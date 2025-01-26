½»Âð²ÐºÒ ¾Æ¤±À×¤«¤é2¿Í¤Î°äÂÎ¡¡²Ð¸µ½»Âð¤Î¹âÎðÉ×ÉØ¤ÈÏ¢Íí¼è¤ì¤º¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦²»¹¹Ä®
ËÌ³¤Æ»¡¦²»¹¹Ä®¤Î½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÀÊÌ¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬¡¢°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1·î25Æü¸á¸å7»þ20Ê¬¤´¤í¡¢²»¹¹Ä®ÌÚÌîÂçÄÌÅì¤Ç¡Ö2³¬·ú¤Æ½»Âð¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤ÏÌó50Ê¬¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÀÊÌ¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²È¤Ë¤Ï¹âÎð¤ÎÉ×ÉØ2¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤½¤Î2¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬¡¢°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£