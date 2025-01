ブルボンは、40周年を迎えた「ドラゴンボール」シリーズの最新作「ドラゴンボールDAIMA」のキャラクターをデザインした、限定パッケージ商品「ドラゴンボールDAIMAチーズおかき」を2025年1月28日(火)に発売します。

ブルボン「ドラゴンボールDAIMAチーズおかき」

内容量 :190g(個装紙込み)

発売日 :2025年1月28日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :9カ月

ブルボンは、40周年を迎えた「ドラゴンボール」シリーズの最新作「ドラゴンボールDAIMA」のキャラクターをデザインした、限定パッケージ商品「ドラゴンボールDAIMAチーズおかき」を2025年1月28日(火)に発売。

「チーズおかき」は、「ドラゴンボール」と同じく40周年を迎えた同社米菓商品を代表するロングセラー商品です。

「ドラゴンボールDAIMAチーズおかき」は、そんな「チーズおかき」と世界的にも人気の高い「ドラゴンボールDAIMA」がコラボレーションした特別な商品です。

外装デザインは2種類、個装は共通で7種類あり、個性的なキャラクターがデザインされています。

チーズおかきについて

「チーズおかき」はリング型と丸型のおかきを味わい深い醤油で仕上げ、まろやかなチーズクリームをサンドした米菓です。

1984年の発売以来、多くの方から愛され続けてきました。

おかきの生地は、お米の香りが際立つ“もち米”を使用しています。

加えて、リング型おかきの穴から、チーズクリームが見えることで外観からもおいしさが伝わります。

また、チーズクリームは、原料の粒度を細かく均一にすることで、口溶け良く、なめらかに仕上がっています。

お米の香りのおかき、なめらかで濃厚なチーズクリーム、うまみが際立つ醤油だれの、ずっと続いてきたおいしさを楽しめます。

(C)バード・スタジオ/集英社・東映アニメーション

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ドラゴンボールDAIMAのキャラクターをデザイン!ブルボン「ドラゴンボールDAIMAチーズおかき」 appeared first on Dtimes.