2ÃÊ¼°¤ÇÆ±»þ¤Ë2¤Ä¤ÎÄ´Íý¡ªA-Stage¡ÖÇúÂ®¥ê¥Ù¥¤¥¯¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¡×

A-Stage「爆速リベイクトースター」

A-Stageは、新製品となるオーブントースター「爆速リベイクトースター」を、応援購入サービス「Makuake (マクアケ)」にて、本日2025年1月17日(金) より先行販売中です。

新製品の特長

・爆速発熱でトースト1枚約90秒!最速を追究したトリプルカーボンテクノロジーを搭載。

・100℃〜250℃の温度調節機能でリベイクからお肉を使ったグリル料理まで幅広い調理が可能!

・たった23cm幅のスリムなデザインで、ちょっとしたスペースに置けるコンパクトデザイン。

■爆速リベイクトースターについて

「爆速リベイクトースター」は、同社独自のヒーター技術「トリプルカーボンテクノロジー」により、忙しい朝、なるべく短い時間で、おいしいトーストを食べたい。

そんな願いを叶えるオーブントースターです。

3本のカーボンヒーターによる上下方向からの遠赤外線加熱で、トースト1枚なら約90秒と素早く焼き上げながら、表面はサクッと、中はふわっとした食感を実現しました。

温度調節機を搭載し、リベイクからグリル調理まで、毎日の食事をおいしくサポート。

キッチンの省スペースを叶えるスリムな縦型デザインを採用しています。

<トースト1枚約90秒で焼き上げる、圧倒的なスピードベイク>

立ち上がりの早いカーボンヒーターを3本搭載した独自の「トリプルカーボンテクノロジー」を採用し、瞬間的な発熱による爆速での焼き上げを可能にしました。

立ち上がりとほぼ同時に加熱がスタートするため、庫内が温まるまでの予熱時間がなく、圧倒的なスピードベイクを実現しました。

<水分蒸発率6.5%で、おいしさを逃さない>

上下方向からの遠赤外線加熱により、パンの水分を逃さず焼き上げ、まるでパン屋の焼きたてパンのような、表面はサクッと、中はふわっとした食感を実現しました。

一般的なヒーターと水分蒸発率を比較(※1)しても6.5%〜6.7%と圧倒的に抑えられており、火を通すことで失われてしまう水分をしっかり残したまま、素早く、おいしいトーストを焼くことができます。

※1 石英管ヒーターを使った自社開発サンプルとの比較

<100℃〜250℃の温度調節機能搭載で、リベイクからグリル調理まで>

中身が冷たいままだったり焦がしてしまったりなど温度調節が難しい温め直し=リベイクも、自由に温度を設定できることで格段にレベルアップさせてくれます。

100℃の低温では、バターを多く含むクロワッサンやバターロールなどリベイクが難しいパンも美味しくリベイク。

250℃の高温を使えば、簡単なグリル調理も可能です。

<トーストのアレンジと、料理の幅が広がるレシピ付き>

トーストに材料を乗せて焼くだけの簡単なレシピから、高温度を活かした肉料理まで、料理研究家・川上ミホ氏監修のオリジナルレシピが付属。

最大15分まで可能な時間設定で、トースターで作る料理の幅を広げてくれます。

<スリムな2段式縦型形状に、機能と使い心地が盛り込まれたデザイン>

幅232mm 奥行き256mm 高さ333mm と、場所取り戦争なキッチンにも嬉しいコンパクトサイズ。

横幅を取らないため、ちょっとした場所にも置くことが可能です。

2段式で同時に2つの調理が可能です。

上段でトーストを焼き、下段でおかずを作れば、朝ごはんが1台で完結。

料理に便利な受け皿付きです。

複雑な操作は要らない、シンプルで直感的に使えるダイヤルで、どんな料理も思いのまま。

ダイヤルは無段階で温度幅に自由度を利かせた設計を採用しました。

また、取り出しやすい「スライドオープンドア」を採用し、下段の網が持ち上がることでお手入れのしやすさも叶えました。

■先行販売について

「超早割」・「早割」など、Makuakeプロジェクトページ内にて、数量限定で最大30%引きの先行割引特典を用意しています。

また、複数で購入いただくとお得な「セット割」や、炊飯から調理までマルチな機能を持つ、A-Stage製品「マルチライスポット」とセットになった「新生活応援割」も用意されています。

■一般販売について

予定価格:9,900円(税込)

予定時期:2025年3月頃

■製品仕様

