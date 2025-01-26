¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ËÎå¤à¼õ¸³À¸¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¥á¥Ë¥å¡¼¡ª¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤¯¤ë¤ß¶¨²ñ¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥ó¥Õ¡¼¥É¤¯¤ë¤ß¤ò»È¤Ã¤¿¼õ¸³À¸±þ±ç¥ì¥·¥Ô¡×

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*1¡¡Arab L, Ang A. A cross sectional study of the association between walnut consumption and cognitive function among adult US populations represented in NHANES. J Nutr Health Aging. 2015;19(3):284-290. doi:10.1007/s12603-014-0569-2
*2¡¡Herselman MF, et al. The effects of walnuts and academic stress on mental health, general well-being and the gut microbiota in a sample of university students: A randomised clinical trial. Nutrients. 2022;14:4776. https://www.californiakurumi.jp/paper/20230324
*3¡¡Fleming JA, Kris-Etherton PM. The evidence for ¦Á-linolenic acid and cardiovascular disease benefits: comparisons with eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid. Adv Nutr. 2014;5(6):863S-76S. doi: 10.3945/an.114.005850
*4¡¡ÆüËÜ¿Í¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à(2020Ç¯ÈÇ) https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586553.pdf
*5¡¡U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. Food Data Central, 2019. fdc.nal.usda.gov.
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