢ÌîºÚ¤ÎÌ£¤â¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¥¥é¥¤¥¹¤â¤ªÂå¤ï¤ê¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
Âç¤¤ÊµíÆù¤Ï¤è¤¯¼Ñ¹þ¤Þ¤ì¡¢È¤¤ÇÀÚ¤ì¤ë¤Û¤É½À¤é¤«¡£¥ë¡¼¤Ë¤âÂç¤¤ÊÌîºÚ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁÛÁü°Ê¾å¤Î¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¡£¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥ë¡¼¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤â¸ú¤¤¤¿Âç¿Í¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢¿½¤·Ê¬¤Ê¤·¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡£
¢¥¶ñ¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹
¥»¥ë¥Õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¡£¹ÈÃã¤ä¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥ó¥¯
º£²ó¤Ï16¼ïÎà¤Î¾®È¤¬ÊÂ¤ÖÏÂ¿©Á·¤È¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤ÏÂ¿©Á·¤Ï¤¿¤¤¤Ø¤ó¿Íµ¤¤Ç¡¢¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤âËº¤ì¤¬¤¿¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¡£¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥Ð¥Ã¥ÏÀçÂæ¤Ç¡¢Î¹Àè¤Î¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ëÄ«¿©¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ãtext¡õphoto¡§ÅòÀî¥«¥ª¥ë»Ò¡¡Í½Ìó¡¦Ìä¡§¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥Ð¥Ã¥ÏÀçÂæ¡¡https://www.grandbach.co.jp/sendai/¡ä