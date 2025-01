¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ªHIPSHOP¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²èÂè»°ÃÆ¡×

HIPSHOP(ヒップショップ)が、2025年のバレンタインも、「お口の恋人」として愛され続けている日本のお菓子の代名詞「ロッテ」との斬新なコラボレーションを限定発売します。

HIPSHOP「ロッテコラボレーション企画第三弾」

HIPSHOP(ヒップショップ)が、2025年のバレンタインも、「お口の恋人」として愛され続けている日本のお菓子の代名詞「ロッテ」との斬新なコラボレーションを限定発売。

2/14はバレンタインデー。

毎年恒例となった“おかしな”バレンタインアンダーウェアに新しくガーナホワイトが登場!

更に個性豊かになったコレクションです。

UNDERWEAR

全10種類となった“おかしな”ボクサーは、カラフルで見ているだけでも楽しい!

コレクションしたくなるパッケージは、そのままギフトとしても喜ばれるデザインです。

SOCKS

さらりとした履き心地と美しいプリントが魅力のコラボソックスは、

日常遣いにも気分が上がるカラフルでポップなデザイン。

男女ともに楽しめる万能アイテム。

ギフトやお揃いスタイルにぴったりです。

さらに店頭で購入のお客様には、この時期限定の「HIPSHOP× LOTTE スペシャルショッパー」をプレゼントします。

アイコニックな新しい「バレンタインのせいにして。」ロゴと、2024年初登場のガーナホワイトをあしらった、この時期だけの嬉しいデザインです。

※ガーナミルクとガーナホワイトのWフェイスショッパーでデザインは1種類です。

ボクサー各種サイズは M / L / LLの3サイズ展開。

ソックスは1サイズ展開。

アンダーパンツのボディには、汗を素早く発散しさらりとした肌触りをキープする、

速乾性と伸縮性に優れたポリエステル素材を採用しています。

隠れたファッションを楽しめるインナーアイテムはギフトにも最適。

機能性に優れた素材でスポーツやフィットネスの時のアクティブウェアとしても!

「バレンタインのせいにして。」

HIPSHOPのLOTTE CHOCOLATE Seriesは、カラフルで楽しいデザインがいつもの生活をアンダーウェアで彩ります。

特別な日はもちろん、日常にも纏えば小さな喜びが生まれるはず!

大切な方へのギフトにも、心に残るギフトを。

【LOTTE CHOCOLATE Series】

2025年1月24日(金)

HIPSHOP 各店

SHOPLIST: https://hipshop.jp/pages/shop

HIPSHOP 公式オンラインストア

https://hipshop.jp/collections/lotte

ZOZOTOWN

https://zozo.jp/shop/hipshop/

Ghana/ガーナ

CRUNKY/クランキー

TOPPO/トッポ

PIE NO MI/パイの実

CHOCO PIE/チョコパイ

SASHA/紗々

Rummy/ラミー

Bacchus/バッカス

Ghana PINK/ガーナピンクチョコレート

Ghana WHITE/ガーナホワイト

■ボクサー_アンダーパンツ 全10種

各 2,500円(税込)

SIZE:メンズ/M(ウエスト 76〜84cm)

メンズ/L(ウエスト 84〜94cm)

メンズ/LL(ウエスト 94〜104cm)

TYPE:転写プリントポリエステル成型-前閉じ

■ソックス 全9種

各 2,000円(税込)

SIZE:26cm〜28cm/8〜10inch

