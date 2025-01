記念台座付！PGS「ICHIRO MLB公式・限定 Collectors Bobblehead」

PGSは、世界初登場となる、球史に刻んだ数々の大記録を持つイチローの功績を称える2001-2019 パネルと記念台座付き版MLB公式「ICHIRO - MLB公式・限定 Collector’s Bobblehead (記念台座付)」を、米国野球殿堂入り発表になる2025年1月22日(日本時間)に世界限定3,000個で先行予約発売を開始します。

PGS「ICHIRO - MLB公式・限定 Collector’s Bobblehead 」

世界限定3,000個

先行予約発売日: 2025年1月22日(水)/一般2月20日(木)発売予定

販売価格 : 16,800円(税込)

2009-2019功績を称えるパネルと記念台座

シアトル・マリナーズのユニフォーム

世界限定3,000個(シリアルNO.入り)

高さ : 約20.32cm

販売特設サイト : PGS スポーツ公式商品専門店

https://www.pgs.ne.jp/pages/super-players

世界限定3,000個で先行予約発です☆

