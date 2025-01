豪華にはみ出るかに身！PLANT「恵方巻」

PLANTは、2024年も恵方巻の予約を受け付けています。

2025年の節分は「2月2日(日)」。

一年の幸福を願い、2024年もPLANTではご祈祷海苔を使用した恵方巻を取り揃えました。

大トロや生サーモンなど厳選した上ネタ7品を巻き上げた「極太巻」や、豪華にはみ出るかに身が目を引く「はみだした境港直送 紅ずわい蟹太巻」、人気の太巻をハーフサイズでセットにした「厳選太巻3種セット」など、ご家族やご友人などと楽しめる商品を用意しています。

予約特典として、税込2,000円ごとに1枚、ステキな賞品がもらえる開運おみくじをプレゼント!さらに2025年は、PLANT Payでのお支払いで、黒毛和牛5,000円相当が抽選で5名様に当たるチャンスもあります。

人気の恵方巻は早期完売となる場合があります。

予約概要

受付方法:店頭およびホームページ

( https://www.plant-co.jp/net_order.html#ehoumaki )

受付期間:2025年1月29日(水)まで

お渡し日:2025年2月2日(日)

予約特典について

特典1 税込2,000円ごとに1枚 開運おみくじがもらえる!

【おみくじの賞品】

・大吉:PLANT Payギフトカード 1,000円分

・中吉:ヨーロッパ軒総本店監修 福井名物ソースかつ丼風やきそば

・小吉:オーガニック緑茶 500mlペット 1本

【賞品お渡し場所】購入店舗の総合案内所

【賞品お渡し期間】2月2日(日)〜2月20日(木)

※開運おみくじは、予約商品をお引き取りの際にお渡しします。

※賞品お渡し期間内にお引きかえいただかない場合は、賞品をお渡しすることができませんのでご注意ください。

特典2 PLANT Payでお支払いのお客様限定特典

黒毛和牛5,000円相当を抽選で5名様にプレゼント!

【抽選対象者】

恵方巻を予約の際にPLANT Payでお支払いいただいたお客様

【賞品の内容】

PLANT全店の中から抽選で5名様に、黒毛和牛(すき焼き用5,000円相当)をプレゼント

【賞品お渡し日】

2月2日(日)予約商品お渡し当日

※賞品は予約いただいた商品と一緒に、当選者へお渡しします。

※当選発表は賞品のお渡しをもってかえさせていただきます。

