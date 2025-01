¿ä¤·³è¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡¢µ¤·Ú¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥àºî¤ê¡ªME-Q

『ME-Q』は、推し活グッズや記念品、プレゼント、ノベルティなど、SNSで話題のアイテムを幅広く取り扱っており、自分だけのオリジナルデザインを簡単に形にできます。

ME-Q

今回、『ME-Q』では新規会員登録で10%OFFクーポンをプレゼントするほか、送料無料キャンペーンを実施中です。

推し活をもっと楽しく、気軽に始められるアイテム作りを楽しめます。

《新規会員登録で10%OFFクーポンをプレゼント中!》

現在、『ME-Q』では、新規会員登録で10%OFFクーポンをプレゼント中!さらに、送料無料になるお得なキャンペーンも開催中。

このチャンスを活かして、手軽にオリジナルグッズ作成を楽しめます。

【クーポンの内容】

・無料会員登録で10%OFFクーポンプレゼント

・全商品利用可能

・無料会員登録完了後にクーポンコードが届きますので必ず確認してください。

【対象】

新たにマイアカウント登録(登録無料)いただいたお客様のみ利用可能

【対象商品】

全商品 ※入荷待ち商品は対象外となります。

【キャンペーン特設ページ】

https://www.me-q.jp/topic/welcom-coupon

ME-Qのサービス特徴

・スマホから3分で完了する手軽さ

専用アプリ不要で、ブラウザから簡単に写真やイラストをアップロードするだけ。

推し活初心者でも直感的に操作できる使いやすさが魅力です。

・1個からの小ロット注文対応

他社にはない1個からの注文対応で、「試しに1つだけ作ってみたい」というニーズにも応えます。

もちろん、大量注文にも対応し、企業やショップのノベルティ作成にも最適です。

SNS映えする多彩なラインナップ

アクリルキーホルダー

オーロラカラーのグラス

お守りキーホルダー

缶バッジ

アクスタ

・推し活に特化した特別な商品

あなたの“推し”をもっと身近に。

推し活グッズはもちろん、誕生日や結婚式など特別な日の記念品としても人気です。

オリジナルデザインを作成し、大切な人への贈り物にも最適です。

キャンバスプリント

スマホケース

人気のアクリルキーホルダーや缶バッジに加え、お守りキーホルダーやPVCリストバンドなど、SNS映えするアイテムを多数取り揃えています。

