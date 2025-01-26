記念台座付！PGS「ICHIRO MLB公式・限定 Collectors Bobblehead」
PGSは、世界初登場となる、球史に刻んだ数々の大記録を持つイチローの功績を称える2001-2019 パネルと記念台座付き版MLB公式「ICHIRO - MLB公式・限定 Collector’s Bobblehead (記念台座付)」を、米国野球殿堂入り発表になる2025年1月22日(日本時間)に世界限定3,000個で先行予約発売を開始します。
PGS「ICHIRO - MLB公式・限定 Collector’s Bobblehead 」
世界限定3,000個
先行予約発売日： 2025年1月22日(水)／一般2月20日(木)発売予定
販売価格 ： 16,800円(税込)
2009-2019功績を称えるパネルと記念台座
シアトル・マリナーズのユニフォーム
世界限定3,000個(シリアルNO.入り)
高さ ： 約20.32cm
販売特設サイト ： PGS スポーツ公式商品専門店
https://www.pgs.ne.jp/pages/super-players
PGSは、世界初登場となる、球史に刻んだ数々の大記録を持つイチローの功績を称える2001-2019 パネルと記念台座付き版MLB公式「ICHIRO - MLB公式・限定 Collector’s Bobblehead (記念台座付)」を、米国野球殿堂入り発表になる2025年1月22日(日本時間)に発売します。
世界限定3,000個で先行予約発です☆
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