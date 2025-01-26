ÃË¤ÏÇØ¸å¤«¤éÌµ¸À¤Ç½±·â¤«¡¡Ä¹Ìî±ØÁ°3¿Í»¦½ý»ö·ï
JRÄ¹Ìî±ØÁ°¤Ç3¿Í¤¬»¦½ý¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¡¢ÇØ¸å¤«¤éÌµ¸À¤Ç½±¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1·î22ÆüÌë¡¢JRÄ¹Ìî±ØÁ°¤Ç3¿Í¤¬¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤Ë½±¤ï¤ì¡¢´Ý»³¹ÀÍ³¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤¬»àË´¡¢ÃËÀ¡Ê37¡Ë¤È½÷À¡Ê46¡Ë¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿2¿Í¤ÏÅö»þ¡¢ÊÂ¤ó¤Ç¥Ð¥¹¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇØ¸å¤«¤éÌµ¸À¤ÇÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
25ÆüÌë¡¢¡ÖË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤Î¤´Ì½Ê¡¤òµ§¤ê¡¢Èïµ¿¼Ô¤Î¸¡µó¤òÀÀ¤¤¹ç¾¸¡×¤È¸½¾ì¤Î¸¥²ÖÂæ¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Ä¹Ìî¸©·Ù¤Ï¡¢¼þÊÕ¤Ç¾ðÊóÄó¶¡¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ï¢Æü220¿ÍÂÖÀª¤ÇÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ðÊóÄó¶¡¤Ï¡Ö0120-007-285¡ÊÄ¹ÌîÃæ±û½ð¡Ë¡×¤Þ¤Ç¡£