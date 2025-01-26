¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬¥±¥¤¥ó¡õ¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§ÃÆ¤Ç¥ê¡¼¥°5Ï¢¾¡¡ª¡¡Æ²°ÂÎ§¤¬ÀäÌ¯CK¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤â¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï3Ï¢ÇÔ¡Ä¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û
¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè19Àá¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯vs¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬25Æü¤Ë¥ª¥¤¥í¡¼¥Ñ¡á¥Ñ¥ë¥¯¡¦¥·¥å¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬1-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÎMFÆ²°ÂÎ§¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÎDF°ËÆ£ÍÎµ±¤ÏÉé½ý·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2»î¹çÏ¢Â³4¼ºÅÀ¤Ç¤ÎÂçÇÔ¤ÇÏ¢ÇÔÃæ¤Î8°Ì¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï¡¢¼ó°Ì¥Á¡¼¥àÁê¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç¥Ð¥¦¥ó¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤òÁÀ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î°ìÀï¤ÇÆ²°Â¤Ï±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬4Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¥¡¼¥×¤â¡¢Ä¾¶á¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¤Ç¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ë0-3¤Î»´ÇÔ¡£½µÌÀ¤±¤Ë¥¹¥í¥Ð¥ó¡¦¥Ö¥é¥Á¥¹¥é¥ô¥¡¤È¤ÎCLºÇ½ªÀá¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¤Þ¤º¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¥Ð¥¦¥ó¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥Ñ¥Ë´ÆÆÄ¤Ï¤³¤Î°ìÀï¤ÇÀèÈ¯5¿Í¤òÊÑ¹¹¡£Éé½ý¤È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤ò½ü¤¯3Áª¼ê¤¬µ¯ÍÑÉÔ²Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤Ë¥¥ß¥Ã¥Ò¡¢¥À¥¤¥¢¡¼¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥²¥ì¥¤¥í¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¥ª¥ê¡¼¥º¤È¥³¥Þ¥ó¤ÎÎ¾¥¦¥¤¥ó¥°¤ò¥Ë¥ã¥Ö¥ê¡¢¥µ¥Í¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¡£
Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼çÆ³¸¢Áè¤¤¤¬¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤À¤¬¡¢13Ê¬¤Ë¤Ïº¸¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¥à¥·¥¢¥é¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥³¡¼¥¹¼è¤ê¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯ÉÕ¶á¤Þ¤Ç±¿¤ó¤Ç±¦Â¤ò°ìÁ®¡£ÏÈ¤Îº¸¤òÂª¤¨¤¿¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÀË¤·¤¯¤âº¸¥Ý¥¹¥È¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î·èÄêµ¡¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Î15Ê¬¤Ë¤ÏÇÈ¾õ¹¶·â¤«¤éÁê¼ê¿ØÆâ±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥À¥¤¥¢¡¼¤«¤éÂ¸µ¤Ë²£¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥±¥¤¥ó¤¬¹ª¤ß¤Ê¥¿¡¼¥ó¤ÇDF¥é¥¤¥ó¥Ï¥ë¥È¤È´°Á´¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤È¡¢ÄãÃÆÆ»¤Î±Ô¤¤±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ëº¸¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¥¨¡¼¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¡¢¤ä¤ä¥²¡¼¥à¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÍ¥Àè¤ÎÀï¤¤Êý¤Ë¥·¥Õ¥È¡£°ú¤Â³¤¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤¬¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤â½ù¡¹¤Ë²¡¤·ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÆ²°Â¤â¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Îµ¯ÅÀ¤ä¥µ¥¤¥É¤Î¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¤Ë¤âÍí¤ó¤À¡£
Á°È¾È¾¤Ð¤«¤é½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ»î¹ç¤Ï´°Á´¤Ëç±Ãå¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ë¤È¡¢40Ê¬¤Ë¤Ï¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤òÄË¤á¤¿¥´¥ì¥Ä¥«¤¬¥×¥ì¡¼Â³¹ÔÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢º£µ¨½é½Ð¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ë¥·¥Ã¥Á¤òÅêÆþ¡£¤³¤ì¤Ç¥¥ß¥Ã¥Ò¤¬¥»¥ó¥È¥é¥ëMF¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
·ë¶É¡¢âË¤ß¹ç¤¤¤Î¾õ¶·¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç¸åÈ¾¤ËÆÍÆþ¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é²¡¤·µ¤Ì£¤Ë¿Ê¤á¤¿¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤Ï54Ê¬¡¢¥¥ß¥Ã¥Ò¤Î±¦Â¥¤¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤Îº¸CK¤òGK¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥Ë¥ã¥Ö¥ê¤¬¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÂç¤¤¯¤Õ¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»î¹ç¤Ø¤Î¶½Ì£¤¬·Ò¤¬¤ë¤È¡¢¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤ÏÆ²°Â¤òµ¯ÅÀ¤Ë²¡¤·ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤¹¤ë¤È¡¢68Ê¬¤Ë¤Ï¤½¤ÎÆ²°Â¤ÎÀµ³Î¤Ê±¦CK¤ò¥®¥ó¥¿¡¼¤¬¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Î¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤ØÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¤³¤ì¤Ç1ÅÀº¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¸åÈ¾È¾¤Ð¤«¤é½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ»î¹ç¤ÏÙÉ¹³¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¥Ñ¥ê¡¼¥Ë¥ã¤ä¥ß¥å¥é¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÁª¼ê¤ÎÅêÆþ¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤ò¿Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï¥°¥ê¥Õ¥©¤é¹¶·âÅª¤Ê¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤Ã¤ÆÁ°¤¬¤«¤ë¡£
»î¹ç½ªÈ×¤Ï¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬¤è¤êºÝ¤É¤¤¥·¡¼¥ó¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¼éÈ÷¤òºÆ¤Ó¤³¤¸³«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬¥ê¡¼¥°5Ï¢¾¡¡¢¶¥¤êÉé¤±¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯ 1-2 ¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó
¡Ú¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡Û
¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥®¥ó¥¿¡¼(¸å23)
¡Ú¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Û
¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó(Á°15)
¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§(¸å9)
¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇ¹âÊö¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤
ÆüËÜ¿Í¤âÂ¿¿ô½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëCL¡õEL¤ò
WOWOW¤Ç´Ñ¤è¤¦
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
2»î¹çÏ¢Â³4¼ºÅÀ¤Ç¤ÎÂçÇÔ¤ÇÏ¢ÇÔÃæ¤Î8°Ì¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï¡¢¼ó°Ì¥Á¡¼¥àÁê¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç¥Ð¥¦¥ó¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤òÁÀ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î°ìÀï¤ÇÆ²°Â¤Ï±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼çÆ³¸¢Áè¤¤¤¬¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤À¤¬¡¢13Ê¬¤Ë¤Ïº¸¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¥à¥·¥¢¥é¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥³¡¼¥¹¼è¤ê¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯ÉÕ¶á¤Þ¤Ç±¿¤ó¤Ç±¦Â¤ò°ìÁ®¡£ÏÈ¤Îº¸¤òÂª¤¨¤¿¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÀË¤·¤¯¤âº¸¥Ý¥¹¥È¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î·èÄêµ¡¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Î15Ê¬¤Ë¤ÏÇÈ¾õ¹¶·â¤«¤éÁê¼ê¿ØÆâ±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥À¥¤¥¢¡¼¤«¤éÂ¸µ¤Ë²£¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥±¥¤¥ó¤¬¹ª¤ß¤Ê¥¿¡¼¥ó¤ÇDF¥é¥¤¥ó¥Ï¥ë¥È¤È´°Á´¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤È¡¢ÄãÃÆÆ»¤Î±Ô¤¤±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ëº¸¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¥¨¡¼¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¡¢¤ä¤ä¥²¡¼¥à¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÍ¥Àè¤ÎÀï¤¤Êý¤Ë¥·¥Õ¥È¡£°ú¤Â³¤¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤¬¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤â½ù¡¹¤Ë²¡¤·ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÆ²°Â¤â¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Îµ¯ÅÀ¤ä¥µ¥¤¥É¤Î¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¤Ë¤âÍí¤ó¤À¡£
Á°È¾È¾¤Ð¤«¤é½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ»î¹ç¤Ï´°Á´¤Ëç±Ãå¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ë¤È¡¢40Ê¬¤Ë¤Ï¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤òÄË¤á¤¿¥´¥ì¥Ä¥«¤¬¥×¥ì¡¼Â³¹ÔÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢º£µ¨½é½Ð¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ë¥·¥Ã¥Á¤òÅêÆþ¡£¤³¤ì¤Ç¥¥ß¥Ã¥Ò¤¬¥»¥ó¥È¥é¥ëMF¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
·ë¶É¡¢âË¤ß¹ç¤¤¤Î¾õ¶·¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç¸åÈ¾¤ËÆÍÆþ¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é²¡¤·µ¤Ì£¤Ë¿Ê¤á¤¿¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤Ï54Ê¬¡¢¥¥ß¥Ã¥Ò¤Î±¦Â¥¤¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤Îº¸CK¤òGK¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥Ë¥ã¥Ö¥ê¤¬¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÂç¤¤¯¤Õ¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»î¹ç¤Ø¤Î¶½Ì£¤¬·Ò¤¬¤ë¤È¡¢¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤ÏÆ²°Â¤òµ¯ÅÀ¤Ë²¡¤·ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤¹¤ë¤È¡¢68Ê¬¤Ë¤Ï¤½¤ÎÆ²°Â¤ÎÀµ³Î¤Ê±¦CK¤ò¥®¥ó¥¿¡¼¤¬¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Î¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤ØÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¤³¤ì¤Ç1ÅÀº¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¸åÈ¾È¾¤Ð¤«¤é½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ»î¹ç¤ÏÙÉ¹³¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¥Ñ¥ê¡¼¥Ë¥ã¤ä¥ß¥å¥é¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÁª¼ê¤ÎÅêÆþ¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤ò¿Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï¥°¥ê¥Õ¥©¤é¹¶·âÅª¤Ê¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤Ã¤ÆÁ°¤¬¤«¤ë¡£
»î¹ç½ªÈ×¤Ï¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬¤è¤êºÝ¤É¤¤¥·¡¼¥ó¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¼éÈ÷¤òºÆ¤Ó¤³¤¸³«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬¥ê¡¼¥°5Ï¢¾¡¡¢¶¥¤êÉé¤±¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯ 1-2 ¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó
¡Ú¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡Û
¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥®¥ó¥¿¡¼(¸å23)
¡Ú¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Û
¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó(Á°15)
¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§(¸å9)
¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇ¹âÊö¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤
ÆüËÜ¿Í¤âÂ¿¿ô½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëCL¡õEL¤ò
WOWOW¤Ç´Ñ¤è¤¦
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é